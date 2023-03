Vlada će sutra predstaviti nove mjere za pomoć građanima i poduzetnicima. Taj paket bit će gotovo isti kao onaj iz listopada prošle godine, a dodatak će, ovisno o visini mirovine, ponovno dobiti i umirovljenici. RTL Danas doznaje da se odustalo od imovinskog cenzusa za subvencioniranje energenata, a novčane isplate, također neslužbeno, trebali bi dobiti socijalno najugroženiji.

Umirovljenici će biti zadovoljni novim paketom mjera - poručio je ovih dana premijer Andrej Plenković.

'Meni da daju jedan euro, ja sam zadovoljan'

"To je oko 300, 350 kuna. I još sam čitao da se neki zdravstveni dodatak vraća od 1. travnja, to je isto oko 200 kuna. To je u redu", kazao je za RTL umirovljenik Vladimir koji još računa u kunama.

Umirovljenica Ljiljana kaže da bi joj dodatak puno značio, a umirovljenik Vlado kaže: "Meni da dadu jedan euro, ja sam zadovoljan."

RTL doznaje da će vlada u novom paketu mjera umirovljenicima opet isplatiti jednokratni energetski dodatak. U listopadskom paketu 690 tisuća umirovljenika s mirovinom do 578 eura, ovisno o visini mirovine, dobilo je od 53 do 160 eura, a sada bi mjera trebala biti ista ili vrlo slična. Direktna novčana pomoć ići će i socijalno ugroženima, na isti način kao što je to bilo i proteklih pola godine. Osim produljenja mjera Vlada ni nema drugih opcija, smatra sindikalist Krešimir Sever.

'Ove mjere su tek prva pomoć'

"Ako i dalje bude nastavila s vaučerima za energetski siromašne, ako bude davala barem te jednokratne potpore za umirovljenike, s druge strane za višečlane obitelji, ako se i zadrži nadzor za barem tih devet ključnih prehrambenih artikala, i to je samo po sebi dobro", kaže Sever.

Svima ostalima Vlada pomaže ograničavanjem cijena energenata. PDV na plin ostaje 5 posto, a ostat će i ograničena cijena električne energije i za kućanstva i za poduzetnike. Da su mjere tek prva pomoć, kaže predsjednik Glasa poduzetnika Hrvoje Bujas.

"Kada ne pričamo o reformama, kad već pričamo o mjerama onda možemo bit zadovoljni ako se nastavi ovaj paket. Bitno je zbog malih, mikro i srednjih poduzetnika", ističe Bujas.

U predizbornoj godini nema štednje

Koliko će iznositi novi paket mjera, još nije poznato, ali ministar financija je imao ideju da bude manji udarac na proračun nego što će na koncu biti pa je predlagao imovinski cenzus pri subvencijama za energente.

Međutim, štednja u proračunu u predizbornoj godini nije politički mudar potez. Zna to premijer, pa se, doznaje RTL, ta mogućnost u novom paketu mjera skroz odbacila. Mjere u ovom, neslužbenom obliku, pozdravljaju i sindikati i poduzetnici, ali upozoravaju da se povećanje plaća i mirovina više ne može odgađati.