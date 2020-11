POZNATI HRVATSKI BIOLOG: ‘Nemojmo se praviti kao da nitko ne treba umrijeti’

Miroslav Radman je gostujući u N1 odgovorio negativno na pitanje treba li u ovom trenutku zabrinjavati broj umrlih od COVID-19.

Poznati hrvatski biolog Miroslav Radman odgovorio je na pitanje je li se mogao izbjeći znatniji broj smrti od COVID-19. “Ja se ne bih spustio na tu razinu razgovora. To bi impliciralo da netko zna kako će se razvijati stvari… Svaki novi val u Marseillesu bio je vezan za novu varijantu virusa. Svatko tko kaže da može predvidjeti, ne treba ga uzeti ozbiljno.”

Radman je otvoreno rekao je što misli o najnovijim mjerama Nacionalnog stožera civilne zaštite.

“Očito ovisimo o podacima i znanju skupljenima iz cijelog svijeta, što je nezgodno jer je činjenica da u zemljama koje su najbogatije, koje imaju najrazvijeniju medicinu, najstručnije kadrove iz infektologije i epidemiologije, da je u tim zemljama situacija najgora, da je, što se tiče covida, bolje biti siromašan i nazadan nego napredan. To meni govori da nam fali neko fundamentalno znanje kojim bi se moglo predviđati. Nitko zasad ne dolazi s nekim stručnim uspješnim predviđanjem ove epidemije, a to je vjerojatno zbog toga što se ne uzima u obzir brzinu evolucije tog virusa”, rekao je Radman i zaključio u tom dijelu: “Zbog toga ta negativna korelacija između nivoa stručnosti, znanja, bogatstva, medicinskih kapaciteta negativno kolerira sa stanjem s covidom… To je logički konflikt, nemamo znanja da budemo pametni.”

“Da uzmem sebe za primjer, meni je drago da sam ovdje izoliran dok ne prođe ta vatra. Nikakve infekcije u prošlosti nisu ubijale stoljećima. Idem na elementarne stvari; uzimati cink, vitamine C, D i E, disati duboko, oksigenacija, hidracija, dobro se hraniti i zdravo spavati… To radim da ne umrem od covida”, kazao je i dodao da je izoliran po prirodi svog posla, jer je njegov MEDILS (Mediteranski institut za istraživanje života) smješten na Marjanu.

Usporedio je stanje u Hrvatskoj s onim u Francuskoj:

“U neku ruku je slično kao situacija u Francuskoj, da smrtnost po zaraženoj osobi opada, ali da je infekcija buknula eksponencijalno, da jako brzo raste broj zaraženih. I što ostaje drugo nego se vratiti na najelementarnije stvari, a to je izolacija…. To je najkonzervativniji i jedini način da se nešto uradi. Može se učiniti kao Švedska, ne uraditi i vidjeti što će se dogoditi”, kazao je.

Komentirao je i smrtnost, temu oko koje su njegove ranije izjave podigle dosta bure.

“Kao u brojnim zemljama, globalna smrtnost nije znatno veća nego prošle godine kad nije bilo covida. Jedini način da to interpretiram bilo bi da covid ubija one ljude koji bi i tako bili umrli u toj godini, ali možda mjesec, dva, tri kasnije, da pogađa, bez obzira na dob, i smrtonosan je za one koji su fragilni. Može se biti fragilan sa 30 ili 40 godina, ali je puno češća fragilnost sa 70, 80 i 90. Smrtnost na kugli zemaljskoj začuđujuće je stabilna. Ono što se mijenja je na kojim domenama i na kojim kontinentima raste i opada. I kad se sve skupa zbroji, od ožujka smrtnost po milijun stanovnika jako je iznenađujuće stabilna. Dakle, virus živi, ali prosperira u jednoj dinamici, šeta se po kugli zemaljskoj. I ja mislim da je jedini način da se to razumije u genetici virusa. Većina mutacija hendikepiraju virus i napravit će ga impotentnim, ali one rijetke (mutacije), jedna u tisuću ili jedna u deset tisuća mutacija, učinit će da virus bude virulentniji, potentniji. I to područje (svijeta) u kojem se pojavi ta mutacija, neko će vrijeme patiti dok taj virus pobjednik ne naruši svoje ‘zdravlje, fitness’ novim mutacijama”, kaže Radman.

“Ako je covid skratio život ljudima koji su i tako pri kraju života, prosjek je 84 godine u Francuskoj, kod nas vjerojatno isto oko 80 godina, to su granice našeg normalnog života. I nemojmo se praviti kao da nitko ne treba umrijeti, odnosno, oni koji umiru od malignih i drugih bolesti 99,9 posto, to sada odjednom više nije važno, nego je najseksi smrt od covida, pa neki prave karijere i svoje ego-showove”, kazao je.

No, smatra li da će cjepivo pomoći?

“Teško je vjerovati da neće pomoći, sve da je uspješnost (cjepiva) i 50 posto. Ali koliko će trajati zaštita vakcine, to je pitanje. Na to pitanje ne bih niti pokušavao odgovoriti”, zaključuje.

