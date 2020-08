POZADINA SNIMKE I SKANDALA BEROŠ-ZADRAVEC: Borba za milijune i poziciju ‘mini boga’ otkriva tri zastrašujuća problema

Audiosnimka razgovora ministra Beroša i kandidatkinje za ravnateljicu KBC-a Sestre milosrdnice otkriva dubinu rasula zdravstvenog sustava, ali i tragičnu neučinkovitost pravosuđa

Kad iscure “stari” kompromitirajući materijali, snimke ili dokumenti, u Hrvatskoj se u pravilu postavlja pitanje: zašto baš sada? Mnogi su reagirali tako kada je po društvenim mrežama prokolao filmić koji je u ponedjeljak, 24. kolovoza, dignut na YouTube, pod nazivom “Kako kadrovira HDZ”, a sadrži i audio “bombu”: snimku telefonskog razgovora aktualnog ministra zdravstva, Vilija Beroša, jednog od ključnih stratega nacionalne borbe protiv koronavirusa, HDZ-ove političke zvijezde koja je na prošlim parlamentarnim izborima skupila više preferencijalnih glasova i od samog Andreja Plenkovića, s Dijanom Zadravec, zamjenicom ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice, jednom od kandidatkinja za mjesto ravnatelja u dramatičnom izboru za ravnateljsku poziciju u tom velikom i skupom KBC-u.

I Dijana Zadravec je također članica HDZ-a, a u ranijim kadroviranjima spominjala se kao kandidatkinja i za ministarsko mjesto, ali i za druge visoke funkcije, i često se naglašavalo da je poznanica i pouzdanica Andreja Plenkovića osobno. U filmiću piše da je snimka iz lipnja 2019. – iz vremena kada je u fokusu bio natječaj na kojem su bili kandidati prof. dr. sc. Mario Zovak, aktualni ravnatelj, prof. dr. sc. Dijana Zadravec, jedna od sugovornica, te akademkinja Mirna Šitum. Dana 7. lipnja 2019. natječaj je poništen, jer niti jedan do kandidata na sjednici Upravnog vijeća KBC-a Sestre milosrdnice, kojim predsjeda državni tajnik iz Ministarstva zdravstva, dakle, Berošev direktno podređeni, Tomislav Dulibić, nije dobio većinu glasova.

Zovak je tada postao v.d., a mediji su izvijestili da je odluka takva da bi se “kupilo vrijeme” do parlamentarnih izbora, te da će se izbor ponovno provesti tada. Dijana Zadravec je u svojem intervjuu nakon objave snimke rekla da se radi o razgovoru s kraja svibnja, dakle, razgovoru uoči sjednice Upravnog vijeća. U svakom slučaju, razgovor je vođen uoči sjednice, a po svemu sudeći – objavljen je sada, više od godinu dana kasnije zato jer se, nakon parlamentarnih izbora – krenulo u ponovni pravi izbor ravnatelja. Borba kojoj svjedočimo dok slušamo razgovor ministra Beroša i jedne kandidatkinje za mjesto ravnatelja, očito nije okončana u međuvremenu, a objava snimke morat će utjecati na rasplet izbora za ravnateljsko mjesto u KBC-u Sestre milosrdnice. No, to je samo priča o tajmingu, samo jedna od dimenzija ovog zastrašujućeg skandala.

Zašto su se ‘dokazi’ o korupciji kiselili dulje od godinu dana?

Audiosnimka razgovora aktualnog ministra i zamjenice ravnatelja, kandidatkinje za mjesto ravnateljice, doista otkriva i ono što su autori prilično sirovog filmića na YouTubeu nazvali “Kako kadrovira HDZ”. Govori se o dokazima za korupciju kandidata i tada još aktualnog ravnatelja, Marija Zovaka, dokazima koji su “dostavljeni raznima”, ali mi, više od godinu dana kasnije nemamo odgovor što su s tim dokazima učinili u Upravnom vijeću bolnice, u kojem sjedi državni tajnik, niti u DORH-u, gdje ih je, kaže Zadravec, također poslala. Što je učinio ministar zdravstva s tim dokazima, ali i premijer, predsjednik HDZ-a, Andrej Plenković, kojeg uzrujana sugovornica Dijana Zadravec, prijateljski oslovljava samo imenom. Je li neko tijelo utvrdilo da su ti dokazi neosnovani, ili su samo poslužili za interno trgovanje? “Ti ćeš reći da je Andrej blagoslovio koruptivni natječaj?”, kaže Dijana Zadravec u jednom trenutku. Oboma se, dakle, podrazumijeva da Andrej blagoslivlja natječaje, ali ona ne želi da “blagoslovi” rješenje koja ona smatra koruptivnim.

Ako je to što govori Zadravec točno, i premijer i ministar su zataškavali dokaze o korupciji u jednom od najznačajnijih KBC-a u Hrvatskoj, ali i je i Dijana Zadravec o tome šutjela dulje od godinu dana – do trenutka dok je iscurila snima u javnost. Ona je uoči izbora za ravnatelja pak bila upletena u žestok skandal zbog navodnog napada na podčinjenu djelatnicu u sustavu, Miju Primorac, ali ju je nakon “istrage” Upravno vijeće bolnice oslobodilo optužbi. Danas, nakon objave snimke, kaže da je to bio dio hajke protiv nje, upravo u režiji dr. Zovaka jer je otkrila njegove koruptivne radnje, konkretno – namještanje natječaja.

Činjenica, međutim, jest da je nakon bure uoči izbora za ravnatelja KBC-a u lipnju 2019. uslijedilo smirivanje situacije i promatračima izvan sustava to izgleda kao svojevrsno primirje dviju sukobljenih strana u kojima nitko nije bio nevin. Uostalom, ni jedna strana tada nije u javnost izašla s konkretnim dokazima, pa ni Dijana Zadravec. Nakon odluke Upravnog vijeća u kojoj je oslobođena sumnje za napad na podređenu, i ona se povukla na rezervne položaje. S obzirom na to da je slovila za kandidatkinju premijera Plenkovića osobno, moglo se zaključiti da su upravo njoj narasle dionice za izbor nakon parlamentarnih izbora. Dr. sc. Marija Zovka se smatralo predstavnikom stare struje, one još iz vremena ministra Milana Kujundžića, ali činjenica jest da je i ministar Vili Beroš došao u Ministarstvo upravo u Kujundžićevo vrijeme i da je zadržao većinu Kujundžićevih kadrova, i u ministarstvu, ali i okolo, po bolnicama.

Borba za milijune koji se vrte u bolničkom sustavu

Drugim riječima, borbu u izboru za ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice teško je prihvatiti kao borbu onih koji bi iskorijenili korupciju protiv korumpiranih. Više se doima kao borba za kontrolu nad golemim sustavom u kojem se vrte milijuni kuna. U slučaju ovog KBC-a radi se o gotovo 1,4 milijarde kuna godišnje. Ravnatelj je taj koji bira predstojnike klinika, ali neposredno može utjecati na goleme iznose koji se troše, od održavanja opreme, i medicinske i IT-ja, do nabave lijekova, skupih terapija za onkološke bolesnike itd. Ravnatelji KBC-a su mini bogovi. I očigledno se u borbi za tu poziciju ne biraju sredstva.

Građanima, pacijentima, oboljelima i onima koji će možda oboljeti, onima na listama čekanja i onima koji upravo plaćaju skupi pregled u privatnoj klinici, onima koji se plaše koronavirusa ili se pitaju može li hrvatski zdravstveni sustav izdržati koronakrizu, ova snimka je zapravo pogled u šokantan prizor koji će im okrenuti želudac, u to kako mnogi veliki i ugledni doktori, kad ih ne vidimo i ne čujemo, prestaju biti romantični humanisti i pretvore se u gramzive menadžere i krojače funkcija i linija protoka pod okriljem politike, ovaj put u krilu HDZ-a.

No, ova snimka nije ni samo to. Ako je točno da je upravo ministar Vili Beroš snimao ovaj razgovor ili sudjelovao u aranžiranju snimanja, kako se doima nakon preslušavanja snimke, i kako to tvrdi i sugovornica Dijana Zadravec, imamo ministra zdravstva i jednog od ključnih boraca protiv epidemije koronavirusom – koji je brutalno kršio zakon jer je sudjelovao u tajnom snimanju. I sam Beroš priznaje da je razgovor autentičan, da ga je on “digao” na razglas (a da to nije rekao sugovornici) na sastanku na kojem je prisustvovalo više osoba. Kaže da on osobno nije snimao, no previše je znakova da znao ili čak dogovarao snimanje.

Netko od osoba s tog sastanka, možda i ministar osobno, slao je snimku dalje, raznima, da dokaže kako Dijana Zadravec “gnjavi” ministra Beroša, odnosno, kako kaže Beroš u razgovoru, da ga – ucjenjuje, da se dokaže da se ona poziva na Andreja. Možda je snimka došla i do samog Andreja Plenkovića? Činjenica jest da ministar Beroš nikome u međuvremenu nije prijavio ništa od onog što naziva ucjenom tijekom razgovora. Zadravec ga, naime, pita je li točno da ima problema s imovinskom karticom. Tko zna kuda je sve kolala snimka prije nego što je ugledala svjetlo javnosti, upravo sada kada se ponovno pristupilo izboru ravnatelja. Usred slanja s mobitela na mobitel, kao sočan materijal, prispjela je očigledno i do onih koji su je odlučili objaviti jer je izgledalo da će se sve ono o čemu se govori naprosto – zataškati.

Ostavka i kazneni progon po službenoj dužnosti?

U ovom slučaju, ova snimka, suočava nas s najmanje tri zastrašujuća problema. Prvo, pokazuje nam totalno rasulo zdravstvenog sustava jer usred koronakrize okrutno saznajemo čime se zapravo bave visokorangirani zdravstveni uglednici. Podsjeća nas na to da su hrvatske bolnice sa sve tužnijom razinom usluge i sve dužim listama čekanja istodobno postale golemi akumulatori novca koje žele kontrolirati uglednici iz stranke na vlasti. A ulog je toliko visok da onda i među njima u vrhu iste stranke dođe do otvorenog čerupanja. Drugo, otkriva nam da ne postoje gotovo nikakvi filtri za borbu protiv korupcije u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj. Treće, nakon što otkrivamo ovako olako snimanje u režiji ministra osobno, moramo se pitati koliko takvih snimki još kola u hrvatskoj političkoj eliti, trguje li se njima i u nekim drugim slučajevima i natječajima?

Dijana Zadravec je izjavila da će zbog tajnog snimanja tužiti ministra Beroša. No, činjenica jest da to niti ne treba učiniti ona osobno. Kazneni zakon u članku 143., u stavku 3, definira kaznu zatvora od šest mjeseci do pet godina, ako neovlašteno zvučno snimi osobu “službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti”. Ministar zdravstva Vili Beroš nesumnjivo je odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, prijeti mu zatvor od šest mjeseci do pet godina, ako se doista utvrdi da je on snimao ili sudjelovao u aranžiranju tajnog snimanja razgovora. A takav potez podliježe “kaznenom progonu po službenoj dužnosti” i bez prijave Dijane Zadravec.

Ne samo da bi ministar Vili Beroš odmah morao podnijeti ostavku, nego bi mu, da smo pravna država, istražitelji već kucali na vrata. Ali ovo je ipak Hrvatska. Mnoge snimke i dokumenti ostali su u Hrvatskoj zauvijek samo medijski materijal bez ozbiljnog pravosudnog epiloga.