Na stranici Hitna uživo 194 na Facebooku danas je objavljen video u kojem se vidi kako se vozilo sanitetskog prijevoza zapalilo.

"Povratak s intervencije. Više od 10 godina staro sanitetsko vozilo. Kažu, taman se razradilo. Nego, gospodo iz Vlade Republike Hrvatske kako vaši Audiji? Jel se može? Hvala Bogu, svi su se spasili u zadnji čas", navodi se uz videozapis.

Prozvali vladajuće zbog helikoptera

Hitna uživo 194 u posljednje je vrijeme jako aktivna na Facebooku, a nakon dramatične snimke vozila u plamenu, objavili su još jedan zanimljiv status.

"Iza nas je druga masovna nesreća u nešto više od godinu dana. Nakon prošlogodišnjeg izlijetanja autobusa kod Slavonskog Broda slična situacija dogodila se jučer kod mjesta Podvorec u kojoj je smrtno stradalo 12 poljskih državljana. Istovremeno se među nama hitnjacima na društvenim mrežama vodi rasprava je li sustav zakazao ili nije. Jesmo li mogli bolje ili ne? Jesu li nam potrebna mobilna zapovjedna mjesta za masovne nesreće da se komunikacija u takvim situacijama ne vodi preko i onako zatrpane PDJ? Je li komunikacija među hitnim prijemima bolnica gdje su pacijenti odvezeni bila dobra? Je li vrijeme završetka intervencije 30 minuta dulje ili kraće? Puno pitanja, a još više različitih odgovora!", napisali su.

"Očito je da većina nas hitnjaka želi reformu sustava koji može i treba biti puno bolji i učinkovitiji zbog pacijenata i nas samih. Ruku na srce, postoje i oni koji kažu, sve je dobro, sve funkcionira, hitna radi dobro, itd. To su ljudi jeftinog obraza koji svoj stav mijenjaju za tjedan dan dežurstva na nekom od helikoptera, plaćenoj kotizaciji za neki od kongresa ili vodećeg položaja. Kada smo već kod helikoptera, taj HEMS nam je bolna točka. Svi se stručnjaci slažu da nam je neophodan zbog što hitnijeg zbrinjavanja pacijenata iz udaljenih mjesta i ovakvih masovnih nesreća kojima smo svjedočili, ali država godinama maže oči javnosti kako je hitna helikopterska služba samo san jer para nema. Možemo reći da smo za cijenu ona dva Rafala koje smo uzeli za dijelove, a koštaju nas 200 milijuna eura mogli kupiti flotu od 10 helikoptera, urediti baze za njih i obnoviti cijeli vozni park svim zavodima za hitnu medicinu širom zemlje. Ali to državi nije prioritet", napisali su.

"Dok se našim kolegama kvare i zapaljuju desetogodišnja vozila po cestama kao sinoć kod Vukovara, dok se mi ne možemo dogovoriti je li u sanitetu voženo 5 ili 7 pacijenata odjednom, naš predsjednik neki dan ide u posjet obitelji (na Alku) helikopterom, a jučer se zbog ministra Beroša diže helikopter da bi stigao što prije održati press konferenciju u Varaždinu. Očito da helikopter nije prioritet za zbrinjavanje stradalih bez obzira što su u ovom slučaju bolnice bile na 20 do 25 minuta vožnje, nego mu je namjena brzo pojavljivanje i naslikavanje pred očima javnosti koja se na sve to godinama zgraža i sve to masno plaća. Sve u svemu, dobro došli u Hrvatsku, zemlju čudnih prioriteta! BRAVO MI!", napisali su u status.