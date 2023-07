Astronom Korado Korlević, gostovao je u RTL Direktu gdje je prokomentirao slučaj pilota TUI Airwaysa koji je na putu iz Britanije prema Grčkoj, negdje nad Slovenijom, ugledao jarka svjetla i pitao radi li se o vojnoj letjelici, a kontrolor mu je odgovorio da nema nikakve letjelice.

"Inače kada pričamo o britanskom pilotu, treba pitati šta im kolege Amerikanci rade. Mi smo tu u Zvjezdarnici u Istri malo, malo pa nešto iz Avijana osvijetli okolo. Ako imaš Amerikance blizu, onda se ne čudiš da ima svjetla na nebu“, rekao je.

"Nama je za najgori slučaj trebalo dva dana da otkrijemo. Nije jednostavno. Nama je posao da, kada se pojavi nešto nepoznato moramo naći što je bilo. Drugi kada ne mogu to je onda nešto nadnaravno, vanzemaljsko“, kaže.

'To se ne da sakriti'

Komentirao je i svjedočenje bivših američkih dužnosnika pred Kongresom o NLO-ima. "Za početak ja bih bio kriva osoba za to pričati jer okolo se priča da sam ja potplaćena osoba od strane vanzemaljaca i treba lagati oko toga. Ali ima onaj drugi dio priče, da se to ne da sakriti. Kad bi imali minimalni komadić bilo čega. Pričamo o mikromu. Mi smo danas u stanju iz toga otkriti otkud je došla, kako je napravljeno, što je bilo. Sva ta svjedočenja pred Kongresom, priče okolo je ona klasična ljetna priča kada se američki predsjednik nađe u problemima i onda treba naći neku priču koja skreće pažnju i sada su na red došli vanzemaljci, leteći objekti. Kada je Bill Clinton imao problem Lewinski, bio je to život na Marsu i to je standardna ljetna priča“, rekao je.

"Statistički nismo sami, a onda dolazimo do brojeva udaljenosti i vremena koja govori, da čak i ako ima nekoga, najvjerojatnije naša civilizacija neće sresti nikoga, a ako i sretne, bit će strojna civilizacija, neće biti biološka. Neće biti slični nama, neće biti organske tvari, slični nama nego nešto strojno", dodao je.