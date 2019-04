KAKVA TUŽNA SUDBINA: Vatra progutala dom samohranog oca i njegovo petero djece, ostali su bez svega. Riječi skromne kćeri će vas slomiti

Šesteročlana obitelj Čirković traži Vašu pomoć nakon što je u požaru izgubila dom

Nakon što su u prošli utorak oko podneva, zbog žara iz peći koji je zahvatio krevet i proširio se cijelom kućom, u požaru izgubili dom, šesteročlana obitelj Čirković traži Vašu pomoć. Kako piše RTL, obitelj živi od 1100 kuna mjesečno koje samohranom ocu Vladimiru petero djece ostanu od plaće.

“Probao sam gasiti sa jednom kantom vode. Prvom sam promašio pa sam s drugom pogodio. Onda sam otišao po susjedu Emicu, a ona je zvala kumicu i kumica je zvala vatrogasce”, ispričao je dvanaestogodišnji Danijel Čirković koji je u to vrijeme bio sam u kući.

Djevojčica pati od epilepsije

U vrijeme požara Vladimir je bio s osmogodišnjom Lucijom na pregledu u Bjelovarskoj bolnici. Inače, riječ je o djevojčici s epilepsijom koja je mjesecima bila na rehabilitaciji budući da je u vozilo Hitne pomoći koje ju je prevozilo udario automobil. Jedno vrijeme čak nije ni vidjela. Luciji nedostaje računalo na kojem je igrala igrice, no sada na pitanje što bi željela da bude u novoj kući kaže “Krevet i prozor”.

“Moram biti jak radi njih. Jamac sam vjenčanom kumu. Bili smo si najbolji”, rekao je Vladimir za RTL. Općina im je osigurala smještaj za sljedećih pet mjeseci, a Vladimir želi djeci obnoviti dom. Međutim, on to ne može sam ostvariti. “Ja bih najrađe ako mi mogu dati građevinski materijal ili novčano jer tu imam par zidara, rekli su da bi mi besplatno došli to zazidati.”

Pomoći ovoj skromnoj obitelji možete tako da uplatite na broj računa sina Dejana Čirkovića u Podravskoj banci HR3123860023200845385.