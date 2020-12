POVEĆAVA SE BROJ VJERNIKA U CRKVAMA NA BADNJAK I BOŽIĆ: U Stožeru se nećkali, ali su popustili – evo koliko ih smije biti na misi

Za vrijeme Badnjaka i Božića dopušteni broj vjernika na misama ovisit će o kvadraturi crkve, što je i nekoliko biskupila još prije tražilo od Stožera

Nove strože epidemiološke mjere nastupaju 22. prosinca u utorak te će trajati do 8. siječnja 2021. One se odnose na međužupanijska putovanja i posebne propusnice, a postojeće mjere, koje se odnose na zabranu rada ugostiteljskih objekata, trajat će barem do 10. siječnja.

Kada su u pitanju mise, za Badnjak i Božić će se u crkvama, tijekom svetih misa, moći okupiti više od 25 vjernika. Kako piše Jutarnji list, na sedam četvornih metara neće smjeti biti više od jednog vjernika.

Odredba o samo 25 vjernika u crkvi izvan snage na Badnjak i Božić

Odredba iz postojećih restriktivnih mjera izrijekom naglašava da je maskimalni dopušteni broj osoba na javnim okupljanjima 25, što se odnosi i na mise te vjerska okupljanja. O povećanju broja vjernika na misama za vrijeme blagdana lomila su se koplja u Znanstvenom savjetu i Stožeru, neslužbeno doznaje Jutarnji list.

Ipak, odlučili su da će se ta odredba staviti van snage, ali samo na Badnjak i Božić. Za vrijeme ta dva dana dopušteni broj vjernika na misama ovisit će o kvadraturi crkve, što je i nekoliko biskupila još prije tražilo od Stožera.

U crkvama će na Badnjak i Božić moći biti po jedan vjernik i to na svakih sedam četvornih metara.

