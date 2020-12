POVRATAK LEDENOG BIROKRATA: Ljuti se na pitanja, bježi od odgovornosti, a sebi i ministrima diže plaću dok su poduzetnici na izdisaju

Nema više pozivanja na zajedništvo, sada je u fokusu odgovorni pojedinac, ali kako naći u HDZ-u pojedinca koji se osjeća odgovornim za stanje u Hrvatskoj?

Na dan kad smo i po broju preminulih od koronavirusa u jednom danu oborili rekord, na posao se vratio premijer Andrej Plenković. Kako je virtualno ipak pomalo sudjelovao u radu Vlade i povremeno se obraćao javnosti i tijekom bolovanja, nije se od njega moglo očekivati puno novosti, ali da će se pred novinarima ukazati ljutiti premijer, e to nismo očekivali.

Ljuti se kad ga pitaju zašto u bolnicama nema tople vode. Ljuti ga kad ga se pita je li mu žao što je kasnio s mjerama koje su mogle spriječiti eksploziju broja oboljelih u studenome. Naljutilo ga je i pitanje osjeća li se odgovornim što je lažno tvrdio kako je pobijedio koronavirus, kao i pitanje osjeća li se osobno odgovornim zbog trenutačne situacije u Hrvatskoj, pa o presudi Tomislavu Sauchi na kojem je temeljio opstanak vlade, pa o… Ukratko, ljuti ga što nekom uopće pada na pamet postavljati mu pitanja koja bi mu mogla biti neugodna.

Spoj poslovične bahatosti i ljutitosti, umjesto pokajanja i sućuti, na dan kad smo izgubili 92 života, čiji se gubitak vjerojatno mogao spriječiti pravodobnim i dosljednim epidemiološkim mjerama, još je jednom naglasio Plenkovićeve liderske nedostatke.

Plenković je ledeni birokrat, a birokratima je do nesretnih ljudskih sudbina, pogotovo kad su posljedica državne politike, stalo koliko i do lanjskog snijega. Da, naš je visoki birokrat sjajno istreniran i vlada materijom, ali ni u jednom trenutku nije spreman preuzeti odgovornost za vlastite pogreške. Jer on, kao i svako birokratsko božanstvo, nikad ne griješi.

O smrtonosnoj bolesti sportskim rječnikom

Samo birokrat borbu protiv koronavirusa može hladnokrvno nazvati utakmicom bez da se zapita kako je ljudima, čiji su najmiliji izgubili bitku s koronavirusom, čuti da im premijer smrtonosnu bolest opisuje sportskim rječnikom.

Samo ledeni birokrat može masovna oboljenja i smrti zbog izostanaka strožih mjera opravdavati previsokom ekonomskom cijenom potpunog zatvaranja, dok istovremeno poreznom reformom podiže plaću sebi, svim drugim političarima i svim državnim dužnosnicima, nebrojenim uhljebima na visokim funkcijama u agencijama i državnim i javnim poduzećima. Podizanje plaća koje slijedi nakon 1. siječnja 2021. godine jedan je od najskandaloznijih poteza bilo koje vlade od osamostaljenja naovamo.

Samo birokrat može populistički podići trošak minimalne plaće u trenutku kad deseci tisuća obrtnika i malih i srednjih poduzetnika jedva podmiruju i dosadašnje obaveze, a znaju da ne mogu računati na pomoć države jer im poslovanje formalno nije zabranjeno i pad prihoda im nije baš posve katastrofalan. Privatnom sektoru prisilno se povećavaju troškovi za plaće da bi se prisilno financiralo povećanje političkih plaća.

Samo birokrat može tvrtkama i obrtima kojima je rad zabranjen slavodobitno obećavati isplatu 4000 kuna pomoći po zaposlenom kad će taj iznos biti niži od iznosa minimalne plaće. Znači li to da će, uz sve ostalo što ih je snašlo, biti još i u prekršaju jer nisu radnicima osigurali ni propisanu minimalnu plaću?

Smrt zajedništva

Plenković se vratio, a kao da nikamo nije bio ni otišao jer se gotovo ništa nije promijenilo: nove zaštitne mjere nisu pripremljene, nema novih mjera pomoći šepavom gospodarstvu, nema novih kadrova kojima bi se popunio Stožer kojem se više ne vjeruje, nema nade da ćemo se iz sveg ovog izvući živi i zdravi bez oslanjanja samo i isključivo na vlastiti razum i vlastite snage.

Propagandna mašinerija koja ljude dehumanizira i pretvara u brojeve, radi jednakom, nesmiljenom snagom i nastavlja nas uvjeravati kako je sve pod kontrolom i kako od koronavirusa umiru mahom stari i teško bolesni koji bi, je li, ionako umrli.

Među rijetkim stvarima koje su se u posljednje vrijeme u Hrvatskoj ipak promijenile, ističe se smrt “zajedništva”. Palo je, valjda, kao žrtva koronavirusa pa umjesto apela na zajedničko djelovanje protiv mrskog (nevidljivog) neprijatelja, HDZ i Plenković sad imaju novu maksimu: pobjeda je u rukama odgovornog pojedinca. Kako i gdje u HDZ-u pronaći tog odgovornog pojedinca, naročito onog koji za stanje u Hrvatskoj osjeća osobnu odgovornost, posve je drugo pitanje.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.