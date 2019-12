POVRATAK HDZ-OVOG VUKA: Tavorio je na margini, imao problema s USKOK-om, a u stranci sumnjaju da je sada sklopio pakt sa šefom

‘On je i dalje glavni autoritet za stranačku nomenklaturu. Mislim da u HDZ-u nitko ne može dobiti izbore ako nema Brkića na svojoj strani i ne bi me čudilo da je i Plenković došao do tog zaključka i s njim sklopio pakt’, kazao je jedan neimenovani HDZ-ov dužnosnik

Ulazak zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića u izborni stožer Kolinde Grabar Kitarović znači da premijer Andrej Plenković pretpostavlja da je njoj u drugom izbornom krugu u stanju pomoći još samo čovjek kojeg je donedavno želio politički eliminirati. Brkić ovih dana doživljava nevjerojatnu satisfakciju. Mjesece je proveo na margini HDZ-a, dok je USKOK istraživao je li on nezakonito čitao elektronsku komunikaciju jedne ženske osobe, a sada ga Plenković tretira kao spasitelja kampanje Grabar Kitarović, piše Novi list.

“Ako Kolinda na kraju pobijedi, to će se tumačiti kao Brkićeva zasluga, a u slučaju da izgubi, teza će u stranci biti da joj ni on nije mogao pomoći”, kazao je Novom listu jedan HDZ-ov dužnosnik, ne odveć sretan zbog Brkićevog novog političkog uzleta.

‘I dalje je glavni autoritet za stranačku nomenklaturu’

Isti dužnosnik iz HDZ-a drži mogućim da su Plenković i Brkić dogovorili pakt uoči unutarstranačkih izbora, koji bi trebali uslijediti nedugo nakon predsjedničkih izbora. No, isto tako smatra da Brkić više nema utjecaj na dio birača nekoć sklonih HDZ-u.

“Ali, on je i dalje glavni autoritet za stranačku nomenklaturu. Mislim da u HDZ-u nitko ne može dobiti izbore ako nema Brkića na svojoj strani i ne bi me čudilo da je i Plenković došao do tog zaključka i s njim sklopio pakt, ističe HDZ-ov dužnosnik.

Sam Plenković izjavio je u petak da će Brkić “raditi da mobilizira dio naših birača i u BiH i u dijaspori”.

No, izbori u BiH sigurno nisu razlog Brkićevog pojačanog sudjelovanja u kampanji. Naime, u susjednoj državi je Kolinda Grabar-Kitarović u nedjelju dobila tristotinjak glasova više nego u drugom i čak 11 tisuća više nego u prvom krugu prošlih predsjedničkih izbora. Brkić je tu kako bi pokušao cijelu svoju infrastrukturu u HDZ-u staviti u pogon, piše Novi list.

‘Nije samo Brkić bitan, previše se to mistificira’

Potpredsjednik HDZ-a i ministar prometa Oleg Butković ipak smatra da Brkić nije svemoguć i da se njegova uloga preuveličava.

“Previše se to mistificira i predimenzionira. Bitan je angažman sviju, nije samo Brkić bitan, on sam ne može donijeti pobjedu nikome”, kazao je Butković.

Uz Brkića, u predizbornu kampanju Grabar Kitarović uoči drugog izbornog kruga uključeno je još petoro novih ljudi. Među njima je, piše Novi list, i Brkiću blizak Zoran Tomić, profesor i trenutačni rektor Sveučilišta u Mostaru čija su specijalnost odnosi s javnošću i političke komunikacije. Tomić na svojoj web-stranici ističe da je “priznati teoretičar i stručnjak na području strategija izbornih kampanja”.

