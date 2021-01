POVJESNIČAR VJERUJE DA ĆE TRUMPIZAM OPSTATI I BEZ TRUMPA: ‘Nažalost, u Hrvatskoj imamo ministra koji misli da je on više demokrat’

‘Nažalost, mi još uvijek u EU, primjerice u Hrvatskoj, imamo ministra vanjskih poslova koji misli da je Trump više demokrat’

Povjesničar Tvrtko Jakovina komentirao je za N1 događaje u Americi nakon što je u srijedu Zastupnički dom američkog Kogresa izglasao opoziv Donalda Trumpa zbog poticanja na pobunu, rekavši da posljednjih tjedana svjedočimo brojnim presedanima te da ih je zadnjih deset dana toliko da tko god proučava američku povijest, može se osjećati uzbuđeno. Konstatirao je da “nažalost, mi još uvijek u EU, primjerice u Hrvatskoj, imamo ministra vanjskih poslova koji misli da je Trump više demokrat iako su ga demokrati dvaput opozvali.”

“Opoziva u povijesti nije bilo nakon Građanskog rata do slučaja s Billom Clintonom, a s Trumpom dva u jednom mandatu. To je bez presedana. Imali ste nebrojeno puta pozivanje na građanski rat, no od Lincolna nisu bili u zgradi Kongresa. Spominjalo se nepotrebno popuštanje jer se onima koji krše zakon ne treba popuštati. Zato je 232 zastupnika izglasalo opoziv u Donjem domu parlamenta”, rekao je Jakovina.

“Bila je varijanta koja se mogla jučer naslutiti, da bi zato jer je šef republikanske većine u Senatu rekao da je sam za opoziv jer smatra da republikanska stranka mora proživjeti katarzu i riješti se balasta koji je stvorio Trump, rekao da neće pokrenuti proceduru narednih sedam dana. Prije inauguracije Joe Bidena nećemo imati novu situaciju. Kasnije ćemo vjerojatno čekati duže vrijeme između dvije vlasti da svi novi članovi administracije dobiju potvrdu u Kongresu. Ideja je da se provede ono što bi Trumpa pretvorilo u čovjeka koji se ne može natjecati na nijednu funkciju i onemogućiti ga da nastavi ono što republikanskoj stranci najviše šteti, a to je podjela iznutra. Republikanska stranka se nalazi na crti podjele, tek ćemo vidjeti hoće li izaći ujedinjeni ili se podijeliti”, dodao je.

‘KAO DA SE PREOBRAZIO U DUHA’: Prijestolnica SAD-a radikalno je promijenjena, pusta i ograđena ostavlja netipičan dojam militariziranosti

Doći će do lomova

Opozivom bi Trump, ističe Jakovina, izgubio sve prednosti bivšeg predsjednika te mogućnost angažmana na izborima 2024. “Republikanci koji su bili za opoziv, govorili su da se spasi republika i da se ispred stranačke iskaznice stavi Ustav i država. Tu će doći do lomova. Vidjet ćemo kako će reagirati glasači. Amerika se mijenja kao i uvijek, najviše se počelo mijenjati s Trumpom, postala je borba ili mi ili oni”, rekao je.

Upitan kakva će biti pozicija Trumpa, Jakovina kaže da svi moramo biti odgovorni za svoje postupke i riječi te da je to bila poruka 232 kongresnika sinoć koji su izglasali opoziv. “Ovakva ublažena retorika Trumpa nakon svega, kakva je trebala stizati otpočetka njegove vladavine, zakašnjela je. On je dan prije ovog govora na granici Teksasa i Meksika ponovno rekao da je groznije bilo s Black Lives Matter i tim demonstracijama, nego ovo u Washingtonu čime je pokazao da on ne može pobjeći od sebe, da ne može priznati da je u krivu”.

ČAK I AKO SENAT OPOZOVE TRUMPA, KONAČNU PRESUDU NEĆE DONIJETI TAKO BRZO: ‘To nije moja odluka, to je činjenica’

Trumpizam bez Trumpa

Jakovina smatra da će republikanci sad imati više problema. “Jučer i prekjučer se dogodilo ne samo da je Deutsche Banka zaustavila posao s Trumpovom korporacijom, nego su ga država i grad New York izvlastili iz nekih poslova koje je godinama radio. No, Trump je ipak u Ovalnom uredu dodijelio dvojici country pjevača državna odličja. Kako će se stvar odvijati kad za sedam dana postane stanovnik Floride gdje će dalje živjeti i kako će se netko iz visokog društva kretati u društvu koje će izbjegavati takvog bivšeg predsjednika, teško možemo zamisliti nešto pozitivno.”

Dodao je da novog predsjednika Joe Bidena čeka teška situacija, posebno pitanje covida prema čemu se mora početi drugačije ponašati ako želi “zaustaviti katastrofu i blamažu najbogatije zemlje koja ima ovakve nevjerojatne stope smrtnosti”.

Jakovina smatra da trumpizam bez Trumpa može opstati. “Svakako. Trump je bio proizvod nečega što smo u SAD-u gledali s različitim skupinama. Njima nije trebao Trump, postojali su i prije, ali ovo je bilo dolijevanje ulja na vatru. Trumpov odlazak je dobra vijest za one koji ne žele taj tip politika.”

TRUMP OSUDIO PROŠLOTJEDNO NASILJE NA KAPITOLU: Zanimljivo, niti jednom jedinom riječi nije spomenuo svoj opoziv