Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa utvrdilo je da ministri Tomislav Ćorić i Oleg Butković druženjem u klubu Dragana Kovačevića nisu povrijedili zabranjena djelovanja, odnosno primili dar kao protuuslugu za Kovačevićevo imenovanje na čelo Janafa.

Postupak protiv ministara pokrenut je krajem travnja zbog moguće povrede zabranjenog djelovanja, odnosno primanja usluge radi glasovanja jer su bili involvirani u proceduru imenovanja i izbora Kovačevića za predsjednika Uprave Janafa, a ujedno su posjećivali njegov Klub u Slovenskoj i to tijekom perioda zatvaranja zbog širenja zaraze koronavirusa.

Tim postupkom bio je obuhvaćen i ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović koji je također posjećivao Klub u Slovenskoj 9 ali je danas obustavljen jer je utvrđeno da on nije bio na sjednici Vlade na kojoj se glasovalo o imenovanju Kovačevića koji je u međuvremenu osumnjičen za korupciju.

Evo kako su se branili ministri

Ćorić je u očitovanju naveo da imenovanje nije povezano s njegovim posjetima Klubu jer su se posjeti dogodili nakon postupka imenovanja i nakon perioda takozvanog zatvaranja te da nije primio nikakvu vrijednost radi glasovanja ili utjecaja na odluku.

Butković je pak ustvrdio u očitovanju da nikakvom radnjom nije kršio odredbe zakona ali i da je hranu konzumirao u daleko manjem iznosu od 500 kuna što se smatra novčanim limitom.

Za svoje sudjelovanje u donošenju odluke oko imenovanja Kovačevića naveo je da je odluka donesena 6. veljače 2020. dok je prvo druženje bilo tri mjeseca nakon imenovanja, a drugo šest mjeseci kasnije.

Zaključio je da se konzumiranje jela i pića ne može dovesti u vezu s imenovanjem dok je za eventualno nepoštivanje epidemioloških mjera ne smatra pravno relevantnim za postupak utvrđivanja sukoba interesa.

Troje članova: Po ranijoj praksi takvo ponašanje ukazivalo bi na povredu načela djelovanja

Povjerenstvo je prihvatilo prijedlog izvjestiteljice Tončice Božić da se donese odluka kojem je utvrđeno da dužnosnici nisu povrijedili zakon ali uz bitno različit pogled na sam slučaj koje je zauzelo preostalo troje članova nazočnih na sjednici.

Božić je rekla kako je nerealno mala, čak i smiješna protuusluga dužnosnicima za eventualno glasovanje to što će dva, tri puta doći na hranu i piće, ali i da dužnosnici imaju pravo kao ljudi zabaviti se, jesti popijevati, a ako su to učinili dok smo bili "zaključani" to im ne služi na čast.

S obzirom na to da su u Slovenskoj 9 bili predsjednik Zoran Milanović i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Robert Hranj, Božić se pita zašto bi Kovačević i njih častio iako nisu odlučivali o njegovom imenovanju.

Član Povjerenstva Davorin Ivanjek rekao je da takva situacija nije za pozdraviti jer se ne radi o prijateljima već osobama koje su se družile u klubu gdje se jede, pije i zabavlja za vrijeme zaključavanja, a prethodno su odlučivale o Kovačevićevoj egzistenciji. Zaključio je kako bi definitivno po ranijoj praski koju su osporili upravni sudovi to bila povreda načela djelovanja.

Članica Tatjana Vučetić rekla je da je Ćorić bio predsjednik tijela koje je predlagalo Vladi osobu koja će biti imenovana za predsjednika Uprave i glasao potom na Vladi što ga stavlja u poziciju da zbog percepcije mora razmisliti je li mu mjesto tamo gdje je odlazio.

Novaković: 'Ne možemo izraziti ništa drugo osim žaljenja'

Predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković rekla je da osim žaljenja ne može ništa drugo izraziti jer bi taj slučaj definitivno potpadao pod članak pet koji propisuje načela djelovanja, u najmanju ruku pod načelo savjesnosti.

Povjerenstvo nije utvrdilo povredu zakona ni u slučaju glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića i saborskog zastupnika Mate Čička proti kojih je u svibnju pokrenut postupak zbog sudjelovanja u lovu na divlje svinje krajem 2019. bez plaćanja naknade.

Utvrđeno je da je lov na koji su Mikulić i Čičak pozvani zajedno s još 40-ak sudionika organizirala tvrtka Fermopromet sukladno naredbi Ministarstva poljoprivrede da se zbog sprječavanja ulaska virusa afričke svinje pristupi smanjenju brojnog stanja te divljači u cijeloj Hrvatskoj. Povjerenstvo je zaključila da se nije radilo o komercijalnom ni rekreativnom lovu te da nije povrijeđen zakon.

Postupak je pokrenut protiv Kovačevića zbog neprijavljenih poslovnih odnosa između tvrtke Rašeljke u kojoj je imao udjele i Janafa u kojem je obnašao dužnost, ali i zbog doniranja udruzi Hrvatski rukometni savez u kojem je bio član Uprave.

Postupak je pokrenut protiv bivšeg ministra obrane Damira Krstičevića jer nije u imovinskoj kartici prijavio česticu od 22 metra četvorna. Smatrao je da je ne treba prijaviti jer se ta čestica koristi kao javni put ali je Povjerenstvo zaključilo da dužnosnici trebaju prijavljivati vlasništvo.