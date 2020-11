POZNATA METEOROLOGINJA OTKRILA ŠTO NAS ČEKA U STUDENOME: Otkrila kad i gdje stiže prava hladnoća, ali i što će biti s oborinama

Meteorologinja Tea Blažević iznijela je dugoročnu prognozu za studeni, prema kojoj bi temperature mogle biti malo iznad prosjeka, a oborine uglavnom u uobičajenim količinama

Iako smo već zagazili duboko u jesen, početak studenoga obilježilo je vrijeme bez studeni. Iako će u srijedu i četvrtak zahladnjeti, iznadprosječne temperature za ovo doba godine će se i dalje nastaviti. Meterologinja N1 televizije Tea Blažević otkrila je kakvo nas vrijeme čeka u ostatku mjeseca.

Hladno u drugoj polovini mjeseca

Sljedećega tjedna će tako, prema njezinim prognozama, temperature i dalje biti u prosječnim okvirima, čak i iznadprosječne u Dalmaciji. Tu će razliku nadoknaditi nešto niže temperature u dijelovima unutrašnjosti. Prava hladnoća bi trebala biti izglednija u drugoj polovici mjeseca, kada se u unutrašnjosti očekuje i jedan stupanj hladnije vrijeme u odnosu na uobičajeni prosjek. Slična situacija trebala bi se dogoditi na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, dok bi na obali temperature trebale ostati u razini prosjeka.

“U posljednjem tjednu studenoga, dugoročna prognoza ponovno ukazuje na toplije prilike, osobito u Dalmaciji. U većem dijelu zemlje temperature bi trebale biti u okvirima višegodišnjeg prosjeka. Studeni bi tako mogao završiti kao topliji od prosjeka”, zaključuje meteorologinja Blažević dio prognoze vezan uz temperature.

Manje padalina na obali

Što se, pak, oborina tiče, one bi u unutrašnjosti trebale ostati u razini normale za ovaj dio godine, no duž obale bi moglo biti i suše od uobičajenog prosjeka. Nakon 15. studenoga nešto više oborina moglo bi pasti na malom dijelu obale te u Lici i Gorskom kotaru, no i do bi se do kraja mjeseca trebalo vratiti u okvire prosjeka.

“Trenutačno aktualne sezonske prognoze ukazuju na temperature više od prosjeka i na početku zime. Naravno, to ne znači da neće biti povremenih jačih prodora hladnoće, s njima i snijega. Moram naglasiti da je riječ o dugoročnoj prognozi koju treba uzeti s dozom opreza”, zaključila je Blažević.