"Velike količine trupaca dostupne samo podobnima i odabranima!", vrišti s jumbo plakata na više lokacija u Zagrebu. Ove teške optužbe nastavak su sukoba Grupe Požgaj i Hrvatskih šuma, nakon što je ta velika tvrtka ostala bez sirovine.

Naime, od Hrvatskih su šuma očekivali isporuku 55.000 kubika trupaca, a dobili nešto više od 2000. Zbog toga su uslijedili masovni otkazi, gašenje proizvodnje, ali i kaznena prijava protiv državne tvrtke koja raspolaže šumskim dobrom. No, problem raspodjele drvnog bogatstva mnogo je veći od njihova sukoba.

Tvrtka koju vodi Nikola Požgaj morala je ugasiti proizvodnju namještaja u Donjem Miholjcu te drvenih kuća u Otočcu. Ostao im je samo pogon za masivne ploče u Velikom Bukovcu, koji im inače nosi 50 posto prihoda, jer sve ide u izvoz.

230 radnika bez posla

Sve se radi od velikih trupaca koje Hrvatske šume dodjeljuju domaćim proizvođačima temeljem javnog natječaja i kvota koje ovise o proizvodnji. Iako je natječaj objavljen u studenom, dio Požgajevih tvrtki nije se našao na popisu onih koje su dobile trupce, po cijeni nižoj od tržišne. Naime, Hrvatske šume prodaju, primjerice, kubik hrasta za 150 eura, dok je njegova cijena u slobodnoj prodaji 250 eura.

"Model je posložen tako da finalisti mogu rasti za određen postotak godišnje, odnosno padati ako ne proizvedu što su prijavili i mi smo računali da kao veći proizvođač da ćemo rasti 10, 20 posto. No, Hrvatske šume su promijenile kriterije i rekle da za nas više nema sirovine. Dobivat ćete isto ili manje, a ove godine nismo dobili ništa", rekao je Požgaj za RTL Potragu.

Žalio se, Hrvatske šume su obavile nadzor njegove proizvodnje, pokrenuta je javna kampanja, no nisu dobili ni trupac više, pa je 230 radnika ostalo bez posla. "Naši godišnji ugovori su preko 40 milijuna kuna. 55.000 kubika trupaca, među 10 smo najvećih kupaca i na bazi toga smo isplanirali poslovanje, Ugovorili smo s kupcima ugovore na bazi zadnjih godina i sada nas je sve to iznenadilo. Ugasili smo pilane i financijske baze koje nisu dohodovne i bez Hrvatskih šuma ne mogu egzistirati. To su drvene kuće i namještaj u Donjem Miholjcu", jasno će Požgaj.

Traži 60 milijuna kuna

Tvrdi da su se u Hrvatskim šumama pravdali time da on ne posjeduje proizvodnu tehnologiju te da preprodaje trupce. Spominjali su i dug koji je nastao tek nakon što su doznali da više za njih nema trupaca. No, Požgaj tvrdi da je motiv svega spor pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, u kojem od Hrvatskih šuma traži 60 milijuna kuna odštete, jer su mu, kako tvrdi, neopravdano, u posljednje tri godine značajno smanjili kvotu. Ispričao je i detalje sastanka u veljači, dok ovogodišnji ugovor nije bio zgotovljen.

"Član uprave naložio je da predamo mobitele, mi smo to učinili. O tome vam ovisi egzistencija vi u glavi imate 600 zaposlenih i tad je izrečeno ono što je prava istina. A to je da ne možemo imati ugovore ako ne povučemo odštetne zahtjeve", kaže Požgaj.

Požgaj je podnio kaznenu prijavu, još uvijek se sporu na sudu i postavlja jumbo-plakate, a iz Hrvatskih šuma su poručili:

"U ovom trenutku vam nismo u mogućnosti iznijeti daljnje detalje s obzirom da je u tijeku više parničnih postupaka koji se bave predmetnom tematikom, dok je u tijeku poduzimanje i drugih pravnih radnji pred nadležnim državnim tijelima koja će odlučiti o postupanju Požgaj grupe za koje Hrvatske šume smatraju da je nezakonito, obzirom da su navodi Požgaj grupe neistiniti, a njihovo postupanje pravno nedopušteno."