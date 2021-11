Povjesničar Hrvoje Klasić i kolumnist Net.hr-a gostovao je na N1 gdje je komentirao prosvjednike protiv covid potvrda. Neki od njih nosili su Davidovu žutu zvijezdu, uspoređujući se sa Židovima i navodeći da im se uskraćuju prava kao Židovima u vrijeme nacizma.

"Kaže to ekipa obučena u butiku, s cigaretom i pivom u rukama. Postoji poslovica 'pazi što želiš da ti se to i ne ostvari'. Ne razumijem tu potrebu da se želi postati žrtvom pri čemu ljudi danas zahvaljujući cjepivu mogu birati između života i smrti. Židovi tada nisu mogli birati između života i smrti. Uspoređivati situaciju danas s onime što se događalo ljudima u Auschwitzu i Jasenovcu mislim da je degutantno i nastrano", kazao je Klasić.

Zabrana pozdrava 'Za dom spremni'

'"Mislim da 'Za dom spremni' treba zabraniti, i to velikom novčanom kaznom. Onog trenutka kad prvi plati veliku novčanu kaznu, uvjeravam vas da će vrlo malo slučajeva biti u javnosti da će uzvikivati."

Govoreći o zabrani pozdrava ZDS, Klasić kaže da je premijer Andrej Plenković na čelu stranke kojoj ne pripada i smatra da bi on sam zabranio taj pozdrav, ali da ima birača koji u tom pozdravu ne vidi problem.

Govorio je i o dolasku ustaša na vlast. "Ustaše gotovo da nisu postojale, ni u zemlji ni inozemstvu, za razliku od komunista koji su bili zabranjeni. Oni su funkcionirali u ilegali, a ustaše su osnovane u inozemstvu, a nakon atentata na kralja Aleksandra ’34. godine se raspadaju. Pavelić živi u Firenci, nema ništa s tim pokretom, dosađuje se. Ostale ustaše su raselili po Italiji, imaju vinograde. U ožujku ’41. Mussolini zove Pavelića i kaže da se spremi i da preuzima vlast u Zagrebu. Oni im daju uniforme i prijevoz."

Želi snimiti seriju o partizanima

Osvrnuo se i na Stepinca, navodeći da nije bio zločinac, ali da nije bio ni primjer anifašizma ili antiustaštva. "Problem je bio u tome što se Stepinac žalio, ali više – zašto ovako ili onako."

Kaže da mu je želja snimiti i seriju o partizanima. Ističe da dok je sa svojim vršnjacima išao u školu o partizanima se pričalo pozitivno, a da se posve suprotno pričalo kad su djeca njegovih vršnjaka išla u škole.

"Došlo je vrijeme da objektivno, revizionistički u onom smislu pozitivnom, na temelju novih saznanja i činjenica, da napravimo seriju o partizanima koja neće biti glorificiranje ni demoniniziranje", rekao je povjesničar.

'U mišju rupu bih se sakrio...'

Nezavisna saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto zamjerila je Klasiću intervju sa srpskim povjesničarom Bojanom Dimitrijevićem koji je napisao knjigu o Ratku Mladiću.

“U mišju rupu bih se sakrio kada bi me Hasanbegović i Karolina Vidović Krišto branili ili hvalili. Ta ista gospođa me zvala, dok je bila urednica na nacionalnoj televiiji, u emisiju u kojoj je bio čovjek koji piše knjige da je Jasenovac bio radni logor. Tada joj to nije smetalo”, kazao je Klasić.

Objasnio je da je taj razgovor bio snimljen 2015. godine te da nije mogao znati da će on kasnije pisati knjigu o Mladiću, kao i da mu je cilj bio okupiti ljude koji znaju više od njega.