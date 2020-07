Nakon informacije o istrazi protiv dr. Trpimira Goluže razgovarali smo s njim, ali smo pitali i vodstvo Mosta je li im prihvatljivo da osoba pod istragom bude na njihovoj listi

Trpimir Goluža, poznati liječnik i bivši predsjednik Hrvatske liječničke komore, dugi niz godina nije bježao od komentiranja politike i iznošenja svojih osobnih političkih i svjetonazorskih stavova, ali iako se svako malo spekuliralo o njegovu izglednom uključenju u politiku, učinio je to tek sada – ušao je u izbore na mjestu broj 2 liste Mosta u 2. izbornoj jedinici, odmah iza jednog od ključnih, novih lica Mosta, Nina Raspudića. Nije, uostalom, nikakva tajna da su oni dugogodišnji prijatelji i suradnici.

Osnovali su i udrugu “Istina”, a ta je udruga promovirala i Raspudićevu knjigu “Kratko espresso”. Kada je prije pet godina Goluža dao intervju Večernjem listu, predstavio je i poimence krug konzervativnih intelektualaca s kojima se voli družiti: od Raspudića, do Ive Lučića i Stjepe Bartulice. Uoči ovih izbora se taj krug prijatelja očito razlomio na nekoliko različitih strana – povjesničar, bivši šef obavještajne služe, Ivo Lučić, našao se na listi HDZ-a, Stjepo Bartulica je u Domovinskom pokretu, a Nino Raspudić i Trpimir Goluža su na listi Mosta.

No, dr. Goluža je istovremeno i opterećen ozbiljnom kaznenom prijavom i istragom. Još potkraj 2018. nakon što je dramatično smijenjen s mjesta predsjednika Hrvatske liječničke komore, protiv njega je Komora podnijela opsežnu kaznenu prijavu DORH-u. A prema službenom odgovoru Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, kazneni predmet je još otvoren. “Protiv osum. Trpimira Goluže, bivšeg predsjednika Hrvatske liječničke komore zbog kaznenih djela zloupotrebe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona i oduzimanja ili uništenja službenog pečata ili znaka iz članka 318. stavka 2. Kaznenog zakona, te protiv osum. Ante Klarića, bivšeg voditelja Službe stručno medicinskih, pravnih i međunarodnih poslova u navedenoj komori zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 1. Kaznenog zakona, oštećenja tuđe stvari iz članka 235. stavka 1. Kaznenog zakona i utaje iz članka 232. stavka 1. Kaznenog zakona, po zahtjevu ovog državnog odvjetništva u tijeku je provođenje policijskih izvida koji još nisu završeni.”

Iz Mosta ne žele komentirati istragu

S obzirom na to da su zastupnici Mosta u prošlom sazivu Sabora u pravilu inzistirali na visokim moralnim načelima kod političara i zahtijevali isključivanje iz politike onih koji su zahvaćeni istragama, zanimalo nas je zašto je dr. Goluža prošao te “filtre”, no, do zaključenja teksta nismo dobili odgovor ni političkog tajnika i jednog od vodećih Mostovaca, Nikole Grmoje, niti ikog drugog iz vrha stranke.

“Ovo mi je prvi glas o tome!”, uzvratio je dr. Goluža kada smo ga pitali za prijavu. Ne zna, kaže, niti za prijavu niti “provođenje policijskih izvida”, te da ga uopće nikada nitko nije kontaktirao, ni iz DORH-a niti iz policije i tražio njegov eventualni iskaz.

“Ali znam da je protiv aktualnog vodstva Hrvatske liječničke komore podneseno niz prijava. Izuzetno sam ponosan na svoj predsjednički mandat u Komori: bile su to financijski najuspješnije godine poslovanja Komore i za to postoje egzaktni podaci. Osobno sam podnio više tužbi protiv ljudi koji su, prema nalazu Upravnog nadzora Ministarstva zdravstva, pri mojoj smjeni prekršili ne samo zakone već i Ustav RH i uvjeren sam da će istina doći na vidjelo”, kaže dr. Goluža za Net.hr.

Na pitanje hoće li rasvijetliti uzroke svoje smjene, odgovara samo kratko, da se radilo o “političkim igrama”. “Morate znati da sam ja stao mnogima na žulj jer sam prvi uveo stegovnu mjeru za liječnike koji su primali mito.”

Neovisni na listi neovisnog Raspudića

Ipak, zanimalo nas je kako je izgledao njegov razgovor s Nikolom Grmojom, odnosno vodstvom Mosta, jer i ako nije bilo službenih informacija o istrazi – činjenica jest da se pisalo u medijima o sumnjama o mogućim zloupotrebama u Komori u vrijeme njegova mandata.

“Nismo razgovarali o tome. Ja sam prije svega neovisni kandidat na listi neovisnog Nina Raspudića. Nisam član Mosta”, odlučno odgovara dr. Goluža.

Udruga Istina, “inicijativa za slobodu, toleranciju i nacionalnu slobodu” koju vodi zajedno s Ninom Raspudićem, iako su se početkom godine pojavile informacije o blokadi, odnosno, o mogućem stečaju – prema izjavi dr. Goluže i dalje funkcionira u najboljem redu. “Omaškom nije plaćen jedan račun i stigla je ovrha. Naravno, odmah se to napuhalo u medijima. No, sve je riješeno i udruga i dalje uspješno funkcionira.”

Neovisno o činjenici što se protiv njega vodi istraga o mogućim zloupotrebama u Komori, dr. Goluža kaže da će se on, ako uđe u Sabor, boriti prije svega protiv – korupcije i kriminala.