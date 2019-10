POVUČENI LIJEKOVI PROTIV ŽGARAVICE ZBOG TVARI KOJA IZAZIVA RAK: Stručnjak tvrdi da nema mjesta panici; ‘Konzultirajte se s liječnicima’

Povučena su dva lijeka za smanjenje želučane kiseline zbog pronađene kancerogene supstance

S tržišta su povučeni lijekovi za smanjenje želučane kiseline u slučaju žgaravice, Ranix i Ranital, jer u sebi sadrže i kancerogeni spoj NDMA (N-nitrozodimetilamin), supstance zbog koje je prošle godine kod nas i u Europi povučeno pet lijekova za tlak iz skupine valsartana, piše 24sata.

Naime, nije problematična glavna djelatna tvar Ranixa i Ranitala ranitidin, već supstanca koja se našla uz njega. Mnogi veliki proizvođači lijekova u cijeloj Europi nabavljaju djelatnu tvar za generičke lijekove na tržištima Kine ili Indije. Iako to ne znači da su generički lijekovi loši, prolaze i stroge kontrole kvalitete, no moguće je da na tržištima azijskih zemalja bude loših i neadekvatnih postupaka u proizvodnji. To je očito i ovdje slučaj zbog čega se kancerogeni spoj našao uz djelatnu tvar i kasnije u lijeku.

U Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) kažu da pacijentima i dalje ostaju dostupni Rantin od 150 mg u tabletama, šumeće tablete Gastrobela od 150 mg, Peptoran od 150 i 75 mg te Peptoran MAX tablete od 150 mg. Ne postoji preporuka, kažu u HALMED-u, da pacijenti prestanu uzimati Ranix i Ranital u kojima je pronađen kancerogeni NDMA.

Nema potrebe za panikom

“Nema razloga za alarm, a ljudima bih preporučio da se konzultiraju sa svojim obiteljskim liječnicima i svojim gastroenterolozima te da privremeno izbjegavaju one lijekove za koje postoje informacije o onečišćenju”, rekao je za 24sata pročelnik zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KBC-a Zagreb, prof.dr. Željko Krznarić.

Dodao je kako inače lijekove za želučanu kiselinu nije preporučljivo uzimati dulje vrijeme bez redovitih kontrola, jer njihovo djelovanje može prikriti postojanje tumora. Kaže da je ranitidin kao molekula na tržištu već 50 godina te da nikada nije bilo uznemirujućih signala vezano uz njega, što ukazuje da je očito došlo do nekih problema u tvornicama gdje se proizvodi ranitidin kao djelatna tvar. Moguće je i da je u pitanju samo jedna tvornica koja opskrbljuje velik broj farmaceuta u Europi.

Obiteljska liječnica, dr. Tanja Pekez, upozorila je da ljudi često neumjereno i u velikim količinama piju lijekove protiv žgaravice. “Ljudi su često neodgovorni prema sebi i onda to rješavaju tabletama. Većina još ne može shvatiti da trebaju umjereno jesti i zdravije živjeti, što bi automatski značilo i manje lijekova.”

Povučen valsartan

Prošle je godine u srpnju, Europska medicinska agencija (EMA) utvrdila da je kineska tvornica Zhejiang Huahai odgovorna za nečistoće u valsartanima. Zbog toga su u Hrvatskoj povučeni lijekovi Desart 80 mg, Val 80 mg, Val Plus 80+12,5 mg, Valnorm 80 mg i Valnorm H 80 mg+12,5 mg. Valsartana iz generičke proizvodnje i dalje nema na našem tržištu budući da je EMA znatno postrožila pravila proizvodnje i dala farmaceutima prijelazni period od dvije godine da usvoje pravila, piše 24sata.