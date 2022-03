Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je u petak postupak protiv ministra obrane Marija Banožića zbog sporne dodjele stana u centru Zagreba samom sebi na korištenje.

Postupak protiv ministra otvoren je temeljem napisa Nacionala koji je 9. rujna 2021. objavio da je Banožić sam sebi dodijelio stan od 92 četvorna metra u središtu Zagreba, ali i temeljem prijave u kojoj se tražila provjera mjesta u kojem živi Banožićeva obitelj.

Državne nekretnine su u dopisu Povjerenstvu navele da Banožić koristi stan od 92 kvadrata za službene potrebe u Gundulićevoj ulici i da je postupak dodjele stana iniciralo glavno tajništvo Ministarstva državne imovine dopisom upravi Državnih nekretnina 26. srpnja 2019.

Državne nekretnine kažu da je sukladno zakonu postupak dodjele stana provelo Ministarstvo državne imovine, a odluku o dodjeli na korištenje stana za službene potrebe od 6. rujna 2019. donio je Banožić koji je tada bio ministar državne imovine. Državne nekretnine u taj su stan uložile 165.000 kuna.

Banožićeva obitelj prebivala u Vinkovcima

Po riječima izvjestiteljice Tatijane Vučetić, u tom je predmetu potrebno utvrditi je li dužnosnik ispunjavao kriterije za dodjelu stana takve površine. U slučaju da s dužnosnikom žive supruga i djeca, na svakog od njih mogao je dobiti do 10 kvadrata na 61 kvadrat na koji je imao pravo.

No, utvrđeno je da je prebivalište Banožićeve supruge i malodobne djece nepromijenjeno na adresi u Vinkovcima za vrijeme obavljanja obje njegove ministarske dužnosti.

Pokazalo se da je Banožić na početku dužnosti ministra državne imovine dobio na korištenje tada jedinu raspoloživu nekretninu od 33 četvorna metra u Ilici 81, tada su Državne nekretnine navele u dopisu da je to neadekvatan prostor i da će možda uskoro biti na raspolaganju stan u Gundulićevoj.

No, da bi se mogao stan u Gundulićevoj, kao i još druga dva stana u državnom vlasništvu, dati na korištenje državnim dužnosnicima trebalo ih je pretvoriti u stanove koji mogu koristiti državni dužnosnici, pojasnila je Vučetić.

Ministar sam sebi dodijelio stan

Iako odluku o promjeni statusa stana donosi povjerenstvo, Banožić je u konkretnom slučaju 6. rujna osobno donio odluku kojom se tri stana u Zagrebu određuju kao stanovi koje mogu koristiti dužnosnici i istoga dana dodijelio sebi stan. Vučetić pritom napominje da se u uredbi na koju su se pozvali pri donošenju odluka o prenamjeni i dodjeli stana dužnosniku stoji da takvu odluku donosi nadležno tijelo, što ne znači automatski čelnik nadležnog tijela.

Uz to, rekla je Vučetić, u dopisu glavnog tajništva naznačeno je da dužnosniku treba toliki stan jer će povremeno kod njega boraviti supruga i djeca. No, za priznavanje boravišta treba više proteka vremena od vikenda. Smatra da je stoga došlo do moguće povrede članaka 7c, odnosno da je dužnosnik zloupotrijebio svoja posebna prava i donosio odluke kojima sebi omogućuje korištenje državnog stana.

Marićevo ljetovanje na jahti nije sporno

Protiv ministra financija Zdravka Marića nije pokrenut postupak koji je bio otvoren zbog ljetovanja na jahti njegovog prijatelja i poduzetnika Blaža Pavičića. Utvrđeno je da Marić nije ni na koji način sudjelovao u postupcima odlučivanja, utvrđivanja povreda ni prekršajnim postupcima vezano za tvrtke svog prijatelja i da ministarstvo na čijem je čelu nije bilo u poslovnim odnosima s tim tvrtkama.

Izvjestitelj u tom slučaju Davorin Ivanjek napomenuo je kako je Povjerenstvo ranije isticalo da se u slučaju deklariranih prijateljskih odnosa ne može govoriti o nedopuštenom daru s obzirom da su dozvoljeni uobičajeni darovi između članova obitelji, rodbine i prijatelja.