ŠTO STOJI IZA NOVE PONUDE PRASTARIH AVIONA HRVATSKOJ? ‘To je blef godine, šanse da to netko razmotri su minimalne, a evo i zašto’

Rabljeni zrakoplovi F-16, koje je Hrvatskoj ponudila slabo poznata tvrtka iz Alabame, u pravilu su prešli granicu od osam tisuća sati naleta, pa im se ‘radni vijek’ može produljiti još najviše tisuću do dvije tisuće sati naleta

Ponuda prodaje 12, a možda i 30 rabljenih borbenih zrakoplova F-16, koju je hrvatskoj Vladi uputila slabo poznata američka tvrtka ProAeronautics, pokazala se blefom godine, piše Večernji list. Name, i premijer Andrej Plenković tvrdi da “još ništa nije vidio, osim na portalima”, te da o tome ništa ne zna, dok ministar obrane Mario Banožić kaže da je riječ o neozbiljnoj ponudi, ali i objavi koja je dezinformirala javnost.

Ponuda gotovo anonimne tvrtke iz Alabame

A do službenog otvaranja ponuda na ponovljenom natječaju za obnovu borbene eksadrile ostalo je još šest dana. Nakon što 9. rujna budu otvorene ponude, slijedi još osam dana za njihovo ocjenjivanje pa u tom smislu, piše Davor Ivanković u Večernjem listu, svrha lansiranja priče o nekakvoj privatnoj američkoj tvrtki koja iznenada nudi rabljene F-16, nije uopće jasna. Tim više što je Hrvatska, raspisujući natječaj, dala do znanja da je zanimaju samo službene ponude država i proizvođača po modelu država s državom, a ne s prekupcima.

Inače, tvrtka ProAeronautics, koja je uputila “neozbiljnu” ponudu hrvatskoj Vladi, ima sjedište u američkoj saveznoj državi Alabami, a pokrenuli su je ratni veterani koji se uglavnom bave konzaltingom vezanim uz avijaciju, trening pilota i osoblja, inženjerskom potporom i sličnim. Prema javno dostupnim podacima, riječ je o manjoj tvrtki s malim godišnjim prometom, nedostatnim da pregovara s vladom neke države o poslovima vrijednim stotine milijuna dolara.

Njihova ponuda navodno sadrži 12 do maksimalno 30 aviona F-16 A/B, s paketom rezervnih dijelova, nosače naoružanja, sustave za identifikaciju prijatelj-neprijatelj i topove 20 mm. Sve to po cijeni od 11,5 do 14 milijuna dolara za jednosjed, te 12,5 do 15 milijuna dolara za dvosjed, odnosno 140 do 170 milijuna dolara za 12 letjelica, ali “golih”, bez pripadajuće opreme i modernizacije.

MORH očekuje samo ozbiljne ponude

U sadržaju navodne ponude, piše Večernji list, stoji da bi se ti zrakoplovi mogli modernizirati na razinu Blocka 50, kojeg Hrvatska minimalno traži u natječaju. Kako je riječ o avionima Block 15 i Block 20, jasno je da se radi o zrakoplovima iz 1978. ili 1979. godine što zbunjuje znalce, jer je poznato da se takvi stari avioni ne mogu modernizirati na puni Block 50.

Osim toga, ti su zrakoplovi u pravilu prešli krajnju granicu od osam tisuća sati naleta, pa im se “radni vijek” može produljiti još najviše tisuću do dvije tisuće sati naleta.

Večernji list zaključuje kako su šanse da itko u Hrvatskoj uopće razmotri tu kvaziponudu nikakve jer je riječ o nedvojbeno najlošijoj i najjadnijoj ponudi aviona u hrvatskoj povijesti, što je potvrdio i sam ministar Banožić rekavši da je takva ponuda “neozbiljna i događa se tjedan dana prije otvaranja ponuda”. MORH očekuje ozbiljne ponude iz SAD-a i Švedske za nove zrakoplove F-16 i Gripene, te ponude za mlađe rabljene europske Eurofightere od Italije i Rafale od Francuske, te starije rabljene F-16 koje nude Izrael, Grčka i Norveška.

