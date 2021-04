UPALA SRCA POVEZANA S PFIZEROVIM CJEPIVOM? Jedna zemlja razmišlja o povlasticama za cijepljene: ‘To je vraćanje temeljnih prava’

U protekla 24 sata zabilježena su 1.254 nova slučaja pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 15.280

U Hrvatskoj je 2288 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 240 pacijenata

Ukupno je preminulo 6854 osoba

U svijetu je zabilježeno 147.093.283 slučaja zaraze

Oporavilo se 124.732.204, a preminulo 3.113.345 osoba

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Požeško-slavonska županija: 19

7:56 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 380 slučajeva zaraze koronavirusom, 365 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 15 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 413 osoba, a ukupno je testirano 39586 osoba. Na posljednjem testiranju obrađena su 33 uzorka, od kojih je 19 pozitivnih.

Cijepljeni američki turisti moći će posjetiti EU?

7:53 – Američki turisti koji su cijepljeni protiv covida-19 moći će posjetiti Europsku uniju u nadolazećim mjesecima, rekla je u nedjelju u intervjuu za The New York Times predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen. Signalizirajući veliku promjenu u politici EU-a, dok se cijepljenje diljem svijeta pojačava, von der Leyen nije govorila o datumima, no Times je rekao da bi nova pravila mogla stupiti na snagu na ljeto. “Amerikanci, koliko ja vidim, koriste cjepiva koja je odobrila Europska medicinska agencija”, rekla je. “To će omogućiti slobodno kretanje i putovanje po Europskoj uniji.” “Jer jedna stvar je jasna: Svih 27 članica će prihvatiti, bezuvjetno, sve one koji su cijepljeni s cjepivima koje je odobrila EMA.”

EMA, regulator za lijekove Europske unije, odobrila je tri cjepiva koja se koriste u SAD-u – Modernu, Pfizer i Johnson&Johnson. The Times je rekao da je brzi američki program cijepljenja, kao i napredak u pregovorima o korištenju certifikata za cijepljenje, temelj plana vraćanja putovanja u svrhe odmora Amerikanaca u EU-u. Von der Leyen je rekla da SAD čini “veliki napredak” te je napomenula da je na putu da cijepi 70 posto odraslih do sredine lipnja. Nastavljanje putovanja će ovisiti o “epidemiološkoj situaciji, no situacija u SAD-u se popravlja, kao što se, nadamo se, također popravlja u Europskoj uniji”, dodala je.

Pandemija je opustošila turizam na kontinentu, dok su mnoge nacije zatvorile granice neesencijalnim putovanjima. Grčka je rekla prošli tjedan da putnici iz EU-a i drugih pet zemalja koji su cijepljeni ili imaju negativan test na covid, neće više morati u karantenu po dolasku. Zemlja je voljna otvoriti značajno pogođeni turistički sektor, te je pojačala cijepljenje u nadi da među lokalnim stanovništvom stvori imunitet. Europska unija je rekla da želi uvesti putovnice za cijepljene putnike, iako planovi još nisu formalizirani.

Izrael istražuje slučajeve miokarditisa nakon cijepljenja protiv koronavirusa

7:49 – Izraelsko ministarstvo zdravstva u nedjelju je objavilo da ispituje mali broj slučajeva upale srca kod ljudi koji su se cijepili cjepivom Pfizer/BioNTech protiv koronavirusa, no još nije izvuklo nikakve zaključke. Pfizer je objavio da nije uočio češću pojavu miokarditisa kod cijepljenih osoba u odnosu na opću populaciju.

Izraelski koordinator za odgovor na pandemiju Nachman Ash kazao je da preliminarna studija pokazuje “desetke slučajeva” miokarditisa među više od pet milijuna cijepljenih osoba, uglavnom nakon druge doze. Ash je kazao kako je nejasno radi li se o neuobičajeno visokom broju i je li povezano s cjepivom. Većina slučajeva uočena je kod osoba u dobi do 30 godina. “Ministarstvo zdravstva trenutno ispituje postoji li veća učestalost bolesti i može li se pripisati cjepivu”, rekao je Ash.

Ash je kazao kako je slučaj još uvijek pod znakom pitanja i istaknuo da ministarstvo zdravstva tek treba donijeti neke zaključke. Dokazati vezu bilo bi teško jer miokarditis, stanje koje često prolazi bez komplikacija, može biti izazvano nizom drugih virusa a sličan broj slučajeva bio je prijavljen ranijih godina.

Pfizer je na upit Reutersa odgovorio da je u redovitom kontaktu s izraelskim ministarstvom zdravstva po pitanju podataka o cjepivu. Tvrtka je “svjesna izraelskih zapažanja o miokarditisu koji su se uglavnom pojavili kod mlađih muškaraca koji su primili Pfizer-BioNTechovo cjepivo protiv covida”. “Nuspojave redovito i temeljito proučavamo i nismo uočili veću učestalost miokarditisa u odnosu na očekivano u općoj populaciji. Uzročna veza s cjepivom nije utvrđena”, navela je tvrtka. “U ovom trenutku nema dokaza da je miokarditis rizik povezan s cjepivom protiv covida Pfizer/BNT-a”.

Izrael je cijepio gotovo 60 posto od 9,3 milijuna stanovnika Pfizerom. U odnosu na siječanj kada je počela kampanja cijepljenja i evidentirano više od 10.000 oboljelih dnevno, taj broj je zadnjih dana pao na nešto više od 100. Nadav Davidovitch, ravnatelj škole javnog zdravlja na sveučilištu Ben Gurion, kazao je da se, čak i kad bi se utvrdila veza, to ne čini dovoljno teškim razlogom da zaustavi cijepljenje.

Talijanski premijer Draghi predstavlja plan oporavka

7:07 – Talijanski premijer Mario Draghi predstavit će parlamentu plan oporavka koji financira Europska unija, dok se u zemlji djelomično ponovno otvaraju restorani, kina i kazališta, nakon što su se mjesecima izmjenjivala stroga zatvaranja i neznatna popuštanja mjera. Velika većina dvadesetak regija sada je označena žuto. Barovima i restoranima dopušteno je goste posluživati na terasama, ali i navečer, prvi put nakon šest mjeseci, premda je još na snazi policijski sat koji počinje u 22 sata. Za publiku se ponovno otvaraju i kina, kazališta te koncertne dvorane, ali uz ograničenje do 50 posto kapaciteta. U razdoblju do 1. srpnja trebali bi se otvoriti i bazeni, teretane i zabavni parkovi.

Draghi je bio pod pritiskom čelnika regija i nekih manifestacija koji su tražili ublažavanje protuepidemijskih mjera. Premijer je priznao da preuzima “proračunati rizik”, dok u Italiji od covida umire u prosjeku 300 osoba na dan, premda se smanjuje broj novozaraženih i primljenih na intenzivnu njegu. Kampanja cijepljenja dosegla je prosječno 350 tisuća doza na dan, no još postoje velike razlike među regijama. Italija, prva europska zemlja koja je teško pogođena pandemijom početkom 2020., izgubila je približno milijun radnih mjesta i pretrpjela pad BDP-a od 8,9 posto u prošloj godini.

Treća ekonomija eurozone računa na mega-plan oporavka koji je u srpnju prihvatila Europska unija, koji donosi 750 milijardi eura za jačanje ekonomije. Mario Draghi trebao bi u ponedjeljak parlamentu predstaviti pojedinosti svojega nacionalnog plana za potrošnju tih sredstava. Među prioritetima su, uz ostalo, obnova zastarjele infrastrukture (autocesta, željezničkih pruga), izvora obnovljive energije, digitalizacija poduzeća i administracije. Drugi će cilj biti prevladati jaz između sjevera i juga poluotoka, uz potporu ponajprije mladima i ženama, posebno pogođenima sadašnjom krizom. Draghi naglasak želi staviti i na važnost rješavanja problema koji su postojali i prije pandemije poput poreznih prijevara, birokracije i sporosti pravosuđa. Nesuglasice u pogledu plana izazvale su u veljači pad vlade Giuseppea Contea.

U Njemačkoj izgledne ‘povlastice’ za cijepljene

7:00 – Uoči sastanka u ponedjeljak predstavnika savezne i pokrajinskih vlada o daljnjem procesu cijepljenja protiv koronavirusa, predstavnici središnje vlasti u Berlinu traže izuzetke od mjera za cijepljene i one koji su preboljeli covid-19. Mediji citiraju dokument savezne vlade po kojem će se raspravljati o povlasticama za građane koji su primili cjepivo i preboljeli tu zaraznu bolest.

Te bi osobe bile izuzete od ograničenja privatnih kontakata, a one koje su primile obje doze cjepiva bile bi oslobođene od obveze testiranja i karantene nakon povratka iz inozemstva. Vlada se poziva na procjenu državnog epidemiološkog instituta Robert Koch da su cijepljene osobe manje opasne za prijenos zaraze od onih koje su negativne na testu.

Savezna ministrica pravosuđa Christine Lambrecht (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD) objasnila je u razgovoru za dnevnik Handelsblatt kako se ne radi o povlasticama nego o “vraćanju temeljnih prava građana“ koje su privremeno ukinute zbog borbe protiv pandemije.

Ukidanje ograničenja za cijepljenje podržavaju i demokršćanski političari te predstavnici općina i gradova. “Cijepljenim osobama bi u najkraćem mogućem roku trebalo omogućiti sva ona prava kao i onima koji su negativni na testu“, rekao je predsjednik Kršćansko-demokratske unije (CDU) i kancelarki kandidat demokršćana Armin Laschet u razgovoru za Sueddeutsche Zeitung.

Pozitivno mišljenje o izuzecima od ograničenja za cijepljenje dalo je i vladino etičko povjerenstvo. “Ravnopravni tretman cijepljenih, onih koji su preboljeli koronavirus i osoba s negativnim testom nije problematičan s etičkog stajališta“, rekla je predsjednica vijeća Alena Buyx.

Na sastanku kancelarke Angele Merkel i predstavnika saveznih pokrajina u ponedjeljak poslijepodne bi trebalo biti riječi i o ukidanju prioriteta pri cijepljenju. Neke savezne pokrajine su već ukinule cijepljenje po prioritetnim grupama za one koji se žele cijepiti cjepivom AstraZeneca.

Na sastanku bi trebalo biti riječi i o tome kako liječnike opće prakse pojačano uključiti u cijepljenje građana. Prvu dozu cjepiva u Njemačkoj je dosad primilo oko 19 milijuna građana (23 posto), a obje nešto manje od šest milijuna građana (sedam posto).