POZNATI ANALITIČAR O ZAVRZLAMI U KOJOJ SE NAŠAO ŽIVI ZID: ‘Ovo im neće naškoditi, a evo zašto nikad neće doći na vlast’

Ostavka saborskog zastupnika Živog zida Branimira Bunjca koju je on potom povukao, pa uzeo originalnu ostavku što je službeni dokument Hrvatskog sabora koju potom usprkos javnim apelima Sabora nije vratio zaprepastila je hrvatsku političku javnost

Gotovo apsurdnu situaciju vezanu za ostavku saborskog zastupnika Branimira Bunjca i njezino povlačenje iste zbog mogućeg aktiviranje mandata Vladimire Palfi za Net.hr komentirao je poznati politolog, filozof i politčki analitičar Žarko Puhovski.

Šarm, a ne nedostatak

“Ovo sigurno neće naškoditi Živom zidu. Njihovi birači gledaju ih kao alternativnu političku snagu. A ovakvo tehničko nesnalažanje gledat će kao njihov šarm, a ne nedostatak,” ustvrdio je Puhovski koji smatra da je stranka došla do svojega plafona i kako će tamo i ostati.

“Taj događaj neće im naškoditi,” siguran je poznati politolog i analitičar.

Mogu li ući u Vladu?

“Živi zid nije u stanju sa svojim svjetonazorom sakupiti većinu koja bi bila potrebna da mogu voditi Vladu. Praktično je nemoguće da bi mogli to osvojiti. Nezamislivo. Oni nisu u stanju biti u koaliciji jer nisu takva stranka, a teško da bi mogli dobiti toliki broj zastupnika da bi mogli dobiti mandat za sastavljanje Vlade”, navodi poznati politolog.

Žarko Puhovski smatra kako se pokazalo da Živi zid kultivira poziciju nespremnosti za birokratske poslove, a bez toga Vlade nema.

Najbliži im je Bulj

Saborski zastupnici Živog zida ističu se po svom aktivnom djelovanju u Saboru. Naime, samo u 2017. godini trojac Živog Zida kojeg čini Branimir Bunjac, Ivan Pernar i Ivan Vilibor Sinčić imali su 2197 javljanja za riječ.

“Oni su do krajnjih granica rastegnuli svoje djelovanje. Najglasniji su u oporbi”, ističe Puhovski i dodaje: “Ispada da je Pernar vođa oporbe. Međutim, oni nisu dovoljno pripremljeni i nije moguće realizirati njihove prijedloge. Njima je najbliži prema djelovanju Miro Bulj iz Mosta”.

Je li Živi zid opcija?

Kako se svaki mjesec topi podrška birača SDP-a, a odlasci poznatih članova kao i prevrtanja u najvećoj oporbenoj stranici postavlja pitanje za koga će glasati birači SDP-a i je li Živi zid za njih opcija.

“Nema stranaka na ljevici koje su se uspjele nametnuti biračima SDP-a. Nova ljevica to nije uspjela, a teško da će to uspjeti do novih parlamentarnih izbora. Živi zid je pak neprihvatljiva opcija za većinu birača SDP-a zbog otvorenog šurovanja s Orbanom,” ističe Žarko Puhovski za Net.hr.