POZNATI IMUNOLOG PREDVIĐA KRAJ PANDEMIJE: ‘Koronavirus će uskoro biti stvar prošlosti’; Objasnio i zašto tako misli

Međunarodni tim znanstvenika Tehničkog sveučilišta u Braunschweigu i Centra za infektivna istraživanja u časopisu Nature Communications objavio je članak o razvoju posebnih antitijela protiv koronavirusa.

“Ne radi se o cjepivu, nego o strategiji koja u osnovi djeluje kao lijek, tako da se protutijela mogu davati ljudima koji su oboljeli od Covid-a, a ne preventivno kao cjepivo da se ljudi ne bi razboljeli”, objasnio je za Dnevnik HTV-a dr. Luka Čičin-Šain, virusni imunolog u Centru za infektološka istraživanja u Braunschweigu u Njemačkoj.

Čičin-Šain govori kako su u osnovi napravljena protutijela kakva tijelo inače razvija te se uzimaju od pojedinaca koji ih imaju, unose u epruvetu te se potom mogu davati drugim ljudima koji takva protutijela još nisu stekli kako bi neutralizirala virus i na taj način omogućila organizmu obranu od infekcije.

Protutijelo protiv koronavirusa

“Sigurno nismo prvi koji su razvili protutijelo, ima i drugih timova. Poznato je da je i Donald Trump dobio terapiju protutijelima kada se razbolio i to mu je vjerojatno pomoglo, no novost je da smo mi ta protutijela dobili od seruma pojedinaca još puno prije nego što se pandemija pojavila. Radi se o serumima koji su dobiveni 2018. – 2019., kada taj virus nije ni postojao. Iz njih smo uspjeli izdvojiti ona protutijela koja prepoznaju virus, koja su ga u stanju neutralizirati, i to je vrijednost naše ideje. Ne treba se čekati da netko napravi protutijela kako bismo ih izolirali iz već zaraženih ljudi, nego možemo čim se neka pandemija pojavi, koristeći ovu metodu, izolirati protutijela iz dobrovoljaca koji nikad nisu ni bili inficirani i vrlo brzo početi razvijati lijek koji može kontrolirati virus. Poanta je u brzini djelovanja protiv novih pandemija”, naglasio je Čičin-Šain.

Godina dana borbe s pandemijom Covid-19

“Svjedoci smo neviđene brzine u razvoju cjepiva, EMA je danas odobrila već četvrto cjepivo koje dolazi na tržište, peto – Sputnjik – uskoro bi također moglo biti odobreno. Dakle, širom svijeta proizvode se cjepiva kojima možemo stati na kraj pandemiji. Normalno se cjepivo razvija i proizvodi oko pet godina, sada se sve događa u godinu dana. Vidimo da tehnologija pomaže i da će koronavirus uskoro biti stvar prošlosti”, zaključio je Čičin-Šain.

