Na Božić je na snagu stupio novi zakon koji je proširio krug državnih dužnosnika, čije će imovinske kartice provjeravati Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Uz dosadašnjih 2400 dužnosnika, ovu obvezu mora ispuniti njih još 1500.

"Podneseno je gotovo 90 posto, oko 1400 kartica smo dobili u zadnjih mjesec i pol. Ima stotinjak koje nisu došle i nisu obrađene. S obzirom da to rade četiri osobe u Povjerenstvu, to se mora administrativno provjeriti prije online objave, tako da to je mala razlika od potpunog broja. Čekamo nove kojima rok još nije istekao", potvrdila je za RTL predsjednica Povjerenstva, Nataša Novaković.

Podebljani računi

Malobrojni djelatnici Povjerenstva imat će puno posla. Ne samo zbog toga što trebaju obraditi više imovinskih kartica, već zato što su se, u usporedbi s prošlom godinom, podebljali računi i nekretnine pojedinih dužnosnika. Premijeru Andreju Plenkoviću plaća je porasla za oko 1000 kuna mjesečno, a uspio je i ušparati 15.000 eura. Predsjedniku Zoranu Milanoviću plaća je veća oko 1500 kuna, a uštedio je - milijun. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sa suprugom je uštedio 110.000 kuna. Najbogatiji ministar je Gordan Grlić Radman, koji je uz plaću od 15.000 kuna skupio 1,1 milijun eura štednje i nekretnine vrijedne 14 milijuna kuna.

No, najveći dobitnik od svih je guverner HNB-a Boris Vujčić. Iako ima dvostruko veću plaću od premijerske, ona mu je narasla za još 5000 kuna. U imovinsku karticu je upisao i četiri nove nekretnine ukupne vrijednosti 3,7 milijuna kuna. U prošloj je godini stigao i uštedjeti 100.000 eura i pola milijuna kuna, a još je toliko dobio i kao nagradu za životno djelo u području financija.

"Vidi se taj podatak da je guverner primio 500 tisuća kuna navodno dopuštene međunarodne nagrade. Međutim nama nedostaje sustav prave provjere imovinskih kartica, on još nije u dovoljnoj mjeri izgrađen na razini samog zakona", poručila je za RTL bivša predsjednica Povjerenstva, Dalija Orešković.

Njena nasljednica objasnila je kako se sada provjeravaju podaci u imovinskim karticama. "To je obična administrativna provjera koja ide prije objave na internet. Radi se na tome da se gleda je li sve popunjeno, mora biti potpisano, mora biti pečat, jesu li ispunjene obvezne rubrike. Nakon toga to može ići u javnu objavu. Redovna provjera je nešto što Povjerenstvo s kapacitetima koje ima ne može raditi. Radimo po prijavi, po saznanju informacija a onda idemo u istraživanju imovine", istaknula je Novaković.

Afere su u obradi

Za razliku od premijera, predsjednika i guvernera HNB-a, imovinska kartica predstojnika Ureda premijera Zvonimira Frke Petešića je skromna. On je i prije podnošenja imovinske kartice priznao da nema nekretnina, a osim plaće od 16.000 kuna, u državnoj mu garaži stoji automobil vrijedan svega 18.000 kuna. No, Frka je u središtu nekretninske afere zbog korištenja državnog stana, garaže i skladišta te lažiranja svog prebivališta, ali i boravišta svoje obitelji. Novaković je otkrila u kojoj je fazi istraga Povjerenstva.

"Taj slučaj je u fazi da su iz Povjerenstva otišli dopisi. Možemo čekati tjedna-dva da dođe dokumentacija koju smo zatražili i vidjet ćemo jesu li utvrđene činjenice koje su relevantne. Ukoliko će biti potrebe ići ćemo prema obvezniku da se očituje", otkrila je i dodala da je provjera stana ministra obrane Marija Banožića u boljoj fazi.

"To je predmet iz 2021. i tu smo sakupili svu dokumentaciju. Još nedostaje jedan dokument koji čekamo i to bi trebalo za dva tjedna na sjednicu. Mislim da od MUP-a čekamo taj dokument, nisam sigurna, ali sve ostalo smo dobili", kazala je Novaković.

Zviždačica Maja Đerek, bivša zaposlenica Državnih nekretnina, u svojim je istupima otkrila i kako su predsjednik Sabora Gordan Jandroković te državni tajnik Krunoslav Katičić urgirali za svoje prijatelje i poznanike.

"Istražujemo i utvrđujemo činjenice i navode iz medija. Kad prikupimo činjenice vidjet ćemo hoćemo li ići prema dužnosniku i imali za to potrebe. Ne mogu komentirati puno. Otvaranja predmeta nema kao takvog, sad istražujemo činjenice je li vjerodostojna situacija. Prikupili smo informacije koje su izašle u medijima, provjerit ćemo ih i odlučiti. O detaljima ne bih mogla", komentirala je Novaković slučaj s Jandrokovićem te se osvrnula i na Katičića: "Nemamo povezanost privatnog interesa Katičića s osobom oko koje se sve diglo. Nismo u tom smjeru išli".

Tko provjerava Povjerenstvo?

Povjerenstvo provjerava imovinske kartice dužnosnika koji potom odgovaraju za nepravilnosti. Mnogi su davali i ostavke zbog problema s nekretninama. No, tko provjerava rad Povjerenstva? To bi trebao biti Sabor čiji se zastupnici kunu da će sad biti sve jasnije i transparentnije. No, čini se da ipak neće biti tako.

"Naš rad se provjerava kroz izvješća u Saboru. Mi smo gotovo u petoj godini mandata. Podnosila sam izvješće za Povjerenstvo bivše predsjednice, međutim Povjerenstvo u ovom sazivu nije podnijelo u Saboru izvješće. Nismo pozvani, ne znam zašto", otkrila je Novaković i dodala da nema koga niti pitati zašto nisu pozvani.

"U konačnici to bi bila obaveza da tijelo daje izvješće. Četiri godine su prošle, mi čekamo, ali uzalud. Ne znamo koji je razlog. Četiri godine radimo, četiri godine pišemo izvješće, a sada će peta godina", dodala je.

Njoj uskoro istječe mandat. Ranije je otkrila da nema ambicije produljiti svoj boravak na čelnoj poziciji Povjerenstva, a i sada je neodređena.

"Najtočnije bi bilo reći da radim s emocijama što nije dobro. Nekad mi dođe da ostanem i borim se do kraja, nekad mi dođe da odustanem. Nije stvar mogućnosti nego mudrosti", zaključila je Novaković.