Svaki dan dvadesetak pacijenata dnevno dođe u post covid ambulantu u KB Dubravu, ali broj bi bio veći broj da ima više liječnika koji bi se bavili njima, prenosi Dnevnik.hr.

''Osoblje je zaokupljeno liječenjem akutnih COVID bolesnika i bolesnika koji nemaju COVID, a nedavno smo imali primjetan porast hospitaliziranih. Preko 75 posto ljudi dolazi s nedostatkom zraka, oko 30-40 posto s kašljem. Zatim dolaze s kardiološkim i neurološkim simptomima'', pojasnio je Đivo Ljubičić, internist i pulmolog iz KB Dubrava.

Ističe da se ljudi trebaju zabrinuti, ukoliko simptomi traju dugo jer se u tom slučaju radi o akutnom covidu do mjesec dana.

''Nije ništa čudno ako netko kašlje ili da osjeća tjelesne tegobe u trenutku kada se oporavlja od koronavirusa. Ako to traje dulje od mjesec dana, onda to zovemo produljenim koronavirusom, dulje od tri mjeseca je to post-COVID sindrom'', rekao je Ljubičić te dodao da se omikron javio relativno nedavno i tek slijedi kontrola tih bolesnika da bi se vidjela razlika između delta varijante i omikrona.

Omikron blaži prema plućima

''Prema vrlo preliminarnim podacima, vidi se da su posljedice na pluća od omikrona ipak nešto blaže, jer ima manju sposobnost zaraziti stanice pluća. Puno više voli umnožavati stanice i inficirati ih kod gornjih respiratornih sustava. Cijepljeni, za sada, imaju blaže post-COVID simptome'', rekao je Ljubičić.

Dodao je da značajan broj bolesnika, pogotovo oni koji su hospitalizirani, ima obostrane promjene na plućima, tzv. 'mliječna stakla'.

"To su promjene kada je još uvijek aktivna upala. Kada ta faza prođe, neki bolesnici mogu razviti kronične, fibrozne promjene na plućima i to je pravi post-covid'', pojasnio je Ljubičić.

Važan je i period oboljenja

Te posljedice, srećom, ističe Ljubičić, s vremenom prođu kod velikog broja bolesnika.

''Hoće li biti za šest, devet ili 12 mjeseci nije toliko važno, bitno je da prolaze'', smatra Ljubičić.

Dodaje da je važno uzeti u obzir u kojem su periodu ljudi oboljeli.

''Ako im nastaje novonastali simptom unutar mjesec dana, primjerice nagli nedostatak zraka, probadajuća bol u prsima, osjećaj napuhanosti vrata… Bolesnici u prvom mjesecu oboljenja, čak i ako su liječeni kod kuće ili ako su otpušteni iz bolnice, imaju pravo razviti plućnu emboliju i može im se reaktivirati bolest. Nakon mjesec dana, može se javiti temperatura, kašalj, smušenost i tada je važno da se jave liječniku'', pojašnjava Ljubičić te dodaje da je i intolerancija na napor jedan od slučaja kada se treba obratiti doktoru.

No, u većini slučajeva nema razloga za paniku.

''Neki bolesnici trebaju produljenu terapiju, ali zbog toga smo tu da se pobrinemo za njih'', zaključio je Ljubičić.