POVRAĆAJU, URINIRAJU, BEZOČNO UNIŠTAVAJU: Pogledajte što se događa u centru Zagreba, od ovog tjedna kreću strože kontrole

‘Među mnoštvom urednih i savjesnih klinaca se uvijek nađe neki pucko koji piša, baca i uništava. Svugdje je tako, a mladi ni u drugim gradovima nisu drugačiji’

Otkad je izbila pandemija koronavirusa, prostor oko zagrebačkog HNK postalo je glavno okupljalište mladih u gradu, a nakon druženja ostaje mnoštvo smeća, boca, i plastičnih čaša. Čak je iscrtano na pločniku ispred zgrade nekoliko gigantskih penisa, stotine manjih grafita i drugih poruka ispisanih po samoj građevini. Razbijeno je nekoliko prozora a na zelenim površinama tu su i nakupine urina, fekalija i ostaci od povraćanja, javlja Jutarnji list.

Članovi ansambla Hrvatskog narodnog kazališta mjesecima skupljaju fotografije na kojima se vidi sve gore opisano i traže pomoć grada. Više od 50 fotografija na svojem je Facebooku objavio zaposlenik HNK Kristijan Beluhan.

Zanemarivanje kulture i obrazovanja

Beluhan, koji je zgrožen onime što se događa, rekao je za Jutarnji list kako svakodnevno svjedoče kompletnoj devastaciji ovog prostora.” Sve oko kazališta smrdi po urinu i ostalim tjelesnim izlučevinama. Prije no što ujutro dođu djelatnici Čistoće, sve izgleda kao da je tu netom održan folk festival. Uništava se i sama zgrada i sve oko nje. To se sve odvija na Trgu Republike Hrvatske, što je vrlo zanimljiva simbolika.”

Rješenje ovog problema ne vidi u represiji. “Rješenje je u edukaciji mladih. Trebalo bi ih naučiti da preuzmu odgovornost za ono što rade. Po ovakvim se stvarima vidi da smo ozbiljno zanemarili obrazovanje i kulturu. Tu se ne radi o, recimo, nekom supkulturnom buntu ili slično. Tu se ne okuplja neka supkulturna skupina, nego se čuje glazba koja varira od Škore, preko Thompsona, pa do trapa. Ako je to supkultura, onda je to poražavajuće”, kaže Beluhan.

Ne vjeruje da je to sve povezano s mladenačkom revoltiranosti zbog situacije povezane s pandemijom, koja i muzičarimateško pada. “Nisam za ugrožavanje ičije slobode. Svi smo mi bili mladi, i još smo. No ovdje se doista radi o čistoj devastaciji”, rekao je Beluhan koji predlaže da se na zgradu postave kamere te da se umjesto kod HNK mladi počnu okupljati na, primjerice , Marulićevu trgu, gdje nema toliko stanara.

Problem su službe čistoće?

Njegova kolegica Nina Violić ne smatra da je problem u neodgojenosti mladih. Uvjerena je da su zakazale službe koje bi trebale voditi računa o čistoći javnih površina. “Gradska Čistoća treba omogućiti mladima da zadrže to veselo noćno okupljalište jer je grad njime dobio predivnu pozitivnu atmosferu. Ovdje razne skupine ljudi – od alternativaca, preko šminkera do probisvjetova i štrebera – provode vrijeme zajedno, druže se i stvaraju neku novu, optimističniju sliku našeg ranjenog grada.”

Poručuje da ne smijemo dozvoliti da odgovornost padne na njih. “Među mnoštvom urednih i savjesnih klinaca se uvijek nađe neki pucko koji piša, baca i uništava. Svugdje je tako, a mladi ni u drugim gradovima nisu drugačiji. Ako grad stane iza tog spontanog okupljanja, onda će se i za svaki problem naći rješenje.”

Nedostaju civilizacijske navike

Jelena Otašević Babić, glumica i članica dramskog ansambla zagrebačkog HNK kaže kako joj je tužno da se mladi tako ponašaju prema jednoj od najvažnijih kulturnih institucija. Ona nema ništa protiv druženja i okupljanja, HNK i tvidi kao takvo mjesto koje spaja. “Ali mi je iznimno žao da ljudi nemaju osnovne civilizacijske navike i tekovine. Po meni, time ne poštoju ni sebe jer uništavaju okoliš u kojem sami borave”, kaže Otašević Babić koja smatra da je spas u edukaciji.

Glumac Goran Grgić također ne smatra da je rješenje represija. “Teško je naći rješenje za ovu situaciju. Mladi su jednostavno odlučili da će se ovdje skupljati. Iz njihove je perspektive to vrlo spretno mjesto. A iz naše vrlo nespretno. Nerijetko se događa da buku izvana čujemo čak i na sceni.”

Dodaje da se i njegova generacija okupljala po gradu, sto metara dalje od HNK, u krugu oko nekadašnjih Zvečke i Kavkaza, međutim kaže ne na ovaj način u kojem se javni prostor uništava.

