Ponavljanje je majka znanja. Ustvrdili su to stari Latini, a prihvatili svi razumni ljudi. Međutim, da više puta ponovljena laž može postati istina ustvrdio je nacistički ministar propagande Joseph Goebbels, a prihvatili svi revizionisti, teoretičari zavjera, antivakseri, ravnozemljaši i slični. Bez velikih iluzija kada su u pitanju ovi drugi, dakle prije svega zbog onih prvih, ponovit ću po tko zna koji put činjenice vezane uz poklič "Za dom – spremni" (ZDS).

Tim više što ta tema očito ponovo postaje aktualna. A aktualizirao ju je svojom izjavom da spomenuti poklič "nije dopustiv ni u kojoj prilici" novoizabrani predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske. Hoće li njegov stav biti pretočen u zakašnjelu, ali za hrvatsko društvo ipak nužnu zakonsku zabranu, ostaje za vidjeti. Nadam se u što skorijoj budućnosti.

U vezi sa "ZDS" u javnosti se od ranih 1990-ih širi nekoliko netočnih teza, a s obzirom na to da su "nedoumice" i dalje prisutne nije ih zgoreg još jednom argumentirano demontirati.

Stari hrvatski pozdrav? Ne baš

Teza prva – "ZDS" je stari hrvatski pozdrav i Hrvati su ga koristili prije pojave ustaškog pokreta. Treba biti iskren i reći da prvi dio ove teze nije u potpunosti netočan. Jer, ako nekog devedesetogodišnjeg Hrvata rođenog početkom 1930-ih možemo nazvati starim Hrvatom onda i pozdrav koji su Hrvati izmislili početkom 1930-ih možemo nazvati devedeset godina starim hrvatskim pozdravom.

Pri čemu je ključno reći da se u tom slučaju nije radilo o nekim nepoznatim Hrvatima nego isključivo o pripadnicima ustaškog pokreta. Međutim, već drugi dio teze je potpuno netočan. Nikada u svojoj povijesti, prije pojave ustaša, Hrvati nisu koristili ovaj pozdrav. Što je, uostalom, lako dokazivo. Jer, ako jesu, zašto nitko nije pokazao bar jedan pisani trag, nastao prije pojave ustaškog pokreta, u kojem se spominje fraza "ZDS". A nije, zato što ga nema.

Pošto bi za "one druge" s početka ovog teksta svaka moja argumentacija bila potpuno nebitna učinilo mi se svrsishodnijim pokazati što je na tu temu rekao dr. Mario Jareb. Radi se o povjesničaru s Hrvatskog instituta za povijest koji je doktorirao na ustaškom pokretu, stručnjaku imenovanom od Hrvatske biskupske konferencije u komisiju koja je raspravljala o liku i djelu Alojzija Stepinca, i, ne manje bitno, osobi koja je svojevremeno potpisala javni apel protiv zabrane "ZDS".

Evo dakle što o podrijetlu i vremenu nastanka tog pozdrava kaže netko tko, za razliku od mene, nije komunjarskoudbaškojugonostalgičarkosrbočetnički povjesničar: "Taj se pozdrav pojavljuje početkom tridesetih godina u sklopu djelovanja Ustaše - hrvatske revolucionarne organizacije (UHRO). UHRO od travnja 1941. unosi taj pozdrav u novostvorenu Nezavisnu Državu Hrvatsku". Znači to smo riješili. Dokazi da su "ZDS" izmislili ustaše postoje, a da ga je itko ikada prije koristio ne. Pametnom dosta.

ZDS iz 90-ih

Teza druga – Ustaški "ZDS" iz 1941. nema nikakve veze sa ZDS-om i HOS-om iz 1991. godine. Potpuna laž. Upravo suprotno, sve ukazuje da se radi o direktnoj uzročno-posljedičnoj vezi. Naime, osnivači HOS-a, tj. prvaci Hrvatske stranke prava, nikada nisu skrivali svoju fascinaciju ustaškim pokretom i NDH. To je vidljivo već iz izbora samog naziva stranačke vojske. Naime, HOS je izvorno kratica za Hrvatske oružane snage koje nastaju 1944. spajanjem Ustaške vojnice i Domobranstva.

Da su događaji i ličnosti iz vremena Drugog svjetskog rata poslužili kao inspiracija onima iz vremena Domovinskog rata dokazuju i imena postrojbi HOS-a – IX. bojna "Rafael vitez Boban" i 13. bojna "Jure vitez Francetić". Za one koji ne znaju, Rafael Boban i Jure Francetić bili su istaknuti pojedinci ustaškog pokreta i zapovjednici elitne ustaške postrojbe "Crna legija". Početkom 1990-ih stavovi osnivača HOS-a o ustašama i NDH bili su svima dobro poznati. I što je najvažnije ostali su dobro dokumentirani. Jedan od najuspješnijih razbijača mitova hrvatskih revizionista, desničarskih ekstremista i apologeta ustaštva, novinar "Novosti" Hrvoje Šimičević, dao si je svojevremeno truda i proveo analizu nekoliko službenih publikacija i proglasa HSP-a iz devedesetih godina. I što je pronašao? Izjave koje ne ostavljaju prostora nedoumicama ili proturječnim tumačenjima.

Evo samo nekih. "Nama je veliko zadovoljstvo i čast što pozdravom ‘Za dom spremni’ vraćamo ugled i štovanje onom hrvatskom vojniku koji se prije 45 i više godina borio za ono za što se i danas bori hrvatski vojnik – za hrvatsku državu (…) Bez potpune rehabilitacije hrvatskog vojnika iz NDH teško se može zamisliti istinska pomirba unutar hrvatskog naroda“; "Crnu boju HOS je naslijedio od Crne legije. A zašto? 1. Zato jer je HOS osnovan od strane dragovoljaca, kao i Crna legija. 2. Zato jer je Crna legija uzor i čast svakog hrvatskog čovjeka 3. Zato jer je Crna legija postavila, obnovila vjekovnu granicu na Drini“; "To su pripadnici HOS-a, koji junački ginući ZA DOM, nastavljaju upravo svijetle tradicije onog ustaškog pokoljenja što je pred pola stoljeća bilo suočeno s istim neprijateljem!“;

"HOS nosi geslo koje je desetljećima bilo tabu, a danas je drago svakom hrvatskom vojniku. Oni se pozdravljaju ‘Za dom spremni’. To je najljepši pozdrav. Onda kažu to su ustaše. Pa što i da jesu! Kao da je to sramota. (…) Danas svaki hrvatski vojnik – ne HOS-ovac, već hrvatski vojnik – pozdravlja sa Za dom spremni, a to je pozdrav koji su 10. travnja 1941. upravo hrvatski vojnici donijeli nakon uspostave Nezavisne Države Hrvatske. A slova U danas se ne stidi nijedan hrvatski vojnik nego ga još i traži, jer mu to daje moral“ itd. Ok, znači i to smo riješili. Osnivači HOS-a iz devedesetih uveli su pozdrav "ZDS" zato što su bili istomišljenici s onima koji su taj pozdrav izmislili tridesetih, koji su ga uveli kao službeni 1941. nastankom NDH, i koji su osnovali HOS 1944. godine.

ZDS bi se morao regulirati zakonom

I gdje je onda problem, tj. što je smetnja da se hrvatsko društvo prema ovom pozdravu odredi kao ostala europska društva prema sličnim pozdravima i obilježjima koja su nastala u okviru fašističkih i nacističkih pokreta i režima? Stalno izvlačenje na propust koji je vlada predvođena SDP-om napravila 2001. dopustivši registraciju jedne HOS-ove udruge u čijem se grbu nalazio "ZDS" potpuno je promašeno. Jer, propusti i greške se događaju, ali i ispravljaju.

Zapravo, problem sa "ZDS" najmanje leži u neznanju ili zakonsko-administrativnim nedosljednostima. Daleko veći problem svodi se na pitanje je li činjenica da je nešto ustaško za Hrvate i hrvatsko društvo nedvosmisleno neprihvatljiva? Upravo zbog toga, bilo bi važno da svima onima kojima nije svjetonazorski ta činjenica postane neprihvatljiva barem zakonski. Jer, iskustvo pokazuje da računati na razum i argumente nije uvijek dobar put. Promjene bi se mogle početi događati tek onda kada svi koji su za dom spremni postanu spremni i na posljedice.