POVJERENSTVO ZAKLJUČILO DA JE MINISTAR BUTKOVIĆ U SUKOBU INTERESA, ALI… Za to što je učinio ne postoje sankcije

Butković je kao član skupštine imenovao članove uprave i nadzornih odbora u HŽ Infrastrukturi, Hrvatskim cestama i HAC-u bez prethodnog prijedloga Vlade, čime je počinio povredu Zakona o sprječavanju sukoba interesa, no Povjerenstvo mu za to nije moglo izreći sankciju

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u petak je donijelo odluku da je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u sukobu interesa jer je imenovao članove nadzornih odbora trgovačkih društava – HŽ infrastrukturi, Hrvatskima cestama i Hrvatskima autocestama, Odašiljači i veze, Hrvatska pošta, bez da je Vlada prethodno skupštinama predložila članove uprava tih društava. S obzirom da se radi o imperfektnoj normi koja nema sankcija, Povjerenstvo sankciju nije moglo izreći.

Nakon odluke o pokretanju postupka na koju se Butković nije očitovao, Povjerenstvo je, s obzirom da te činjenice prethodno nisu bile utvrđene, zatražilo od Vlade očitovanje za društva Odašiljače i veze i Hrvatsku poštu vezano za imenovanje nadzornih odbora, da se utvrdi da li Vlada i u tim trgovačkim društvima nije dala prijedlog članova NO-a, na što je odgovoreno da nije.

POVJERENSTVO POKRENULO POSTUPAK PROTIV MINISTRA BUTKOVIĆA: U sukobu inetersa i bivši SDP-ov ministar, te dvojica HDZ-ovaca?

Jedan postupak protiv Butkovića nije pokrenut

“Iz svega navedenog proizlazi da je Butković kao član skupštine u navedenim trgovačkim tijelima imenovao članove uprave, odnosno nadzornih odbora bez prethodnog prijedloga Vlade, čime je počinio povredu 15. članka Zakona o sprječavanju sukoba interesa kojim je propisano da skupštine o imenovanju članova nadzornih odbora takvu odluku mogu donijeti isključivo na prijedlog Vlade”, kazala je predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković.

Povjerenstvo nije pokrenulo postupak protiv Butkovića u slučaju prijave vezano za odluku Vlade oko ukidanja Agencije za obalu i linijsku promet. Od Povjerenstva se tražio odgovor da li bi gašenjem agencije i prebacivanjem njenih ovlasti na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture došlo do sukoba interesa s obzirom da je država vlasnik brodarske kompanije Jadrolinije i moglo bi doći do toga da privatni brodari budu u nepovoljnijem položaju pri dodjeli koncesija. Do ukidanja agencije nije došlo jer je ta točka u studenom povučena sa sjednice Vlade te je Agencija nastavila sa svojim radom.

Član Povjerenstva Davorin Ivanjek predložio je da se protiv dužnosnika ne pokrene postupak, istaknuvši da se u konkretnoj situaciji ne može se govoriti o postojanju sukoba interesa u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa,

BUTKOVIĆ KOMENTIRAO UHLJEBLJIVANJE ČLANA OBITELJI HDZ-ovog MINISTRA: ‘Čujte, uvijek je netko nekome brat’

Nije pokrenut postupak protiv Milana Bandića

Povjerenstvo nije pokrenulo postupak u slučaju prijave protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i navoda da je potpisao štetan ugovor o najmu poslovnog prostora za potrebe vijeća MO-a Havidić Selo. U prijavi se navodi da je vijećnica u MO-u Havidić Selo s izborne liste SDP-a Ljiljana Bokan zajedno s predsjednicom Vijeća Gradske četvrti Brezovica Marinom Pucević za vrijeme obilaska gradonačelnika dogovarala da osnuje Bandićevu stranku, a da će Bandić zauzvrat iznajmiti kućerak od njenog muža za potrebe mjesnog odbora unatoč tome što mjesni odbor ima prostor koji zadovoljava uvjete dok se ne sagradi čvrsti objekt.

Navodi se da je Bokan, nakon što je napustila SDP, osnovala Bandićevu stranku i priskrbila kućerak na štetu poreznih obveznika i nije vratila mandat vijećnice MO-a. Njen muž iznajmljivao je prostor za 3000 kuna mjesečno četiri i pol mjeseca. Povjerenstvo je zatražilo očitovanje Gradske uprave vezano za prijavu te je zaključilo da gradonačelnik nije imao inicijativu u rješavanju odgovarajućeg prostora za rad mjesnog odbora Havidić Selo, već su to sve odredile službe Grada koje su postupale na inicijativu vijeća MO-a Havidića, ali i na inicijativu i suglasnost vijeća GČ Brezovica.

BANDIĆ KAŽNJEN S 30 TISUĆA KUNA: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ga kaznilo zbog ugovora s Hanžekovićem

I ministrica Pejčinović-Burić pošteđena

Također, Povjerenstvo nije pokrenulo postupak u slučaju ministrice vanjskih i europskih poslova Marije Pejčinović-Burić zbog imenovanja bivše glavne tajnice u MVEP-u Lorete Bertošek Kušen, istaknuvši da odgovori na pitanja o zakonitim ili nezakonitim radnjama vezanim za druge propise nisu u nadležnosti Povjerenstva.

Također, istaknuto je i da Pejčinović-Burić nije donijela niti jedno od rješenja o rasporedu Bertošek Kušen, kao niti rješenje o promaknuću u više diplomatsko zvanje, nije ju imenovala glavnom tajnicom ministarstva, a to nije mogla jer je ovo sve bila odluka Vlade. Povjerenstvo bi se bavilo predmetom kada bi postojala povezanost osobe koja bi nezakonitim radnjama dužnosnika stekla neke prednosti. U ovom slučaju iz prijave i svih ostalih podataka to nije vidljivo i to je pitanje upravnog postupka i Povjerenstvo tu nema elemenata utvrđivati bez ključnog elementa povezanosti između dužnosnice i osobe.

Povjerenstvo je pokrenulo postupak u slučaju člana Upravnog vijeća Hine Brune Dobrovića jer je istovremeno i stopostotni vlasnik trgovačkog društva Krula d.o.o. te nije izvršio prijenos upravljačkih prava na drugu osobu. Povjerenstvo je od Hine zatražilo podatak je li bilo kakvih odnosa između te pravne osobe u čijem je upravnom vijeću Dobrović član i trgovačkog društva čiji je vlasnik. Iz odgovora Hine proizlazi da za vrijeme njegovog mandata Hina nije stupala u poslovne odnose s tom tvrtkom.

POLITIČKI TAJNIK MOSTA PROZVAO MINISTRICU, MINISTARSTVO MU UZVRATILO: ‘Grmoja manipulira i laže’