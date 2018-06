POVJERENSTVO ZA SUKOB INTERESA U SUKOBU INTERESA? Oni gone Bandića, a on ih već tužio za 386.000 kuna

Povjerenstvo za sukob interesa Milana Bandića goni u dva postupka, dok njih Grad kojem je on na čelu tuži i prijeti im ovrhom jer Gradskom stambeno komunalnom gospodarstvu duguju 386.061,73 kune (bez kamata)

Prvi put otkad djeluje Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa moglo bi se postaviti pitanje je li i samo Povjerenstvo u sukobu interesa. Razlog se nalazi u činjenici da oni u dva postupka gone Milana Bandića (za Rim i zakup prostora u Havidićima), dok ih Grad kojem je on na čelu tuži i prijeti im ovrhom jer Gradskom stambeno komunalnom gospodarstvu duguju 386.061,73 kune (bez kamata) zaključno s 5. svibnja ove godine.

GSKG navodi da se Povjerenstvo bespravno koristi prostorom u u Mutimirovoj 5 te su ih stoga tužili i to za dug od siječnja 2014. do lipnja 2017. No, i za razdoblje nakon toga pa sve do danas dug se mjesečno gomila za 7200 kuna mjesečno.

Da postoji tužba javnost je mogla doznati tek prije sedam dana kada je Povjerenstvo Saboru podnijelo izvještaj o radu za prošlu godinu. U njemu se navodi kako je Grad Povjerenstvu ispostavio 37 računa do siječnja prošle godine, a otada im isporučuju svaki mjesec novi račun od 7200 kuna. I samo Povjerenstvo u izvkeštaju navodi kako problem treba riješiti da se ne bi odrazio na njihov rad. Istovremeno tvrde da su prostor dobili na korištenje bez naknade odlukom tadašnje Agencije za upravljanje državnom imovinom 2012. Stoga su Gradu uputili prigovor, a o svemu izvijestili Ministartvo državne imovine.

Pitanje vlasništva

No, Grad tvrdi da je prostor u Mutimirovoj u vlasništvu Grada, a da ga je Državna komisija za kontrolu javne nabave, kojoj su ga bili dodijelili u ožujku 2005. na privremeno korištenje, umjesto Gradu Zagrebu u svibnju 2010. godine vratila Agenciji za upravljanje državnom imovinom, piše Večernji list.

U Gradu također navode kako je u tijeku postupak utvrđivanja prava vlasništva, ali da dok se ne utvrdi stvarni vlasnik, isključivo je Grad Zagreb, na temelju članka 41. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, ovlašten upravljati tim poslovnim prostorima.