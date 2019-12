POVJESNIČAR PROZVAO ŠKORU DA JE KUKAVICA: ‘Bi li predložio Vučiću da zbog bolesti pomiluje Mladića i Šešelja?’

Hrvoje Klasić o Škorinoj izjavi da bi pomilovao Merčepa: ‘Pa i Ratko Mladić i Šešelj su isto tako bolesni, bi li i njih trebalo pomilovati? Bi li Vučiću predložio da pomiluje Mladića i Šešelja? To je neprincipijelno, kukavički…’

Izjava predsjedničkog kandidata Miroslava Škore da bi pomilovao Tomislava Merčepa, osuđenog za ratni zločin, izazvala je lavinu reakcija u javnosti. Povjesničar Hrvoje Klasić implicirao je danas za N1 u kontekstu te izjave kako bi bilo neprincipijelno to zatražiti zbog bolesti, a iz istog razloga ne zatražiti pomilovanje Ratka Mladića i Vojislava Šešelja.

“Žao mi je što slušajući Miroslava Škoru imam osjećaj da bi on javno jedno, a privatno drugo. Uporno bi htio biti desničar, a nema eros za to. On u polutajnim prostorijama govori da bi Jasenovac trebalo preorati, a kad ga javno pitaju, kaže da nije tako mislio.

Sad javno govori da je pomilovanje Merčepa iz humanih razloga, jer je čovjek bolestan. Pa i Ratko Mladić i Šešelj su isto tako bolesni, bi li i njih trebalo pomilovati? Bi li Vučiću predložio da pomiluje Mladića i Šešelja? To je neprincipijelno, kukavički, kako se često desničari kod nas ponašaju”, rekao je Klasić.

Blagonaklonost prema NDH

Prema mišljenju Klasića u Hrvatskoj nije problem u Ustavu i zakonima, već u činjenici da velik dio Hrvata i političara u Hrvatskoj ima blagonaklono mišljenje o NDH i ustaškom režimu, pa je za dio Hrvata to skandalozno, a za dio Hrvata to nije.

“Meni Škoro, kad je sam s nekim, izgleda kao vrlo pristojan čovjek, obrazovan i ne uklapa se i mislim da se nešto nastavi s njegovom karijerom, imao bi problem sa svojim podržavateljima, prije svih s Bujancem, jer bi vidio koliko je to nakaradno sve skupa. Kad bi trebao obraniti Merčepa, uzvik Za dom spremni, napasti Srbiju, on se ne nalazi na istom terenu i ne zastupa iste teze kao Anto Đapić, Zlatko Hasanbegović ili netko treći. To je još gore, jer ne radite to iz uvjerenja, nego smatrate da je pokriven jedan dio biračkog tijela, a da on ima dio biračkog tijela koji bi mogao glasati za njega”, rekao je Klasić za N1.

Kolinda i gafovi

Klasić se čuđi zgražanju analitičara vezano za izjave i poteze aktualne predsjednice Kolinde Grabar Kitarović. Smatra da ne vode računa da Kolinda ima glasačko tijelo koje će glasati za nju bez obzira što rekla ili učinila. “Postoji dio javnosti kojoj je potpuno normalno da pjeva, da ulazi u svlačionice, nosi kolače. Njima je to normalno, pa i oni bi to radili i nema tu za njih nikakvog gafa.”

