POVJESNIČAR O HOS-U I USTAŠKOM POKLIČU: ‘Da je Tuđman živ, ne bi mogao sebi doći koliko HDZ brani nešto što je on osuđivao’

Povjesničar Hrvoje Klasić na temu ustaških obilježja i pozdrava tvrdi kako je žalosno da se moramo ugledati na druge, pritom misleći na njemački model sankcioniranja nacističkih obilježja te dodaje kako mu nije jasno da HDZ podržava HOS, kojeg je Franjo Tuđman prezirao

Ovih dana su u javnosti dosta prijepora izazvala obilježja HOS-a te sporni poklič “Za dom spremni”. To se pitanje povuklo i jučer tijekom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta. Povjesničar Hrvoje Klasić, koji se u svome radu bavi i tom tematikom komentirao je ponovnu aktualizaciju te teme. Smatra da je žalosno da se moramo ugledati na druge, misleći pritom na njemački model pristupa obilježjima nacističkim simbolima.

“Njemački model podrazumijeva dosljedno provođenje zakona koji sankcionira sve koji uzvikuju ‘sieg heil’, koji crtaju kukaste križeve, koji negiraju holokaust ili bilo kako podržavaju nacističku ideologiju, i to kaznama zatvora. Ne volim to uspoređivanje niti mi je drago da se 2021. moramo ugledati na nekog. Onda to govori o tome da mi ne vidimo probleme pa idemo gledati kako to drugi rješavaju”, rekao je Klasić za N1 i dodao kako nedorečenost i nedosljednost pokazuje i održavanje minute šutnje u Saboru za žrtve holokausta, dok pripadnici HOS-a nose oznaku s ustaškim pozdravom.

“Posljednjih 30 godina imate u Ustavu antifašizam, Dan antifašističke borbe kao državni praznik, no imate i ulice po ustaškim ministrima, paravojsku koja se osniva na 10. travnja, koja se ponosi Pavelićem i postrojbe imenuje po ustaškim zapovjednicima. Donedavno su ljudi hodali Zagrebom i izvikivali Za dom spremni. Rekao bih da postoje tri grupe ljudi o kojima treba voditi računa. Jedni koji će reći da je ustaštvo sramota za hrvatski narod i povijest; drugi su zbunjeni, uglavnom mlađe generacije, koji cijelo obrazovanje slušaju dvosmislene informacije; i treća, u kojoj je problem što to rade ciljano, a nemaju hrabrosti otvoreno podržati ustaški režim. Ti isti se nisu borili protiv totalitarizma, smetao im je samo lijevi totalitarizam”, nadodao je Klasić.

Tuđman protiv HOS-a

Predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus, kako bi razriješio ovu višedesetljetnu problematiku, pozvao je premijera Andreja Plenkovića da donese zakon kojim će biti zabranjeni ustaški simboli i znakovlje. Premijer se, pak, često poziva na politiku Franje Tuđmana, ali on je osuđivao HOS.

“Kad čujem priče da ono iz ’91. nema veze s onim ’41., to je totalna laž. Oni koji su osnivali HOS kao vojsku HSP-a, koju je osuđivao i Franjo Tuđman, protiv koje je svjedočio Bobetko, iako je odbačena tužba za paravojsku, no nije sve bilo kako danas ispada. Da je Tuđman danas živ, ne bi mogao sebi doći koliko HDZ brani nešto što je on osuđivao. ’91. godine osnivači HOS-a i HSP-a uzimaju ZDS baš zato što je bio ustaški, ni zbog čega drugog. Ako to ne uđe u zakon, onda ništa nismo napravili. Zakon mora biti dosljedan, sveobuhvatan i bez dilema”, istaknuo je povjesničar i dodaje: “Greška je učinjena i treba je ispraviti. Moramo svi imati konsenzus je li greška. HSP je s vremenom počeo mijenjati i ublažavati retoriku, odustao je od imidža ekstremno nacionalističke stranke. Da sad dečki iz HOS-a kažu – nama je bitan sadržaj, dečki su poginuli, nije nam bitan grb nego dečki koji su dali život za zemlju, da im je zbilja stalo do žrtava i komemoriranja, trebali bi razmisliti i maknuti tu rečenicu.”

Koketiranje s desnicom

Klasić smatra da nije pomogla niti molba sadašnje predsjednika Zorana Milanovića HOS-ovcima da više ne ističu ustaške simbole, a nema niti riječi hvale o povjerenstvo za suočavanje s prošlošću. “Time se dodatno polarizira. Nije dobro preko medija slati poruke. Predsjednik i premijer trebaju sazvati sastanak s predstavnicima HOS-a, dovesti povjesničare i reći da nitko ne osporava očito, ali ajmo ispraviti grešku u interesu HOS-a i Hrvatske”, kaže Klasić i nastavlja o mogućem usvajanju zakona koji bi to regulirao: “Zbog koketiranja s desnim biračkim tijelom mislim da će HDZ odbiti taj prijedlog u cijelosti, jer će odbiti ovaj dio koji se odnosi na HOS. Koliko čujem najave, bojim se da do toga neće doći. Žalosno je da demokršćanska stranka uoči izbora koketira s onima koji ZDS smatraju starim, prihvatljivim pozdravom.”

On je jedan od autora serijala od 12 epizoda na temu NDH. No, taj projekt HRT-a do danas nije ugledao svjetlo dana.

“Radio sam seriju od 12 epizoda, to je najznanstveniji projekt u povijesti HRT-a. Preko 30 povjesničara iz raznih zemalja govore nove stvari, imamo arhivu NDH koju većina nije vidjela. Prošlo je godinu dana. Nikad nisam čuo zašto to ne ide. Pitanje je i odgovornosti. HRT je dobio novce za projekt. Meni tu više ništa nije jasno, ne bih htio ulaziti u spekulacije”, zaključio je Klasić.

