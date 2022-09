Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u srijedu 7.rujna 2022. dolazi u Zagreb, gdje će boraviti do četvrtka 8.rujna 2022. godine. Zbog posjeta ovog visokog političkog dužnosnika, policija je najavila blokade cijelih dijelova Zagreba. Erdogan dolazi na otvaranje Islamskog kulturnog centra u Sisku, a usput će se sastati i s našim političkim vrhom. Koje bi mogle biti teme tih susreta te ima li kakve prikrivene pozadine Erdoganovog dolaska u Hrvatsku, za Net.hr komentirao je vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović.

"Naravno da ima, Erdogan na Balkanu pokušava izgraditi politiku imidža jake Turske, ojačati njezine pozicije koliko god može u jezičnom i kulturološkom smislu. U Hrvatskoj manje, više u Srbiji i BiH, jer Hrvatska nije primarna meta za turske investicije i turski utjecaj. U svakom slučaju, na ovaj način preko Islamskog centra pokazuje da je Turska jedan od ključnih igrača", pojašnjava nam Vidmarović.

Interesi i u Hrvatskoj

Turska ima svoje interese i u Hrvatskoj, ali i u našem susjedstvu. "U Srbiji i Bosni i Hercegovini su najviše investicije u kulturu, znanost, obrazovanje, i nešto manje u infrastrukturu, više zajednički sporazumi o firmama, poslovanju kompanija, investicijama tih kompanija. To je širenje tog jačanja turske ekonomije i turskog kulturološkog utjecaja. U Hrvatskoj otprilike isto to, ali je više naglasak na ekonomiju pošto smo mi u EU pa kod nas djeluju drugačija pravila", kaže nam Vidmarović.

"Širenje ekonomskih djelatnosti u Hrvatskoj je jedan od primarnih ciljeva. Ovdje nema previše vjerskih i kulturoloških, ekonomija je primarna", dodaje.

Za Tursku se u ovom ratu koji i dalje bijesni između Rusije i Ukrajine govori da bi mogla biti "najveći pobjednik" zbog svoje pozicije. Nalazišta prirodnog plina u Mediteranu na koja polažu prava mogle bi zadovoljiti njihove potrebe, a zemlju učiniti neto izvoznikom energije u Europi. Na pitanje ima li šanse da Andrej Plenković i tu pokuša nešto ispregovarati s Erdoganom, Vidmarović kaže da je to zanimljivo pitanje.

"Mogao bi, ali ne znam koliko mu je to sada u cilju da ide s Turskom razgovarati bilateralno, a ne preko EU. Bojim se da Plenković možda neće ići tim smjerom, ali Turska definitivno može zadovoljiti, odnosno kroz nju mogu ići različiti kanali opskrbe plinom zbog toga što je regionalno čvorište plina - ona dobiva dio iz Turkmenistana, iz Kazahstana, ruski dio plina, sve ide preko nje", pojašnjava.

Sva ta nalazišta koja su sjevernije od Egiptu u moru, a na koja Turska isto polaže neka prava, sve je to nešto što u konačnici može zadovoljiti dio energetskih potreba u Europi, mišljenja je ovaj vanjskopolitički analitičar.

"Ne mislim da se Plenković ovdje vidi u ulozi glavnog pregovarača za ta pitanja, jer EU ima diplomatsku ofenzivu prema različitim zemljama koje proizvode i izvoze plin. Mislim da će naš premijer primarno razgovarati o ekonomiji i o energetskoj sigurnosti, spomenut će to, ali ne bi trebao forsirati teme bilateralne opskrbe energije", mišljenja je Vidmarović.

Moćna regionalna sila

Rat će definitivno presložiti geopolitičke odnose, a u tom preslagivanju Turska bi mogla biti jako visoko pozicionirana. I već sada, kaže Vidmarović, Turska je moćna regionalna sila.

"Turska je strahovito važna regionalna sila bez koje se gotovo ništa više u regiji ne može odvijati. Svugdje ona ima svoj interes, svoj utjecaj, svoju politiku. Što se tiče Europe, Turska je postala važan faktor kada su došli migranti i kada je sklopljen taj migrantski deal. On funkcionira, o njemu se ne govori više, on je nekako zaboravljen, ali Turska je u prikrajku još uvijek europski faktor", kaže.

"Međutim, Turska kao da je odbacila želju da se Europskoj Uniji nametne kao nešto. Turske ambicije, odnosno Erdoganove, su sada jako razgranate, ne uključuju diplomatsku i kulturološku ofenzivu na Europu, nego širenje svoje uloge u regiji. Ta regija je ne samo južni Mediteran, i dio Bliskog istoka i Sirija, nego i Zapadni Balkan te Ukrajina koja je Turskoj strahovito bitna", kaže nam Vidmarović.

U jeku rata između Rusije i Ukrajine, Tursku se često proziva za ratno profiterstvo. Vidmarović je mišljenja da je ratno profiterstvo u ovom trenutku možda pregruba riječ. "Ukrajini treba slati oružje i to svi rade. Oružje se ne proizvodi besplatno, oružje se prodaje. Rekao bih da se Turska nametnula kao neizostavan i neizbježan partner za Ukrajinu zbog toga što su dronovi Bayraktar učinkoviti. Nemamo detalje koliko oni koštaju, prodaju li se s popustom ili bez popusta, ali znamo da je prije ruske invazije bio dogovor o osnivanju zajedničkog poduzeća da se Bayraktari proizvode u Ukrajini", kaže Vidmarović.

"Nije zgodno reći profiterstvo, to je prije ekonomski interes. S time da je Turska od samog početka stala na ukrajinsku stranu, nikada ne priznavši ni aneksiju Krima niti išta drugo. Uvijek pokušavaju zaštititi interese krimskih Tatara, muslimana u samoj Ukrajini", kaže, dodajući da se treba prisjetiti na to da je Turska ta koja je gurala prema miru, prema mirnim rješenjima. "Turska diplomacija je ta koja je inzistirala i pokušavala pronaći rješenja da se nađu ruski i ukrajinski čelnici. Ne možemo reći da je to ratno profiterstvo jer istovremeno se guralo ka završetku rata", kaže.

Zbog toga što Turska i Ukrajina imaju jako dobre ekonomske odnose, i u mirnim vremenima Zelenskij i Erdogan i ministri jako često su se sastajali, potpisano je jako puno sporazuma o uzajamnim investicijama, puno turskih kompanija operira u Ukrajini, Turskoj je u interesu da se sve to završi te da se nastavi ekonomski razvoj.

Na pitanje kakvu igru zapravo igra Erdogan, Vidmarović kaže da mu je u najvećem interesu ekonomija, utjecaj i neizbježnost Turske. "On želi stvoriti, barem na regionalnoj i euroazijskoj razini, politiku u kojoj je Turska neizostavan faktor. I naravno ekonomija. Ekonomija, ekonomija i neizbježnost", pojašnjava.

Turskoj će to donijeti daljnji razvoj. "Turska je u interesantnoj situaciji, njena ekonomija je strašno diversificirana. To je zemlja koja je u izuzetno povoljnom ekonomskom položaju jer ne ovisi niti o jednoj konkretnoj industrijskoj grani, nego ima strahovito diversificirati uvoz i izvoz i pritom se još sada igra s ulogom regionalnog energetskog HUB-a", govori Vidmarović.

Notorno snažne sigurnosne mjere

"U uvjetima ove inflacije, Turska je napravila kontroverzni potez te je smanjila kamate, potencira investicije i zajmove unatoč tome što je velika inflacija, vjerujući da će se stanje popraviti. I kada se stanje popravi, firme i kompanije će u startu biti u boljim ekonomskim položajima, zato što su krediti i posuđivanje jeftiniji. Erdogan stalno gura tu ideju i sliku da će se Turska i dalje još jače i više razvijati i zato ne stavlja na ekonomiju nikakve restrikcije. Nema opreza koji postoji u drugim, posebno zapadnim, zemljama", kaže Branimir Vidmarović.

Što se tiče samog posjeta Hrvatskoj i najavi da će pola grada biti blokirano, Vidmarović kaže da Erdogan ima notorno snažne sigurnosne mjere. "Zagreb će biti blokiran, bit će kaos. To je tako kod njega u njegovim sigurnosnim službama", pojašnjava nam. Takve stroge mjere osiguranja za Erdogana vrijede u svakoj zemlji. "Bilo je kontroverznih slučajeva kada su tijekom posjeta SAD-u primjerice, njegovi sigurnjaci na svoju ruku djelovali i maltretirali američke građane, odnosno jako grubo postupali čak i prema američkim sigurnosnim službama, vjerujući da oni imaju primat u zaštiti predsjednika", opisuje nam.

Vidmarović kaže da koliko se sjeća od ranije, Erdogan ima i svoje vozilo koje se u zračnu luku dostavi nekoliko dana ranije. "Prođu se rute, prije dolaze predstavnici ministarstava da vide gdje, što i kako, da vide prostorije, sigurnosne službe isto prođu taj put, pogledaju sve, komuniciraju s našim službama", pojašnjava.

Što se tiče samih razgovora, Branimir Vidmarović smatra da će oni proći dobro. "Nema nikakvih poteškoća i spornih pitanja. Ne znam o čemu će točno razgovarati, ali mislim da će to biti za Hrvatsku definitivno važan posjet. Vjerujem da će se pričati o Ukrajini, o tome kako zaustaviti rat, a sve ostalo - bilateralna suradnja, stanje u regiji, vjerojatno će se spominjati i BiH što je isto danas važno. U svakom slučaju, pozitivno ocjenjujem posjet Erdogana Hrvatskoj", zaključuje vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović u razgovoru za Net.hr.