Nakon četiri sata teške borbe protiv vatrene stihije, veliki požar koji je u subotu oko 11,50 sati buknuo na području Dolinke i Valdebeka u Puli u potpunosti je pod nadzorom, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac. Ponovio je i da, osim nastale materijalne štete, nitko nije stradao.

"Požar je pod kontrolom, ali ne možemo još utvrditi da je lokaliziran jer su kanaderi još tu. Sad su sletjeli po redovnoj proceduri po gorivo u Zračnu luku, piloti imaju propisano vrijeme odmora i oni će, s obzirom na situaciju i vremenske prilike, do večeras biti na ovom području", izvijestio je Kozlevac te dodao da se materijalna šteta još utvrđuje.

Izgorjelo 40 hektara šume i niskog raslinja

Po njegovim riječima, do sada je izgorjelo oko 40 hektara bjelogorice, crnogorice, i niskog raslinja, a u gašenju požara sudjelovalo je 76 vatrogasaca s 29 vatrogasnih vozila, a pripomogao je i veliki broj građana koji su čuvali svoje objekte i kuće.

"Nitko nije stradao niti ranjen, nije stradao niti jedan stambeni objekt već je stradalo gospodarskih objekata po vrtovima te 25 vozila koja nisu bila u voznom stanju, u dvorištu automehaničarske radione te je nagorjela radiona", naveo je Kozlevac.

Na pitanje sumnja li da je požar podmetnut, s obzirom na to da su u par dana izbila dva velika požara na tom području, Kozlevac je odgovorio kako je normalno da je to sumnjivo.

"Ako je netko životno zainteresiran za uzroke, onda su to vatrogasci i zato se nadam da ćemo uskoro nešto otkriti", poručio je.

Miletić: Pula ne pamti požar tako blizu kuća

Kozlevac je uputio zamolbu građanima i institucijama koje raspolažu dronovima da se oni ni u kom slučaju ne dižu u vrijeme požara jer tako ugrožavaju akciju gašenja zračne snage.

"Ako kanader primijeti dron, okrenut će se i sletjeti i neće djelovati dokle god je dron u zraku", dodao je.

Istarski župan Boris Miletić te predstavnici Grada Pule posjetili su opožarenu površinu te zahvalili svim vatrogascima na velikom angažmanu.

"To je još jedan dokaz da sustav javne vatrogasne postrojbe u Istri jako dobro funkcionira. To je jedan od kompliciranijih požara. Mislim da Pula ne pamti požar tako blizu obiteljskih kuća, no ključno je da nitko nije stradao i da su objekti zaštićeni. Vatrogasci su pokazali još jednom stručnosti i požrtvovnost kako bi zaštitili zdravlje ljudi i imovinu", rekao je Miletić.

Najgora situacija bila je na području između Vintijana i Dolinke gdje su ljudi iz sigurnosnih razloga evakuirani, a bura otežavala gašenje jer se požar stalno rasplamsavao. Kako se doznaje, i nakon što požar bude lokaliziran, vatrogasci će ostati na terenu još 48 sati zbog osiguranja terena i dogašivanja požara.

'Ne pamtimo ovakvo što, bilo je preblizu'

Najveći požar ove suhe ljetne sezone harao je danas područjem grada Pule. Uspaničeni turisti izranjali su iz dima. Izgorjeli su neki gospodarski objekti, nekoliko kamp kućica i dvadesetak automobila. Odjekivale su i detonacije, a zbog požara na trafostanici veliki dio Pule ostao je bez struje. Čak i bolnica, no srećom ozlijeđenih nije bilo, , rečeno je u prilogu RTL-a Danas.

Vatrena buktinja nošena burom gutala je sve pred sobom. I došla tik pred kuće. Dio građana evakuiran, a oni koji su ostali - branili su svoje domove.

"Ja sam došao zbog solera kad sam vidio, jer ovo mi je kuća od prijatelja. Da li ovakvo što pamti? Pa ovako što baš i ne. Ovo je preblizu, previše", kazao je Puljanin Robert za RTL.

"Užas, da izgubiš sve odjednom, znate kako je. Nije to samo meni, svi smo tu u istom… Nažalost, teško je. Ne mogu vam ništa opisat. Ovo još nisam doživjela. Užas", kazala je Zdenka.

Pola grada, uključujući bolnicu, ostalo bez struje

Dok su branili svoje kuće, nekima su izgorjeli automobili. Gasili su dolje kuće i nisu mislili da će okrenuti vjetar. Međutim, okrenuo je i nisu stigli dotrčati nazad. Groblje automobila ispred radionice Igora Fornažana, koji kaže da je bilo "k'o lomača".

"Puhala je bura pa su bile ugrožene one kuće skroz tamo desno. Čim je promijenio vjetar, sve se vratilo na ovu njivu i onda je prebacilo na moju i to je to", kazao je Fornažan ispred čije radionice je izgorjelo 25 automobila, ali je garažu uspio spasiti na vrijeme.

Izgorjela je i jedna trafostanica pa je bez struje ostalo pola grada. U Općoj bolnici su morali uključiti agregate. Vatru se pokušalo obuzdati i iz zraka. U pomoć su stigla tri kanadera. Izgorjelo je i oko 30 hektara raslinja. Nakon tri sata intenzivne borbe vatrogasci su požar stavili pod nadzor.