Od tmurne vremenske prognoze, Zagrepčane bi možda mogla odobrovoljiti spoznaja da će im od Nove godine osjetno rasti plaće. Samo, u to malo tko vjeruje. Neki misle da će sve doći na isto, da se u principu prodaje magla, drugi da im to ionako neće ni približno pomoći u vremenu kada je baš sve poskupjelo, donosi RTL Direkt.

Iako se o poreznoj reformi, rasterećenju plaća i radikalnim promjenama, priča već više od pola godine, svaki put s naslovima koji sugeriraju da stiže blagostanje, stručnjaci objašnjavaju da se ustvari radi o par desetaka eura.

"Niske plaće u prosjeku će rasti nekakvih 40-ak eura, dok one više ili srednje plaće, one koje su pod poreznom osnovicom, one će rasti nekakvih 30-ak eura", kaže porezna stručnjakinja RRiF-a Anja Božina.

To je sve 'za popuniti par naslova u novinama'

Ako ćemo preciznije po gradovima - informativni izračun kaže da će plaća koja sada u Zagrebu iznosi tisuću eura neto od 1. siječnja narasti za 28 eura. Plaća od tisuću eura u Splitu narast će za 24 eura, ona u Rijeci za 22 eura, dok će osječkih tisuću eura plaće postati 1021.

A recimo u Bjelovaru će plaća od tisuću rasti za 17 eura, iako prireza nema već tri godine, a smanjili su i porez na dohodak, jer, kako kaže gradonačelnik Dario Hrebak, žele biti najveći hrvatski grad s najmanjim porezima. "I da nam pritom dođu investicije, investicije će zaposliti nove ljude, ti novi ljudi će biti sretniji i zadovoljniji, plaćat će više novaca u blagajnu, dakle da skratim - želimo proširiti poreznu bazu, imati puno više ljudi koji su zaposleni i plaćaju poreze gradu, ali u manjem iznosu", kaže Hrebak.

I u drugim gradovima rastu plaću - u Zadru, Velikoj Gorici i Puli imat ćete 20 eura više, u Šibeniku 17 eura, u Karlovcu 16 eura, a u Varaždinu 15. Najveće promjene ustvari, kako objašnjava Anja Božina, spremaju se računovođama, "da bi to sve stavili na kup i zapravo zadovoljili sve zakonske kriterije kod obračuna plaće. Je li to sve vrijedno toga da bi se plaća povećala za 30 eura, to je sad drugi dio priče". Pitali smo je može li se izborna godina tumačiti kao razlog, rekla je kako je to "jedini razlog, za popuniti par naslova u novinama".

'Najniža fora koju su nam pokušali prodati'

Pa se tako i premijer hvali HDZ-ovim gradonačelnicima koji ne dižu poreze, danas velikogoričkim. A demonizira Tomaševića koji je uveo maksimalnu stopu. "Sjajan je primjer, i većim gradovima u susjedstvu – redimo glavnom gradu koji je baš sada donio odluku da ništa ne smanji porez i davanja na rad", rekao je Andrej Plenković pred uzvanicima na Danu grada Velike Gorice. A HDZ-ov gradonačelnik Novog Marofa, koji je bio na istom događaju, ali nije slušao šefa i digao je stopu poreza, za izjave nije imao vremena.

Da zaključimo, u silnim najavama rasterećenja mogu se lako vidjeti predizborne motive. "Ovo je vjerojatno najniža fora koju su pokušali prodati nama kao biračima u povijesti hrvatske demokracije, jer očito se radi o krajnje zanemarivim svotama na razini pojedinca", kaže politički komentator Telegrama Jasmin Klarić. Svejedno očekujte da se - ne pojedincima nego svima - u superizbornoj godini objašnjava kome idu najveće zasluge što su im, koliko god minimalno, plaće rasle.

