POZNATI HRVAT POBJEGAO IZ RATNOG KAOSA LIBIJE: ‘Kada je s dva projektila pogođen aerodrom znao sam da više ne treba čekati’

‘Aerodrom je bio pogođen s dva projektila i odgođeni su svi letovi. Shvatio sam da više ne treba čekati u hotelu i vrlo brzo smo se organizirali. Bilo je to najbrže pakiranje u životu’, ispričao je košarkaški trener Željko Pavličević koji je u zadnji čas napustio Libiju, zemlju ponovno zahvaćenu građanskim ratom

Proslavljeni hrvatski košarkaški trener, danas 67-godišnji Željko Pavličević, dvaput je osvajao naslove prvaka Europe – 1986. godine s Cibonom i pet godina kasnije s KK Splitom koji je te sezone nosio naziv Pop 84. Potom je dugo vremena proveo kao trener u Japanu, a posljednjih godina bio je angažira u Libiji, u tamošnjem najjačem košarkaškom klubu iz glavnog rada Tripolija.

Nedavno je ponovno planuo građanski rat u Libiji, pa je Pavličević napustio tu zemlju. Za Večernji list ispričao je kako mu se alarm za uzbunu, odnosno odlazak iz Libije, uključio kada su snage pod vodstvom generala Kalife Haftara bombardirale zračnu luku u Tripoliju. Pavličević i njegov pomoćnik Luka Bujas odlučili su tada vratiti se u Hrvatsku.

IZBIO RAT U LIBIJI: Vojska čovjeka kojeg zovu novim Gadafijem vodi žestoke borbe kod Tripolija, zauzeli i aerodrom

‘Bilo mi je to najbrže pakiranje u životu’

“Aerodrom je bio pogođen s dva projektila i odgođeni su svi letovi. Shvatio sam da više ne treba čekati u hotelu i vrlo brzo smo se organizirali. U 4:30 smo se ukrcali u kombi, bilo je to najbrže pakiranje u životu. To me podsjetilo na onaj srpski film “Tko to tamo peva?” Između 10 i 13 checkpointa je bilo gdje morate pokazati putovnicu. Da nismo u sportu i u tom klubu, vjerujte da ne bismo izašli. Jedan čovjek nam je potpisao propusnicu, ali nam je rekao da nismo imali dozvolu izlaziti”, opisao je Pavličević okolnosti dramatičnog odlaska iz Libije.

Kaže kako su on i njegov pomoćnik imali sreće jer su brzo reagirali i donijeli odluku da odu.

“Pratim detaljno situaciju i vidim da je teška situacija. Tu su veliki interesi jer je Libija bogata naftom”, kazao je proslavljeni trener.

POČELA EVAKUACIJA MEĐUNARODNOG OSOBLJA U LIBIJI: Kalif Haftar kreće na Tripoli, vlada najavila protuofenzivu

‘Tamo za dolar i nešto napunite cijeli rezervoar’

Osvrnuo se i na dotadašnji život u Libiji, posebno na detalje poput nama neshvatljivo niske cijene goriva.

“Za dolar i nešto napuni se cijeli tank. Cijene su toliko niske da to ne možete vjerovati. No, ne postoji automobil koji nije malo udaren, a i pravila vožnje su neobična”, kazao je dodavši da će uspjeti naplatiti dio novca iz ugovora unatoč tomu što je napustio Libiju.

Za tu državu kaže da je “bila krasa i bogata”.

“Dio naroda želi da bude opet čvrsta ruka koja će vladati. U ostatku arapskih zemalja dogodili su procesi koje ne bih komentirao, ali su naštetili tim zemljama”, rekao ej za Večernji list Željko Pavličević.

