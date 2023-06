POVORKA PONOSA / Pride u Splitu izmamio posebno žestoke natpise, selfije okidali Puljak i Ivošević: 'Homofobija je bolest, brz oporavak želim'

Pod budnim okom policijskih snaga održava se 12. Split Pride, javlja Dalmatinski portal. Okupljanje u Đardinu je počelo od 17 sati, povorka je krenuti uobičajenom rutom, preko Ulice kralja Tomislava do Marmontove, Rive, Hrvojevom i natrag do Đardina. Za sada nema gužve, osim članova SDP-a i Možemo, podršku je su došli dati gradonačelnik Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević. "Grad Split je grad tolerancije i ljubavi. Došao sam sam dati osobnu i podršku u ime grada Splita ljudima koji ovo organiziraju. Tako će i dalje biti. Svi ljudi su dobrodošli i u Splitu se svi građani trebaju osjećati ravnopravno", kazao je Puljak, prenosi Dalmatinski. Od 19 do 23. 30 sati u Đardinu je kao i prethodne godine predviđen glazbeni program. I ove godine su istaknuti ključni zahtjevi, a oni su sustavno obrazovanje o seksualnosti, obrada LGBTIQ+ sadržaja na primjeren način, dodatna izobrazba nastavnog osoblja, izrada strategije za prevenciju vršnjačkog nasilja, obrazovanje, toleriranje i bolje društvo. "Moja obitelj je ponosna na mene", "Da nisam lezba, faćkala bi Grašu", "Homofobija je bolest, brz oporavak vam želim", "Tu smo od stoljeća sedmog", "Jel' me možete više pustiti na miru", "Bog me učinio gejem. Hvala Bogu", "Homofobija je bolest", "Isuse je imao dva oca", neki su od transparenata.