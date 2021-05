U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI IZMIJENJENA ORGANIZACIJA NASTAVE: Prelazi se na A model

Nakon konzultacija sa Stožerom civilne zaštite RH i Ministarstvom znanosti, na području Splitsko-dalmatinske županije će se od 3. do 7. svibnja nastava održavati po A modelu – neposredno u školama

Na području Splitsko-dalmatinske županije od 3. do 7. svibnja nastava po A modelu – neposredno u školama, osim za učenike osnovnih škola od 1. do 4. razreda održavat će se i za učenike završnih razreda srednjih škola i maturante, te je dozvoljena i praktična nastava u školskim objektima.

Prelazak na A model

Kako su potvrdili u nedjelju iz županijskog Stožer civilne zaštite, to znači da se mijenja odluka od 8. travnja ove godine, po kojoj se na području Splitsko-dalmatinske županije zbog epidemiološke situacije nastava po A modelu – neposredno u školama, održavala samo od 1. do 4. razreda osnovnih škola. Sva ostala nastava osnovnih i srednjih škola te za studente Sveučilišta u Splitu održavala se po modelu C – online.

Odlukom o izmjeni ranije odluke za organiziranje nastave na području Splitsko-dalmatinske županije, održavanje nastave za učenike osnovnih i srednjih škola te studente Sveučilišta u Splitu provodit će se po modelu C – “online”, osim za učenike osnovnih škola od 1. do 4. razreda, učenika završnih razreda srednjih škola te maturante gdje će se nastava održavati po modelu A – neposredno u školi.

Također, praktičnoj nastavi, koja je bila obustavljena odlukom od 8. travnja, dozvoljeno je održavanje u školskim objektima.

Iz županijskog Stožera civilne zaštite su rekli kako su ovakve izmjene prihvaćene zbog “trenutne epidemiološke situacije u Splitsko-dalmatinskoj županiji i preporuka epidemiološke službe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije te nakon obavljenih konzultacija sa Stožerom civilne zaštite Republike Hrvatske, kao i mjerodavnim Ministarstvom znanosti i obrazovanja”.

