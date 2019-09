POZNATI HOTELIJER TVRDI DA TURIZAM MJERIMO KRIVO: ‘To su nametnuli političari, pokušajmo s ovih 5 banalnih kriterija’

‘Što je onda uspješna sezona? Pa odgovor ima veze s još jednim pitanjem – mislite li se baviti turizmom samo jednu godinu ili vam je to trajno opredjeljenje? Ako je samo jedna godina, onda je sve super – oderali smo ih koliko smo mogli i ne mogli. Ali stvari postaju komplicirane ako nam je turizam dugoročno opredjeljenje…’, tvrdi dalamtinski hotelijer Tonči Andrijašević

Počinju se svoditi računi ovogodišnje ljetne turističke sezone. U svome osvrtu na sezonu koja je na izmaku, poznati dalmatinski hotelijer Tonči Andrijašević, direktor hotela Quercus u Drveniku kod Makarske, u svome tekstu za Slobodnu Dalmaciju zapitao se “kako definirati što smatramo uspješnom turističkom sezonom” tvrdeći da su tu “brojčanu utrku” sasvim pogrešno nametnuli političari kao svoje mjerilo uspješnosti.

RASTE BROJ TURISTA U SVIJETU: U prvoj polovici ove godine putovalo gotovo 30 milijuna ljudi više nego lani

Samo jedno mjerilo za dugoročan uspjeh

“Što je onda uspješna sezona? Pa odgovor ima veze s još jednim pitanjem – mislite li se baviti turizmom samo jednu godinu ili vam je to trajno opredjeljenje? Ako je samo jedna godina, onda je sve super – oderali smo ih koliko smo mogli i ne mogli. Ali stvari postaju komplicirane ako nam je turizam dugoročno opredjeljenje, jer se onda uspjeh mjeri samo jednim mjerilom – koliko se naših posjetitelja vratilo zadovoljno u svoje zemlje te koliko će ih poželjeti opet doći? Koliko od njih je svojim prijateljima preporučilo Makarsku rivijeru, neki hotel, vilu, domaćina, restoran? Samo usput – kada smo pitali naše goste što oni misle o nama? O onome što nudimo? Uopće, kada smo ih bilo što pitali? Nikada, jer mi znamo puno bolje što njima treba”, napisao je Andrijašević.

Umjesto suhoparnih brojki, on je u Slobodnoj Dalmaciji iznio pet, kako kaže, banalnih kriterija koji govore o uspješnosti ove turističke sezone. Evo što je naveo:

MINISTAR TURIZMA JE ZADOVOLJAN: ‘Uvijek ima zlih jezika, ali pogledajte podatke. Ne možemo reći da je sezona podbacila’

1. PROMET

“Koliko dana je promet u jednosmjernom prstenu oko grada bio potpuno blokiran, a da nije bilo kiše ili lošeg vremena – kao da je to opravdanje? Koliko novih prometnica je grad isplanirao i financirao u posljednjih 30 godina?”

2. PARKIRANJE

“Ako gradski oci misle da je uspjeh to koliko su novca prikupili od jadnih turista na parkiralištima, onda vas moram razočarati jer to je samo harač koji gosti vrlo nerado plaćaju i samo zato jer nemaju gdje s autima. U Rimu je parking na dvjesto metara do Piazza di Spagna 1,2 € sat, a 8 sati 4 € – osam sati na rivi je 21 €! Koliko novih parkinga je stvoreno, koliko je planirano? Gdje su planirane garaže? Gdje se može puniti električni auto, kada će biti moguće puniti Teslu njihovim brzim punjačima?”

3. BANKOMATI

“Kako objasniti gostima da je za njihovo dobro postavljeno stotinjak bankomata, pa da ne moraju novac mijenjati u mjenjačnicama po 7 kn za euro, već mogu za 6,45 kn za euro uzeti novac s bankomata? Onda, što mislite, kojim su riječima izrazili zadovoljstvo naši gosti kad ih je doma sačekao izvod s njihove banke i kad shvate da su ih na bankomatu oderali?”

4. NASIPANJE PLAŽA I IZLIJEVANJE FEKALIJA

“Je li uspješna sezona ako se samo jednom na plažu sručila rijeka fekalija? Ako je samo nekoliko puta bager poravnavao plažu? Ako samo kad je jako jugo cijele vale postanu smeđe od nasute zemlje s iskopa zgrada? Ako smo samo dva-tri pera nasuli preko jedinstvenih sika i malih plaža? Hoće li na promotivnim slikama ubuduće biti Jarun ili Bundek isto tako nasute plaže?”

5. VRIJEĐANJE GOSTIJU

“Jedna specifičnost ove naše branše je da, uz svesrdnu pomoć medija, vrijeđamo ljude od kojih živimo! Svaka sezona donosi barem dvadesetak članaka o tome kako nam gosti ništa ne valjaju! Prije koji dan je izišao kontračlanak koji me je strašno posramio – Česi tvrde da nisu pašteta gosti! Pa zamislite što mi to radimo kada smo toliko ponizili te ljude da se pravdaju! (…) Samo u turizmu je normalno da se žalimo da nam gosti ne valjaju! Nemojte se ljutiti, ali ovdje vas niti neću pitati što mislite, jer ovakav stav prema ljudima od kojih svi živimo je samo odraz nekulture i primitivizma!”

‘Nemamo planove, nemamo ideju…’

“Kada pogledamo sve probleme koje sam nabrojio i kada znate da turizam nude skoro sve zemlje svijeta i da je sve nadohvat ruke, upitajte se hoće li naši gosti poslije ovako uspješne turističke sezone imati malo gorak osjećaj u ustima i osjećaj da su prevareni – to nam nikada ne bi oprostili”, dodao je Andrijašević.

A na koncu je zaključio i da nije sve ovako crno.

“Ima super vila u koje su vlasnici uložili ogroman novac i trud, ima fantastičnih restorana, ima super ljudi koji nisu zaboravili kako je to bilo na samim počecima i da od turizma i za turizam žive. Još uvijek imamo super prirodu, Biokovo, sve mogućnosti biti biser Dalmacije i Hrvatske. Nemamo planove, nemamo ideju kakav bi turizam htjeli u godinama koje dolaze. Nemamo ideju gdje će se parkirati i voziti svi ti automobili kada se kompletira betonizacija grada. Nemamo ideju kakav se turizam traži u budućnosti, što je ono čime ćemo privući goste 2030.”, zaključio je.

ISCURILA PRAVA ISTINA Evo zašto se svi žale da nema gostiju, ministri više ne mogu navlačiti, ovo je glavni problem turizma