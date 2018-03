POZNATI GINEKOLOG O UKLJUČIVANJU CRKVE U IZRADU ZAKONA O POBAČAJU: ‘O čemu oni mogu raspravljati!? Što Crkva tu ima za reći?’

“Vjera je pitanje svjetonazora na što svatko ima pravo, ali nitko nema pravo distribuirati svjetonazor na cjelokupnu populaciju. Uključivanje Crkve u izradu ovog zakona je apsolutno neprihvatljivo”, kaže dr. Dubravko Lepušić, jedan od najglasnijih zagovornika prava žena na slobodno odlučivanje o rađanju djece

Niz reakcija izazvala je današnja izjava ministra zdravstva Milana Kujundžića da će u pripremu novog zakona o pobačaju biti uključeni i predstavnici Katoličke crkve.

S jedne strane treba čuvati život od začeća, to je moj stav, a s druge strane okupiti sva mišljenja i smisao je da bude što manje pobačaja”, kazao je Kujundžić gostujući jutros u programu N1 televizije.

Već samo uključivanje predstavnika Katoličke crkve u stručnu raspravu i izradu zakona koji regulira pitanje pobačaja navodi na zaključak da će novi zakon biti restriktivniji od sadašnjeg. A taj, podsjetimo, datira još od 1978. godine kada je o mišljenju mnogih bio civilizacijski iskorak ispred svoga vremena.



“Jutros sam pomislio da smo sekularna država”

Godine 1991. udruga Hrvatski pokret za život i obitelj podnijela je zahtjev Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti tog zakona službenog naziva Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece. No, Ustavni sud tek se lani, nakon 26 godina, dohvatio tog posla i odbacio zahtjev, ali je od Hrvatskog sabora istodobno zatražio da u roku od dvije godine donese novi zakon. Godina dana prošla je bez naročitih aktivnosti, a sada je ministar Kujundžić najavio stručnu raspravu izradu prijedloga zakona u koji će biti uključena i Katolička crkva. Nejasno je, međutim, kako će i u kojem segmentu izrade zakona predstavnici Crkve biti uključeni u taj posao.

Kada smo dr. Dubravka Lepušića, ginekologa s Klinike za ženske bolesti i porodništvo KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu i jednog od najglasnijih zagovornika prava žena na slobodno odlučivanje o rađanju djece upitali za današnju izjavu ministra Kujundžića, svoj je odgovor započeo ironično:

“Ne znam tko uopće dovodi u sumnju da bi predstavnici Crkve trebali biti uključeni u nekakvu radnu skupinu ili povjerenstvo koje će donijeti odluku o pobačaju. Možda sam se jutros probudio i pomislio da smo sekularna država”, kazao je Lepušić.

“Iznošenjem osobnog stava ministar dovodi ljude u zabludu”

Potom je, manje ironično nastavio rekavši nam da “vjera nije znanost” i da je miješanje Crkve u svjetovne stvari nedopustivo.

“Vjera je pitanje svjetonazora na što svatko ima pravo, ali nitko nema pravo distribuirati svjetonazor na cjelokupnu populaciju. Uključivanje Crkve u izradu ovog zakona je apsolutno neprihvatljivo. Ne znam što bih, primjerice, o tom pitanju mogao razgovarati s tim ljudima. Osim toga, valjda se podrazumijeva da vjernici koji slijede crkvena načela po prirodi stvari neće napraviti abortus. Druga skupina, koja to misli napraviti, određuje si pravila po kojima će to činiti. O čemu, dakle, oni imaju raspravljati!? Što Crkva tu ima za reći”, retorički se zapitao dr. Lepušić.

Osvrnuo se i na izjavu ministra Kujundžića koji tvrdi da život počinje začećem.

“On može iznositi svoje osobno mišljenje, ali tada treba reći da je to njegovo osobno, religiozno mišljenje. Nikada u povijesti čovječanstva niti na jednoj razini, ni znanstvenoj ni vjerskoj ni političkoj, nije donesen konsenzus oko toga kada počinje život. On to kao ministar zdravstva ne smije reći jer se time generalizira i dovodi ljude u zabludu”, ističe Lepušić.

Hrvatska među zemljama s najnižom stopom pobačaja

Lepušić polemizira i s tvrdnjom ministra Kujundžića da se novim zakonom želi postići smanjenje pobačaja.

“Kada bi ministar pogledao statistike, vidio bi da godišnje u Hrvatskoj ima 4500 do 5000 legalno obavljenih pobačaja. Pa ako tomu dodamo još toliko u tzv. sivoj zoni, s tih ukupno desetak tisuća pobačaja godišnje Hrvatska je među dvije-tri zemlje s najnižom stopom pobačaja u cijeloj Europi. Dakle, nema govora o tome da je poanta zakona u smanjenju broja pobačaja. Zakon treba ići u pravcu osiguravanja boljih uvjeta usluga, ne samo u smislu dostupnosti pobačaja nego i šire edukacije i dostupnosti kontracepcije. To su potezi koji će smanjiti pobačaje, a ne restrikcije i maltretiranja žena koje se time smatraju nekakvim glupačama”, smatra dr. Lepušić.

K tomu napominje kako je Vlada, a u njoj i ministar Kujundžić, prihvatila Istanbulsku konvenciju koja kaže da ne smije biti diskriminacije žena, dok se s druge strane zakonski priprema čista diskirminacija.

“Netko drugi će utuviti ženi u glavu što mora uraditi”

“Dakle, netko drugi će ženi utuviti u glavu što mora napraviti, kao da nije dovoljno pametna da sama odluči što će sa svojim tijelom. To je skandal prve vrste”, ogorčeno je ustvrdio dr. Lepušić dodavši kako je, znajući za ranije gafove ministra Kujundžića, skeptičan spram sastava radne skupine koja će izrađivati novi zakon.

On, pak, s nekoliko medicinskih i pravnih stručnjaka, intenzivno radi na nacrtu novog zakona o prekidu trudnoće.

“Taj nacrt ćemo dati u javnu raspravu i tražit ćemo za njega podršku, nadam se, svih progresivnih političkih stranaka. Zakon će se bazirati na dostojanstvu žene”, rekao nam je Lepušić.

