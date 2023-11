U Zagrebu se pojavio i četvrti slučaj trovanja gaziranim pićem, javlja RTL Direkt, koji je razgovarao s Rajkom Ostojićem, bivšim ministrom zdravstva.

"Sad sam vidio pacijenta, klinički izgleda dobro. Svjestan je rizika i što se može dogoditi. Na gastroskopiju će ići za dva sata. Treći pacijent, kolega Bradić mu je napravio gastroskopiju. Blage su upalne promjene. Za četvrtog pričekajmo nalaze. Vratio bih se na preventivu. Upravo je to molba. Svjestan sam da postoje i djeca koja uživaju u bezalkoholnim gaziranim pićima - maknite to. Ne treba paničariti, situacija može biti i ozbiljna, postoje različita pakiranja. Apelirao bih da se uključi i forenzika Vučetić", rekao je.

Na pitanje tko je zakazao te konstataciju da se sve doznalo iz WhatsApp poruka, kaže da on o tome ne može govoriti.

"Ja sam predstojnik klinike. Stavljeni su u pripravnost liječnici i sestre. Ne paničariti. Izbjegavajte sva gazirana pića. Pijte običnu komunalnu vodu. Zagrebačka je super, dalmatinska također, primorska, lička… Ako išta Hrvatska ima - ima sjajnu vodu. Pustimo je li itko kriv - ostavimo to drugima. Nećemo politiku u ovu butigu", dodao je.

Nemojte piti ili provjerite okus

Upitan može li se ustanoviti da su svi slučajevi povezani, kaže da osim HZJZ-a, preporuča Vučetić 'as soon as possible'. "Naravno, uputa pacijentima, osim da ne pijete - ako ne daj Bože popijete - provjerite okus, ispljunite. Nemojte konzumirati vodu, mlijeko. Može doći do gore reakcije", kaže.

"Ne daj Bože da se ikome više desi. Može se desiti svašta, od upalnih promjena, žarenja, paljenja, neizdržive boli koja imitira infarkt. Odmah prestati piti, odmah u bolnicu… Ne voda, ne mlijeko, ne soda bikarbona, ne znamo je li kemija unutra, može doći do izrazitog pogoršanja kliničkog stanja", pojasnio je simptome.