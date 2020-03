POZNATA VODITELJICA RTL-A: ‘Pandemija mijenja život, niste luzeri ako ostanete doma, to je od sada novo pravilo’

Činit ćemo sve da vam u ovom situaciji donosimo provjerene informacije i upute, objavila je Ana Brdarić Boljat u sinoćnjem RTL Direktu

Ana Brdarić Boljat, RTL-ova voditeljica i novinarka koju u proteklih nekoliko dana gledamo u RTL Direktu, gledatelje je pozvala na oprez i ostanak kod kuće, javlja RTL.

Otkrila je i kako se RTL Hrvatska drži korona režima rada te je zbog toga privremeno obustavljena proizvodnja zabavnog i dramskog programa, a redakcija Potrage pridružila se timovima redakcije RTL-a Danas.

‘Niste luzeri ako ostanete doma’

“Pandemija mijenja život, treba se ponašati odgovorno. I mi imamo korona režim rada, privremeno je stisnuta pauza proizvodnje zabavnog i dramskog programa, većina kolega čiji rad nije usko vezan uz dnevnu proizvodnju, proveo je svoj radni dan doma kao i oni koji spadaju u rizičnu skupinu. Mi koji radimo, imamo osigurane sve mjere prevencije za suzbijanje korona virusa po uputama nadležnih tijela.

Slušat ćemo ih i dalje jer to je jedino odgovorno. Nećemo one koji šire lažne vijesti nazivati idiotima kao jedan od ministara, ali činit ćemo sve da vam u ovoj izvanrednoj situaciji donosimo provjerene informacije i upute. Niste luzeri ako ostanete doma, to je od sada novo pravilo”, rekla je Brdarić Boljat na kraju sinoćnjeg RTL Direkta. RTL Danas i RTL Direkt svakog dana donose nove, provjerene informacije vezane uz koronavirus.

