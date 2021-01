POVJERENSTVO ZA SUKOB INTERESA KAZNILO MILANOVIĆEVOG SAVJETNIKA I PUPOVCA: Problem su imovinska kartica i jedna naknada

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo je Milorada Pupovca i Orsata Miljenića, ali nije pokrenulo postupak protiv Olega Butkovića dok je utvrdilo da Ivan Ćelić nije prekršio zakon

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo je u petak s po tri tisuće kuna savjetnika hrvatskog predsjednika Orsata Miljenića zbog netočno ispunjene imovinske kartice i saborskog zastupnika Milorada Pupovca zbog primanja naknade za drugu javnu dužnost na koju nema pravo. Za Pupovca je utvrđeno da nije imao pravo na naknadu koju je za rad u Srpskom narodnom vijeću (SNV) primao od 2014. do svibnja 2019. na godišnjoj razini od 1800 do 2300 kuna.

Članica Povjerenstva Tončica Božić objasnila je da je prema njihovoj praksi rad u SNV-u druga javna dužnost s obzirom na to da ga u to vijeće biraju građani srpske nacionalnosti. Također, prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa dužnosnik koji za obnašanje javne dužnosti prima plaću, što je u Pupovčevom slučaju plaća saborskog zastupnika, ne smije primati drugu plaću ni naknadu za obnašanje druge javne dužnosti, osim ako zakonom nije drugačije propisano.

Sve je točno, ali…

Pupovac je u detaljnom očitovanju naveo da postoji pravna regulativa koja omogućuje naknadu vijećnicima SNV-a, čak i javnim dužnosnicima. Naveo je pritom da Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina daje mogućnost za isplate troškova prijevoza i naknade vijećnicima, uz odobrenje nadležnog ministra, dok je pravilnikom o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima manjina propisano da imaju pravo na troškove prijevoza, dnevnicu i mjesečnu nagradu najviše do 50 posto.

Božić je rekla kako je Pupovac u očitovanju sve napisao točno, ali je utvrdila da se u tom slučaju ne radi o posebnoj zakonskoj odredbi, koju primjerice ima Zakon od Državnom sudbenom vijeću (DSV) u kojoj su kao članovi navedena dvojica saborskih zastupnika. Zaključila je da ni u jednom od propisa koji je Pupovac spomenuo ne stoji da je on u SNV-u kao saborski zastupnik već je u to tijelo biran kao pripadnik srpske nacionalne manjine.

Pogriješio u imovinskoj kartici

Predstojnik Ureda Predsjednika i savjetnik predsjednika za vanjsku i europsku politiku Orsat Miljenić kažnjen je s 3000 kuna jer u imovinskoj kartici nije naveo da je od 2018. do veljače 2019. primao naknadu od 3000 kuna kao član DSV-a. Uz to, propustio je navesti da ima dionice Atlantic grupe, a netočno je upisao površinu stana. U očitovanju je potvrdio svoje propuste, a za stan je rekao da nije etažiran pa je upisao površinu koju koriste iako je stvarna površina u njegovom vlasništvu manja.

Butković bez postupka

Protiv ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića odlučeno je da se neće pokrenuti postupak zbog toga što nije prijavio Audi koji vozi njegova supruga jer je utvrđeno da nije u njihovom vlasništvu s obzirom na to da je kupljen na leasing što je ispravno navedeno u kartici.

Povjerenstvo je provjerom utvrdilo da je Butković vlasnik dva motocikla, no on im je u očitovanju odgovorio da svaki vrijedi manje od 30.000 kuna pa ih ne treba navesti u kartici. Iako dužnosnici nisu dužni prijavljivati vozila vrijednosti manje od 30.000 kuna, Povjerenstvo ih je ipak pozvalo da to učine pa je i Butković u međuvremenu naveo te podatke.

Za saborskog zastupnika Ivana Ćelića utvrđeno je da nije prekršio zakon jer se pokazalo da je greškom naveo da prima punu plaću za rad u Saboru i u Klinici za psihijatriju Vrapče iako u stvarnosti prima samo plaću za rad u bolnici, dok za rad u Saboru prima razliku na koju ima pravo.