Vladin prijedlog da Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, prema kojem bi se među ostalim skandiranje ustaškog pozdrava ZDS kažnjavalo s do 4000 eura, izazvao je kaos u Saboru.

Padale su teške uvrede, a vrhunac je bilo izbacivanje trojice zastupnika iz sabornice. Sav ovaj kuršlus oko ZDS-a posljedica je vladinog vijeća za prošlost koje je dalo preporuke o pozdravu ZDS i sugeriralo dvostruku konotaciju istog. Zbog toga je Mostov zastupnik Miro Bulj u Saboru branio ZDS kao HOS-ov 'legitimni pozdrav', iako je njegovo porijeklo i više nego jasno.

Ništa se nije promijenilo

“S novim prijedlozima ništa se nije promijenilo osim što su povećane kazne za nešto što nije utvrđeno. Ne znam kako je došlo do zabune u medijima da su počeli pisati da će ZDS kažnjavati sa 4000 eura, toga nema. U zakonu se izrijekom ne navodi da će to biti kažnjavanje izvikivanja pozdrava Za dom spremni. U zakonu stoji kršenje javnog reda i mira, pjesme, pozdravi, simboli, ali ne piše koji su simboli. Imamo njemačku i austrijsku metodu – Nijemci u zakonu nisu nabrojili simbole, ali se kažnjava veličanje protuustavnih stranaka i udruženja (a u Ustavu imaju SS, Wermacht itd.) i tako se krši Ustav, a Austrija ima listu zabranjenih simbola, uzvika koju popunjava i tu ima fašističkih, nacističkih pozdrava, al Qaidu, ISIL-a, a i ustaške – slovo ‘u’, šahovnica s prvim poljem… Kod nas se to nije dogodilo. Bilo bi dovoljno da stoji u prekršajnom zakonu ako izrijekom piše da se to odnosi na ustaške simbole”, kazao je povjesničar Hrvoje Klasić za N1 televiziju pa je prokomentirao dvostruku konotaciju koje je uvela Komisija za suočavanje s prošlošću.

“Ta komisija je bila bacanje vrućeg krumpira iz Plenkovićevih ruku jer nije htio donijeti odluku. Stvari o Drugom svjetskom ratu su jasne. Ustaška država Hrvatska je bila saveznica Hitlera, uvela rasne zakone, imala koncentracijske logore i počinila genocid, a za to ne treba Komisija, ne treba ni nas pitati, mogu uzeti američke, engleske knjige o povijesti. Sva obilježja ustaškog režima trebala bi biti zabranjena u normalnoj državi. Veličanje ustaštva je remećenje javnog reda i mira”, kazao je Klasić, a onda je prokomentirao je Buljevu izjavu da se ZDS mora odvojiti i priznati kao pozdrav u Domovinskom ratu.

Nema ZDS u kontekstu Domovinskog rata

“Da razjasnimo – nema ZDS u kontekstu Domovinskog rata. Možete biti ili glup ili proustaški nastrojen jer trećeg nema. 1991. oni koji osnivaju HOS – paravojnu postrojbu, oblače se u crno, nazivaju se po ustaškom zapovjedniku Bobanu i stavljaju ustaški pozdrav, kako je to onda kontekst 1991.? To je uvijek ustaški pozdrav. I kasnije ga je netko preuzeo, ali to je i dalje ustaški pozdrav”, rekao je Klasić i nastavio.

“To tipično rade hrvatski nacionalisti, kukavički govore da je ZDS stari hrvatski pozdrav. Opet ćemo imati to da će se moći tumačiti što je tko mislio. Najskandaloznije u cijeloj priči je ponašanje vladajuće koalicije, HDZ-a koji nema hrabrosti staviti to u kazneni zakon ni da se izrijekom napiše. Oni po potrebi nešto polovično naprave, ali onda na proslavama iz zezancije pjevaju ustaške pjesme. Draže mi je onda imati Hasanbegovića za kojeg znam da je prijateljevao sa zetom Ante Pavelića, koji je o poginulim ustašama govorio kao mučenicima. Kod ovih ne znate”, poručio je i naglasio kako smatra da stvari idu nabolje.

“Možda sporo, ali se mijenjaju. Ovo su incidentne pojave u Saboru. To ipak ohrabruje. HDZ kakav god je, ipak pod pritiscima međunarodne zajednice, neće javno nastupati tako da se slavi NDH. No, austrijski je primjer po mom sudu najbolji, sav nacionalizam padne u vodu kad vas opale po džepu”, poručio je.