POZNATA LIJEČNICA KAŽE KAKO JE ČINJENICA DA SE NISMO PRIDRŽAVALI MJERA:’ Neki važni znanstvenici kritiziraju sve što se radi’

‘Čula sam polemike nekih znanstvenika koji govore – ‘pa ljudi ionako umiru’. Mislim da neke insinuacije nisu baš tako primjerene, ja živim ovdje, oko mene stvarno umiru ljudi’

“Vidim da u Hrvatskoj postoje neki važni znanstvenici, koji se tako valjda zovu, koji imaju tendenciju da na neki način kritiziraju sve ono što se radi. Ja ne vjerujem da je Hrvatska u toliko dramatičnoj situaciji”, rekla je jutros dr. Nela Sršen iz Sveučilišne bolnice u Padovi govoreći o koronavirusu u HRT-ovoj emisiji Studio 4. Smatra kako je činjenica da se nismo dovoljno pridržavali mjera.

Dodaje da je Italija bila zatvorena, pa smo vidjeli rezultate. “Čula sam neke polemike nekih znanstvenika koji govore – ‘pa ljudi ionako umiru’. Mislim da neke insinuacije nisu baš tako primjerene, ja živim ovdje, oko mene stvarno umiru ljudi. Treba imati respekta prema ovome svemu što se događa, treba imati respekta prema obiteljima čija je rodbina umrla, treba imati respekta prema onim ljudima koji su ostali bez posla, prema onima koje su ovrhe dovele do suicida.

Vidite, to su stvari koje ja živim oko sebe. Biti znanstvenik i biti u laboratoriju, ne imati problema s plaćom, novcem, biti siguran, zaštićen, mislim da to nije dovoljno da se može polemizirati i kritizirati rad Vlade. Vlada treba odgovarati, naravno, za zdravlje, isto tako treba spasiti ekonomiju. Kako će se naći sredina u svemu tome – ljudi, pa cijela Europa pokušava riješiti taj problem. Mislim da problem nije samo Hrvatska. Da je moglo biti restriktivnije, mislim da bi moglo. Znate, sve čini iskustvo. Vidjeli smo sve ono što smo prognozirali, nije se pokazalo točnim, nije se pokazalo istinitim. Dakle, svako iskustvo svake države čini svoje”, rekla je Sršen.

Visoki postotak pozitivnih u Splitu

Što se tiče visokog postotka pozitivnih na testovima u Splitu, kaže da to nije čudno s obzirom na stvari koje su se događale. “Mislim, čemu se čudimo nakon fešte Torcide, na primjer? To ne želi biti kritika, ali uporno se vraćamo na početak. Svaki dan govorimo koliko ima pozitivnih, koliko ima mrtvih, ali polazimo od onoga principa, one osnovne stvari, a to je da se ne držimo mjera.

Možemo mi doći i do lockdowna i tu politika može napraviti puno konstrukcija, i političke pozicije tu mogu isto tako raditi svoje, ali činjenica jest da se nismo dovoljno pridržavali mjera”, rekla je Sršen.

Ništa od skijanja

Navela je i da Italija s nekim drugim europskim zemljama radi zajednički program tako da ove godine neće biti ništa od skijanja. Indeks prenošenja zaraze, rekla je Sršen, već se počeo snižavati, a cilj je da se do početka prosinca dođe do jedan ili čak ispod jedan.

“Jer u protivnome, mislim da će novi dekret biti taj da će biti zabranjen prijelaz između raznih pokrajina i da od Božića, nažalost, neće biti okupljanja, misa… Mislim da će biti jako restriktivan”, rekla je Sršen.

