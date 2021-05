POŽALIO SE; Hasanbegović: ‘Domovinski pokret se demonizira’; Benčić: ‘Borba možda nije fer jer se mi borimo u 2021., a vi ste u 1945.’

‘Radi se o komunalnim problemima, o lokalnim izborima i trebali bi razgovarati o tome što muči građane ovog grada i kako to riješit’, rekla je Benčić

Sandra Benčić (platforma Možemo) rekla je jutros u emisji HRT-a “U mreži Prvog” da je kampanja iz stožera Domovinski pokret je usmjerena na to da se plasiraju laži i da se blati pojedince koji su uključeni u kampanju platforme za gradonačelnika Zagreba. Tvrdi da oni pokušavaju govoriti o upravljanju Zagreba, a s druge strane ne postoji želja ni volja da se argumentirano razgovara o sadržaju i o programu za Zagreb.

“Gospodin Škoro je nekoliko puta predbacivao zašto vraćamo stalno priču na komunalne programe, a radi se o komunalnim problemima, o lokalnim izborima i trebali bi razgovarati o tome što muči građane ovog grada i kako to riješiti”, rekla je Benčić.

Zlatko Hasanbegović iz Domovinskog pokreta rekao je da je kampanja uobičajena i specifična u odnosu na sve kampanje u povijesti hrvatskog parlamentarizma te da se, kao što su i strani mediji primijetili, odvija u uvjetima potpune medijske dominacije i favoriziranje jednoga kandidata.

“S druge strane demonizira se politička platforma koja se suprotstavlja tom kandidatu i koja u gotovo nemogućim uvjetima medijske dominacije pokušava demistificirati neobaviještenoj hrvatskoj javnosti ključne činjenice o genezi i nastanku i dalekosežnim skrivenim ideološkim ciljevima, koji nemaju veze s komunalnom problematikom, a koje stoji iza platforme Možemo”, rekao je.

Detekcija neprijatelja

Benčić je odgovorila da su i Hasanbegović i Škoro jasno rekli da u programu platforme Možemo piše koje su njihove vrijednosti. “Mi smo zeleno lijeva platforma, mi se zovemo zeleno lijeva koalicija i jasno je koje vrijednosti zastupamo. Mi to nismo nikada skrivali, mi smo se tako nazvali”, istaknula je Benčić.

Istaknula je da se proteklih dana kao ekskluziva predstavljaju financijski izvještaji udruga u kojima su neki pojedinci bili zaposleni.”Ti izvještaji prikazuju se kao da je to nešto što je bilo skriveno. Radi se o financijskim izvještajima organizacija civilnih društava koji se svake godine objavljuju na web stranicama i koje svaka osoba može naći. Želi nas se dovesti u situaciju da se branimo što smo uspješno, za male plaće, iz EU fondova osigurali milijune kuna za socijalne usluge za građane i to za one usluge koje država nikad nije pružila”, rekla je.

“Žao mi je što gospodin Hasanbegović i gospodin Škoro žive u vremenu i žive politiku gdje je jedino bitno detektirati unutarnjeg i vanjskog neprijatelja i koristiti se metodama podmetanja. U pravu ste. Ova borba možda nije fer jer se mi borimo u 2021. s problemima koje građani imaju danas, a vi ste u 1945. sa problemima i metodama koje više nikome nisu zanimljive ni relevantne”, istaknula je Benčić.

