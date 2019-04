POZNATA GINEKOLOGINJA ŽELI UKINUTI PRIZIV SAVJESTI: ‘Tome nema mjesta u medicini, čujem od pacijentica kakvo mučenje prolaze kod pobačaja’

Ističe kako ne postoji nikakav međunardni zakon koji bi ga propisivao, no još strašnijim od hrvatskih propisa smatra hrvatsku praksu

Jasenka Grujić Koračin s još nekoliko kolega liječnika pokrenula je inicijativu za reguliranje priziva savjesti, jer kaže, takvom institutu u medicini nema mjesta. Nije reguliran nijednim regionalnim ili međunarodnim zakonom o humanitarnim pravima.

Postoji samo preporuka Vijeća Europe o mogućnosti iz 2010. godine da se priziv savjesti implementira u medicini. Ali je isto tako, Vijeće Europe tada iskazalo zabrinutost da bi to moglo naštetiti ženskom zdravlju.

‘Možemo se samo nadati da će ga ukinuti’

Kazala je kako je njihova inicijativa počela s radom 2015. godine. “Iste godine smo mi na sve relevantne adrese poslali prijedloge za regulaciju priziva savjesti. Nismo dobili nikakve odgovore, problem je što je taj institut uveden u naše zakone, prema tome mi ga ne možemo ukinuti, mi ga samo možemo bolje regulirati te se samo možemo nadati da će ga ukinuti kao u nekim drugim državama”, rekla je za RTL Grujić Koračin.

Za razliku od ministra Milana Kujundžića, koji ističe kako je priziv savjesti osnovno demokratsko pravo, ona smatra kako je to zapravo upad Crkve u sekularni poredak.

“Oni miješaju Deklaraciju o ljudskim pravima koja garantira slobodu savjesti, vjeroispovijesti, slobodu mišljenja… Ali to nije priziv savjesti. Priziv savjesti je prvi put spomenut u enciklici Evangelium Vitae kada je zapravo Crkva učinila upad u sekularni poredak, smatrajući da liječnici moraju spriječiti, kako je rečeno u enciklici, te zločine. Zločini su eutanazija i pobačaj, s mogučnošću da se liječnici pozovu na savjest”, pojašnjava.

Zakon sasvim dobar, ali…

Što se postojećeg zakona o pobačaju tiče, smatra da je sasvim dobar. “Naš zakon koji je na snazi još iz 1978. godine je jako dobar zakon. On omogućuje prekid trudnoće do 10. tjedna trudnoće od začeća na zahtjev. Nakon toga u posebnim indikacijama. Međutim, tu se je ispriječio taj tzv. institut priziva savjesti. To je zapravo odbijanje vršenja standardnih postupaka u medicini”, kazala je Grujić Koračin.

Osim nereguliranog priziva savjesti i ostalih propisa, još je strašnije što žene u praksi prolaze.

“Čujem od pacijentica kakva imaju iskustva, od toga da prolaze pokraj ovih ljudi koji se mole gdje su one izložene dodatnom mučenju”, rekla je doktorica i istaknula da žena koja mora učiniti prekid trudnoće iz raznih razloga, da bismo se prema svim tim ženama morali odnositi s više empatije.

“A što se tiče religijskih razloga, svaka vjernica ima pravo roditi i 15-ero djece ako želi. Nema nikakve prisile ovdje, ali je potrebno u svakoj državi odvojiti crkvu od države”, zaključuje.