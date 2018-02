HRVAT RAZOTKRIO MEĐUNARODNU PRIJEVARU: Preko oglasa je htio kupiti bager u Irskoj, a onda mu je nešto postalo sumnjivo…

Slobodan iz Požege naišao je na oglas za prodaju mini bagera u odličnom stanju za pola cijene, a tvrtka koja ga je prodavala, skupa s drugim sličnim strojevima, nalazila se u Irskoj. Slobodan je odlučio kupiti bager, ali je, srećom, od početka bio vrlo oprezan i sumnjičav

Požežanin Slobodan S. (podaci poznati redakciji) obratio se našem portalu i ispričao nam kako je umalo nasjeo na perfidnu međunarodnu internetsku prijevaru. Srećom, bio je dovoljno oprezan i znatiželjan ne želeći kupiti “mačka u vreći”, a njegova mu je opreznost uštedjela 4000 eura. Priču je, kaže, odlučio javno ispričati kako neki naivniji od njega ne bi nasjeli i ostali bez novca.

Sve je počelo u veljači prošle godine kada je naumio kupiti mini bager.

Traktori, bageri i drugi strojevi u pola cijene

“Tražio sam po Njuškalu i našao stroj koji je sudeći po fotografijama bio u odličnom stanju, a vrlo jeftin. Nazvao sam broj mobitela iz oglasa – radilo se o hrvatskom broju i osobi iz Rijeke – no danima se nitko nije javljao. Tada sam dobio poruku da se javim na taj-i-taj mail. Učinio sam to i ubrzo dobio odgovor od firme Sam Cross Farming iz Irske”, započeo je priču Požežanin.



Budući da zna engleski jezik, krenuo se dopisivati s tvrtkom iz grada Limericka.

“Napisao sam da sam zainteresiran za kupnju mini bagera. Na pitanje koliko bi koštala doprema stroja u Hrvatsku, odgovorili su da bi prijevoz koštao 500 eura. Činilo mi se dosta jeftino, pa sam ih pitao kako je to moguće na što su mi odgovorili da obavljaju više dostava odjednom i da su zato jeftiniji. A za polovne strojeve koje prodaju kazali su da su jeftini jer su oduzeti ljudima koji nisu plaćali rate leasinga. Činilo mi se odlično pa sam rekao da bih kupio taj mini bager”, prepričao nam je Požežanin Slobodan prve kontakte s irskim prodavačima dok se sve još činilo vrlo povoljnim.

Srećom po njega, bio je dovoljno oprezan te je čovjeku iz irske tvrtke, nakon što mu je ovaj poslao kupoprodajne ugovore, kazao kako bi ipak volio vidjeti bager prije kupnje. No, tada su, kaže, počele muljaže.

Trgovina strojevima ili farma životinja?

“Kada sam im rekao da bih došao pogledati stroj, rekli su mi da je još u Poljskoj, a ne kod njih. Pittao sam imaju li nekakav sličan bager na što su mi rekli da imaju, ali da najprije moram uplatiti iznos za rezervaciju. Pristao sam, ali sam rekao da bih išao s njihovim vozačem kada mi bude prevozio stroj u Hrvatsku. Na to su rekli da vozač prethodno ima isporuke u još nekoliko država (Danska, Poljska…) te da to nije moguće. Onda ću, kazao sam, doći s kamp-kućicom i voziti iza kamiona na sve lokacije dok ne dođu do moje, no i na to su mi rekli da to nije moguće. Kako ne bi pomislili da ih zafrkavam, rekao sam da ću sigurno kupiti stroj, ali da bih ga prethodno ipak želio pogledati”, ispričao nam je Slobodan.

Potom su mu poslali ugovore te certifikat kako bih se uvjerio da tvrtka doista postoji. No, Slobodan je postao sumnjičav pa je pozornije proguglao tvrtku u Irskoj otkrivši da nije riječ o trgovini strojeva već o farmi životinja. Kada im je to napomenuo u mailu, odgovorili su da nije točno te mu čak poslali fotografije strojeva i kamiona s logom tvrtke, čak i fotografije zaposlenika. No, Slobodan je odlučio otići na mjesto događaja i uvjeriti se da trgovina i stroj koji mu je zapeo za oko u oglasu na Njuškalu zaista postoje.

“Uzeo sam ugovor i sve papire te otišao na izlet u Irsku. Ako ništa drugo, mislio sam, neka mi to bude godišnji odmor, nikada nisam bio u Irskoj. Došao sam tamo, smjestio se u hotel i nazvao ih da kažem da sam stigao. A oni su mi rekli da stroja više nema jer nisam platio akontaciju. Kada sam rekao da imam novac sa sobom i da ću im odmah platiti, kazali su da ne mogu primiti gotovinu, već da moram uplatiti preko računa u banci. Tada sam rekao da imam net-banking i da im mogu odmah obaviti uplatu, ali opet su se počeli izvlačiti”, kaže Slobodan.

“Prekinuli su vezu i nisu mi se više javljali”

Na kraju je otišao na adresu gdje se trebala nalaziti tvrtka od koje je htio kupiti mini bager. No tamo je našao samo – trgovinu cipela. Tada je ponovno nazvao tvrtku, ali s drugog mobitela, te objasnio da se nalazi na njihovoj adresi na kojoj njih nema.

“Objašnjavali su mi da se tvrtka zapravo nalazi izvan grada, a kada sam rekao da mi nije problem doći i tamo, prekinuli su vezu i više se nisu javljali na pozive. Tek su mi mailom odgovorili da su našli ozbiljnijeg kupca i da mi više ne žele išta prodati. Tada mi je bilo posve jasno da je riječ o prijevari. No dobro, bilo je lijepo iskustvo barem vidjeti Irsku”, ispričao nam je Slobodan iz Požege.

Po povratku iz Irske na Njuškalu je, kaže, vidio sličan oglas za druge strojeve, s tim da osoba koja je dala oglas nije više bila iz Rijeke nego iz Osijeka. Nazvao je i priča se ponovila. Dobio je poruku da se javi na mail…

“Slučaj sam prijavio policiji, ali do danas nisam dobio nikakav odgovor. U međuvremenu sam čitao da je dvoje ljudi iz Hrvatske prevareno kada su htjeli kupiti strojeve od iste tvrtke”, kazao je.

Mi smo potkraj 2016. godine pisali o slučaju 55-godišnjeg Ludbreržanina koji je putem interneta naručio prikolicu, također iz Irske, te je platio 5600 eura. Prikolicu, kao i svoj novac, potom nije vidio.

Ukrali identitet, fotošopirali fotografije, varali iz Rusije…

Što se tiče tvrtke i prijevare koja je u slučaju Slobodana iz Požege propala zahvaljujući njegovu oprezu, u Irskoj se lani dosta pisalo. Tamošnji Farmers Journal u ožujku prošle godine pisao je o Litavki koja je firmi Sam Cross Farming Limited uplatila 19.000 eura za traktor koji joj nikada nije bio isporučen. Inače, tvrtka tog naziva doista postoji u Limericku, ali ne bavi se prodajom jeftinih polovnih traktora i strojeva. Riječ je o obiteljskoj farmi kojoj su, očito, dovitljivi prevaranti oteli identitet. Na lažnoj web-stranici postavili su fotografije koje su pak ukrali sa stranice tvrtke Farol Transport iz Engleske, koja se doista bavi prodajom mehanizacije, te na njene objekte s pomoću fotoshopa stavili naziv farme iz Limericka. Čak su ukrali i identitete vlasnika farme Anthonyja Crossa i njegovih sinova, Seamusa i Michaela, koristeći ih u kontaktima i na lažnim ugovorima.

“Unatrag dva-tri tjedna počeli smo dobivati telefonske pozive o poljoprivrednim strojevima. Zvali su ljudi iz Engleske, ali i drugih zemalja, raspitujući se jesmo li prodali traktore. Bili smo zbunjeni. Rekli smo da se mi uopće ne bavimo tim poslom”, izjavio je za Irish Farmers Journal vlasnik farme kojoj su prevaranti ukrali identitet i varali naivne diljem Europe.

Kasnije je utvrđeno da je lažna web-stranica, koja više nije aktivna, registriana u Rusiji te da se na ondje navedeni broj telefona javljao muškarac koji je govorio engleski, ali sa snažnim istočnoeuropskim naglaskom.