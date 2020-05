POVRAT POREZA JE U LIPNJU, A LJUDI TVRDE DA JOŠ UVIJEK NISU DOBILI RJEŠENJA: Pitali smo upravo Poreznu o čemu se radi, evo što su rekli

Iako je do početka najavljene isplate povrata poreza za 2019. godinu ostalo svega pet dana, građani nisu dobili rješenja o povratu, zbog čega je Net.hr provjerio hoće li se zaista ispuniti obećanje ministra financija Zdravka Marića

Ministar financija Zdravko Marić još je prilikom predstavljanja prvog paketa mjera pomoći građanima i gospodarstvu tijekom epidemije koronavirusa, 24. ožujka, najavio, između ostalog, i da će građani ove godine dobiti povrat poreza u lipnju, umjesto u kolovozu, kako je dosad bila praksa. Istu je stvar ponovio i 12. svibnja, ističući kako to nema veze s nadolazećim parlamentarnim izborima.

“Građani mogu očekivati povrat poreza već u lipnju, o tome smo govorili još kada je bio prvi krug mjera. Najavili smo da ćemo, što se tiče funkcioniranja Porezne uprave i Centralne riznice odnosno lokalnih proračuna, učiniti sve što je u našoj moći da ubrzamo naše procedure. Nadam se da ćemo ove godine ne samo uspjeti u tome, nego da će to ostati trajna praksa i nakon ove godine, umjesto kao što se do sada povrat poreza isplaćivao u kolovozu”, poručio je tada Marić.

Isplata tijekom lipnja

No, sve se više građana na društvenim mrežama pita hoće li do toga zaista i doći. Naime, isplati povrata poreza na dohodak za prošlu godinu prethodi slanje rješenja o povratu poreza. Građani su zabrinuti, jer je ostalo svega pet dana do početka lipnja, a oni taj važan dokument još nisu dobili. Iz Porezne uprave su za Net.hr odgovorili kako će povrat poreza ići kako je i obećano te dodali da građani svoja rješenja mogu očekivati početkom sljedećeg mjeseca.

“Proces izvršenja povrata poreza temeljem godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2019., započet će u lipnju 2020. te će se povrati poreza izvršavati kontinuirano tijekom šestog mjeseca, prema redoslijedu kojim su izdavana rješenja poreznim obveznicima”, poručili su iz Porezne uprave.

Povrat u punom iznosu

Iako je država zbog koronakrize rebalansom proračuna smanjila svoja brojna izdavanja, svi oni koji očekuju povrat poreza ne moraju biti zabrinuti. Naime, osigurana su sredstva za isplatu povrata poreza u cijelosti.

“Povrati poreza će biti izvršeni u iznosima u kojima su porezni obveznici ostvarili pravo na povrat”, kažu u Poreznoj upravi.