Govoreći o 60. godišnjici prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja čiji je jedan od osnivača bila Jugoslavija s Josipom Brozom Titom na čelu, tadašnjoj i današnjoj ulozi Pokreta te o sudjelovanju Hrvatske na skupu u Beogradu, povjesničar Tvrtko Jakovina rekao je danas za N1 da postoji strah od Jugoslavije.

"U Hrvatskoj vlada strah od Tita i Jugoslavije, i sve što se nekad dogodilo, po refleksu je negativno. S druge strane Hrvatska je puno manje zainteresirana, konstelacije su se promijenile, Hrvatska je sad u vojnim savezima koji isklučuju članstvo u Pokretu nesvrstanih. Riječ je o 117 država koje u UN-u predstavljuu određenu snagu i koje u ovako nestabilnom svijetu mogu biti potencijalni saveznik. A kao mala zemlja uvijek trebamo tražiti i najmanje vezane točke”, rekao je.

Nije politički skup

Jakovina je istaknuo da se ne radi o političkom skupu te da je izgubio na težini. “Ni oni ne spominju Tita. Ovo nije politički skup nego jubilarni, velika obljetnica, koji u jednom trenu povijesti, 60-tih, Jugoslaviju stavio u središte zbivanja iako po veličini nije imala svjetsku ulogu, ali je pronašla nišu. Jugoslavija, koja nije pripadala ni istoku ni zapadu, počela je tražiti prostor sa zemljama koje razmišljaju na sličan način, našla ga je u zemljama koje su tek stjecale neovisnost, poput Indije i Indonezije. U tom kontekstu su te zemlje pronašle nešto slično. Jugoslavija je novo dala, bila je globalna dimenzija Pokreta koji je malim zemljama trebao dati glas. 70-tih Jugoslavija je inicijator okupljanja zemalja gdje je s nekim od najrazvijenijih država poput Švedske, Finske i sl, zagovarala povezivanje europskog kontinenta.”

Tvrdi da je pokret uvijek imao razmjerno slab utjecaj. "Kroz Pokret su vlastite interese mogle koristiti zemlje koje su to znale. Opća načela su bila osnova pokreta, ideje koje svugdje vrijede. Hrvatska je u sklopu toga stvorila povijest, to se ne može negirati. Mnoge zemlje su postale neke od najbogatijih država. Ako će Hrvatska Rimac Neveru igdje prodavati, prije će ga prodati u Saudijskoj Arabiji, Kataru i slično, što su zemlje nesvrstanih. Ako je ovo lakši put do tog tržišta, zašto ne iskoristiti.”