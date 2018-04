“Ako tako krene, s obzirom na to da u Hrvatskoj imamo ‘intelektualce’ i ‘znanstvenike’ koji dokazuju da je Zemlja ravna ploča, strah me da ne dođe do prijedloga da se osnuje i komisija o tome da se konačno utvrdi što je prava istina o obliku planeta Zemlje”

Ne prestaju kritike na izjavu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o tome da je potrebno utvrditi točan broj žrtava u Jasenovcu, a s približavanjem komemoracije u Bleiburgu, u Hrvatskoj ne prestaju rasprave o ustaškim simbolima. Podsjetimo, Grabar-Kitarović je iznijela prilično dvojben prijedlog koji je izazvao brojne kritike, poput onih da predsjednica takvim izjavama relativizira holokaust. “Pitanje Jasenovca i žrtava ne smije biti kamen spoticanja niti oružje u rukama bilo koga tko želi promicati bilo kakvu kampanju protiv Hrvatske. Iznimno dobrim u tom smislu smatram prijedlog čelnika HHO-a Ivana Zvonimira Čička o formiranju međunarodnoga povjerenstva, s članovima iz Srbije, Hrvatske te međunarodnih stručnjaka, koje bi utvrdilo istinu o Jasenovcu”, rekla je Grabar-Kitarović.

“Da se točno utvrdi prava istina, jer smatram da samo istina može pomoći da se pomaknemo naprijed”, poručila je. “U 21. stoljeću modernom se forenzikom, medicinskom i forenzikom dokumenta, može utvrditi ne samo broj žrtava, što je nažalost uvijek bio kamen spoticanja i oruđe u rukama raznoraznih kampanja, već i istina što se doista događalo u Jasenovcu, ne samo od 1941. do 1945. godine, nego i kasnije”, rekla je predsjednica.

Klasić: ‘Predsjednica je još jednom pokazala da nema pojma o hrvatskoj povijesti’

Za komentar njezine izjave pitali smo povjesničara Hrvoja Klasića, koji je rekao da je ova izjava Kolinde Grabar-Kitarović samo jedna u nizu kojima je pokazala da “nema pojma o povijesti”.

“Kao i u nizu primjera do sada, predsjednica je pokazala da ako o nečemu stvarno nema pojma, onda je to nažalost hrvatska povijest, a uporno je se dotiče. Od izjave o orjunašima, od lažne dvojbe o tome je li ‘Za dom spremni’ stari hrvatski pozdrav ili ustaški pozdrav, preko nazivanja onih Hrvata koji su 1945. godine došli u Argentinu borcima za slobodu i demokraciju, do ove posljednje, stvarno se pokazuje da hrvatsku povijest, noviju, ne zna dobro, a očito je ni savjetnici dobro ne savjetuju. Pozvao bih predsjednicu da počne vjerovati hrvatskim i svjetskim znanstvenicima koji su odavno utvrdili ono što se događalo u vrijeme NDH, kakav je bio karakter ustaškog pokreta i što se i kako događalo u Jasenovcu”, kaže Klasić za Net.hr i dodaje kako je utvrđeno da nakon 1945. u Jasenovcu nije postojao nikakav logor, posebno ne nešto usporedivo s onime što je postojalo od 1941. do 1945.

‘Predsjednica treba prestati uvažavati kvazipovjesničare i kvaziintelektualce’

Kada je riječ o utvrđivanju točnog broja stradalih u Jasenovcu, što je kamen spoticanja, kako kaže predsjednica, povjesničar Klasić kaže da je o tome potpuno nepotrebno raspravljati.

“Ovo do sada utvrđeno govori ono najbitnije, a to je kakav je bio karakter tog logora. Volio bih da predsjednica uvaži znanost, hrvatske znanstvenike i svjetske znanstvenike, a ne kvazipovjesničare, kvaziintelektualce i nekakva kvazipovjesničarska društva koja se bave pokušajem dokazivanja onoga što Jasenovac nije bio. Ako tako krene, s obzirom na to da u Hrvatskoj imamo ‘intelektualce’ i ‘znanstvenike’ koji dokazuju da je Zemlja ravna ploča, strah me da ne dođe do prijedloga da se osnuje i komisija o tome da se konačno utvrdi što je prava istina o obliku planeta Zemlje”, zaključuje Klasić za Net.hr.

‘Čudio sam se reakciji austrijskih vlasti’

Osvrnuo se i na komemoraciju koja bi se 12. svibnja trebala održati u Bleiburgu. Zbog brojnih incidenata koji su se tamo događali, a vezani su uz isticanje ustaških i fašističkih simbola, austrijske su vlasti reagirale i najavile da će se ove godine zabraniti isticanje svih takvih simbola, uključujući i zastavu HOS-a s natpisom ‘Za dom spremni’, te mnogo strože kažnjavati.

“Ja sam još prošle godine kada su se pojavile naznake mogućeg zabranjivanja ili strožeg gledanja na ono što se događa od strane austrijske vlasti, izrazio veliko čuđenje jer ne znam otkud sad odjednom toliki interes austrijskih vlasti. Svi mi koji se bavimo tom temom, znamo da je ono što se događa u posljednje dvije godine neusporedivo s onim što se događalo 60-ih, 70-ih, 80-ih i 90-ih godina. Posljednjih nekoliko desetljeća su tamo otvoreno marširali ljudi u ustaškim uniformama, s ustaškim simbolima i kada su otvoreno pozivali na veličanje NDH, ustaškog pokreta, Ante Pavelića i drugih”, kaže Klasić.

‘Od hrvatskih političara nećemo čuti osudu ustaškog režima i NDH’

Dodaje da je desnica u Hrvatskoj u proteklih nekoliko godina odlučila “malo zamaskirati stvari”, pa se od predstavnika hrvatskih vlasti često čuje o žrtvama, koje su nesporne, ali ne čuje se i osuda ustaškog režima i NDH. “Ja i dalje mislim da nažalost većina onih koji tamo dolaze zloupotrebljavaju činjenicu da je zaista velik broj ljudi stradao, ubijen, bez sudskih procesa ili presuda i da dolaze tamo kako bi pokazali svoj antikomunizam, ali i proustaški osjećaj. Samo svjedočimo tome da se to pokušava prikriti i sakriti”, rekao je povjesničar Hrvoje Klasić.