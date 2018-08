POZNATI KUHAR RAZVALJUJE BEZ MILOSTI: ‘Hrvatski turizam je je*eni oksimoron, a Jadran polako postaje megafriteza za EU sirotinju’

‘Hrvatski turizam je htjeli mi to priznati ili ne – loš’, piše Mate Janković.

Jedan od najpopularnijih i najboljih hrvatskih kuhara Mate Janković se u komentaru na svojoj Facebook stranici osvrnuo na hrvatski turizam za koji smatra da je vrlo loš.

“Čitam danas nekoliko tekstova o našem turizmu. Hrvatski turizam je htjeli mi to priznati ili ne – loš. Hoteli od 5* su još uvijek rijetkost, kao i dobri popratni sadržaji. Restorani su ispodprosječni do osrednji. To što se lovimo nekolicine imena na Jadranu poput Monte, Pelegrini i Boškinac i to što ih uz dodatak nekolicine možemo sve nabrojati dokaz je turističke impotencije”, tvrdi Janković.

Poznati hrvatski kuhar upozorava i da nam vrhunski i educirani kadar odlazi u inozemstvo.

“Od 10 top konobara s kojima sam surađivao u najboljim lokalima Opatije poput Plavog Podruma i Bevande, 8 ih je otišlo iz Hrvatske u kasnim tridesetima”, otkriva Janković i onda nastavlja u svom stilu, bez dlake na jeziku.

“”Hrvatski turizam” je je*eni oksimoron i musaka u glavnini sastavljena od apartmana u ružnim kućama, koncesioniranim plažama s gusto nabijenim ležaljkama (da ne bi slučajno stavio ručnik negdje) te restorana i barova u kojima caruje loša hrana, loš servis i jelovnici koje je prevodio Google translate (škampi na način kuće – shrimps on the way home). O cijeni ne želim pričati, jer ako je sve dobro, platiti nije problem. Problem je što je uglavnom loše te je i cifra na računu onda velika. Jadran polako, ali sigurno postaje megafriteza za EU sirotinju koja će s porastom standarda u vlastitoj zemlji polako otići na atraktivnije destinacije. I još jedno, igrali smo finale prvenstva, ali svatko tko misli da duge lopte Modrića i obrane Subašića mogu dovesti turiste koje ovo nabrojano može zadržati je idiot”, zaključuje Janković.