POVIJESNA KAZNA ZA HT! Pljusnuli im ogromnu kaznu jer su prodavali proizvode po ‘nepostojećim’ cijenama; evo što oni kažu

Pravomoćna presuda stigla je za Hrvatski telekom (HT) pa ova kompanija mora platiti kaznu u iznosu od 28,1 milijun kuna, što ujedno ovu kaznu čini najvećom ikada izrečenom nekom telekomunikacijskom operateru u Hrvatskoj, saznaje Novac.hr.

HT je optužen da nije domaćem regulatoru, dakle Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM-u), dostavio maloprodajne cijene i to u razdoblju od 2015. i 2016. godine po kojima su prodavali svoje usluge, potvrdio je HAKOM. Riječ je o cijenama paketa s ugovornom obvezom na 24 mjeseca. Visoki prekršajni sud u Zagrebu zaključio je da je HT prodavao svoje usluge po nižim cijenama i tako privlačio korisnike. I tako je HT svojim postupcima ugrozio fer tržišno natjecanje, tim više što je riječ o teleoperateru značajne snage na našem tržištu, piše Novac.hr. Sud je svoju odluku donio temeljen dokumenata desetak privatnih korisnika kojima je HT prodao razne usluge kao i pakete usluga, a da te cijene nisu dostavljene HAKOM-u.

Povreda Zakona i električnoj komunikaciji

HT je odgovorio da su presudu tek zaprimili i da sada analiziraju iduće pravne korake. “U svakom slučaju, smatramo kako visina kazne, s obzirom na prekršaj koji nam se stavlja na teret, nije primjerena. Naime, prekršaj koji se stavlja na teret odnosi se na propust u dostavi cjenika HAKOM-u za jednu od tarifa u 2015. godini. Hrvatski Telekom inače kontinuirano mijenja tarife i, u skladu s tim, uredno dostavlja obavijesti HAKOM-u, kako je to i propisano zakonom”, odgovorili su iz HT-a za Novac.hr.

Bez obzira na to što telekom tvrdi, Visoki prekršajni sud u Zagrebu smatra da je takva praksa HT-a teška povreda Zakona o električnoj komunikaciji. Za to je predviđena kazna od 1 do 10 posto godišnjeg bruto prihoda. S obzirom na to da je ukupni prihod HT-a za 2016. iznosio 6,1 milijardu kuna, sud je mogao HT-u “skresati” kaznu od 60 do 600 milijuna kuna. No, prvu pravomoćnu presudu donio je Općinski prekršajni sud te odredio pola minimalne kazne (što je 0,5 posto jer je uzeo olakotnu okolnost nekažnjavanja HT-a). To je potvrdio Visoki prekršajni sud.

Prijavio ih A1

Cijela ova priča počela je u rujnu 2015. kada je HAKOM nakon prijave Vipneta (današnjeg A1) pokrenuo inspekcijski postupak. Dokumenti dostupni na HAKOM-ovim internetskim stranicama može se vidjeti da je konkurencija prijavila da je HT korisnicima nudio paket usluga, skupa s neograničenim telefonskim razgovorima, televizijom te flat internetom za 200 kuna. Prema prijavi Vipa, taj paket nije bio naveden u cjeniku HT-a niti javno dostupan.

Tada je odgovorna osoba u HT-u kažnjena s 50.000 kuna što je bila mjera HAKOM-a. U svojoj žalbi je HT iskoristio činjenicu da su kažnjeni s 50.000 kuna te se na to pozvao u žalbi s tvrdnjom da im se ne može dva puta suditi za istu stvar. Međutim, sud nije prihvatio HT-ove argumente.

HT za sada ne otkriva koje će pravne korake poduzeti.